Feu d'artifice du 14-Juillet : les spectacles maintenus ou annulés à la dernière minute

Où sont tirés les feux d'artifice de la Fête nationale mardi 14 juillet 2026 ? Horaires, spectacles maintenus ou annulés à la dernière minute : retrouvez le programme ville par ville.

Les feux d’artifice de la Fête nationale ont déjà illuminé le ciel dans plusieurs villes lundi soir, mais le programme reste fortement bouleversé mardi 14 juillet 2026. À Paris, le grand spectacle pyrotechnique accompagné de 1 600 drones a exceptionnellement été tiré lundi 13 juillet à 23 heures depuis la tour Eiffel. D’autres grandes villes, comme Lyon, Strasbourg ou Marseille, maintiennent encore des festivités mardi, malgré les fortes chaleurs.

La météo a en effet entraîné une vague d’annulations et de reports dans une grande partie du pays. En raison de la canicule et du risque d’incendie, les feux d’artifice ont notamment été supprimés ou décalés à Nantes, Montpellier, Nîmes, Saint-Malo, Pornic, Biarritz ou encore au Cap d’Agde. Quelles villes maintiennent encore les festivités mardi, quels spectacles ont été annulés et quelles restrictions sont prévues ? Retrouvez notre guide ville par ville.

Le choix de tirer le feu d’artifice de Paris le 13 juillet visait à respecter les commémorations des dix ans de l’attentat de Nice, organisées mardi 14 juillet. Lancé à 23 heures, le spectacle de vingt minutes, intitulé "Heureux, ensemble", s’est décliné en douze tableaux. Il comprenait notamment une séquence consacrée au 70e anniversaire du jumelage Paris-Rome, un hommage aux 400 ans de la Marine nationale et une chorégraphie réalisée par 1 600 drones, contre 1 000 l’an dernier.

Afin de limiter l’exposition du public à la chaleur étouffante de lundi, la préfecture de police avait modifié le programme à la dernière minute. L’ouverture des accès au public avait été repoussée à 20 heures, au lieu de 16 heures. Le Concert de Paris, animé par Stéphane Bern avec l’Orchestre national de France, avait quant à lui été décalé à 21h45, au lieu de 21 heures.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Lyon ?

À Lyon, le feu d'artifice est tiré depuis la colline de Fourvière (5e arrondissement) à partir de 22h30 le mardi 14 juillet 2026. Le spectacle dure un peu plus de 20 minutes et propose de nombreux tableaux rythmés. Pour en prendre plein les yeux, les meilleurs spots se situent sur les quais de Saône, du côté de la Presqu'île.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Bordeaux ?

Le feu d'artifice de Bordeaux commence à 23 heures le mardi 14 juillet 2026 (et non pas 22h30 comme initialement prévu). Les fusées sont lancées directement depuis des barges sur la Garonne face au Miroir d'eau. Le spectacle pyrotechnique mené par la société Ruggieri intitulé "Spectra" dure 20 minutes. Pour bien le voir, installez-vous près du Miroir d'eau, sur le pont de pierre, ou sur la rive droite pour une vue panoramique.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Marseille ?

Exceptionnellement, le traditionnel feu d'artifice de la Fête nationale est tiré le lundi 13 juillet 2026 à 22h30, depuis le Vieux-Port et le fort d'Entrecasteaux pour un show de 30 minutes en musique. Installez-vous sur le Vieux-Port ou au jardin du Pharo qui ouvrira exceptionnellement ses portes à partir de 18 heures !

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Toulouse ?

À Toulouse, le grand show pyrotechnique débute à 22h30 le lundi 13 juillet 2026. Les tirs se font depuis des barges installées au milieu de la Garonne pour offrir à tous une vue à 360°. Le spectacle est entièrement synchronisé sur une bande-son musicale. Les meilleurs spots de visionnage sont le Pont Neuf, le pont Saint-Michel et le quai de la Daurade. Le mardi 14 juillet 2026, un autre feu d'artifice est tiré à 22h30 au-dessus du lac de la Reynerie.

Où et quand a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Strasbourg ?

Le feu d'artifice de Strasbourg est programmé à 22h30 le mardi 14 juillet 2026, agrémenté pour la première fois de séquences de drônes. Il est tiré depuis le parc de l'Étoile. Mêlant pyrotechnie et drones, ce feu d'artifice gratuit rendra un hommage inédit au patrimoine strasbourgeois pour les 800 ans de la fondation de l'Œuvre Notre-Dame, avec des clins d'œil visuels à la célèbre cathédrale. Le public peut se rassembler tout autour du parc pour l'admirer.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Lille ?

À Lille, le grand feu d'artifice de la Fête nationale est tiré à 23 heures le mardi 14 juillet 2026 sur l'esplanade du Champ de Mars, sur le thème de l'été 36.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Nantes ?

Le feu d'artifice du 13 juillet 2026 à Nantes est officiellement annulé. En raison du placement de la Loire-Atlantique en vigilance rouge canicule, la municipalité a pris la décision de supprimer les grands rassemblements dans l'espace public pour protéger la population face aux températures extrêmes. Le spectacle, qui devait initialement être tiré la veille de la Fête nationale depuis le pont Anne-de-Bretagne, n'aura donc pas lieu.

Où et quand est tiré le feu d'artifice du 14 juillet à Montpellier ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 à Montpellier est annulé. En raison d'un risque très élevé d'incendie, la préfecture de l'Hérault a pris un arrêté interdisant tous les feux d'artifice dans le département entre le 10 et le 16 juillet 2026. Le spectacle qui devait avoir lieu au parc Georges Charpak n'aura donc pas lieu. Seuls les feux d'artifice des stations balnéaires tirés directement depuis la mer (sur le littoral) sont maintenus.

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet au Cap d'Agde ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 au Cap d'Agde est finalement annulé. Alors que la municipalité avait initialement annoncé son maintien à 23 heures depuis le Vieux-Port et les Falaises, elle a dû faire marche arrière sur ses réseaux sociaux. Cette annulation de dernière minute fait suite à un arrêté préfectoral interdisant temporairement tous les spectacles pyrotechniques du 10 au 15 juillet 2026.

À quelle heure et où voir les feux d'artifice du 14 juillet à Arcachon ?

À Arcachon, le grand feu d'artifice de la Fête nationale est tiré à 23 heures le mardi 14 juillet 2026 sur le front de mer. Pour admirer le spectacle, le rendez-vous est donné sur la jetée Thiers, qui offre une vue imprenable sur les explosions multicolores au-dessus du Bassin. Le front de mer et la plage centrale sont également d'excellents spots pour s'installer en famille ou entre amis.

Où voir le feu d'artifice du 14 juillet à Annecy ?

Le feu d'artifice officiel d'Annecy est tiré à 22 heures le mardi 14 juillet 2026 depuis l'esplanade du Pâquier. Entre amis, installez-vous sur le Pâquier ou dans ses environs : c'est le spot idéal pour profiter de l'ambiance et prolonger facilement la soirée dans la Vieille Ville ou du côté de l'Impérial. En famille ou pour plus de tranquillité, fuyez la foule et le bruit en prenant de la hauteur : le Semnoz, les hauteurs de Talloires ou le village de Groisy sont parfaits pour admirer le spectacle au calme.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Pornic ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 est officiellement annulé à Pornic. En raison de la canicule et des risques majeurs d'incendie, le préfet de Loire-Atlantique a interdit les tirs de feux d'artifice sur l'ensemble du département. Le spectacle pyrotechnique est toutefois reporté au samedi 29 août prochain à 23 heures, sous réserve de conditions météo plus favorables. Attention également du côté des animations : la traditionnelle fête de la Moule, organisée par le club de football local, est elle aussi annulée pour des raisons de sécurité.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Saint-Malo ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 à Saint-Malo est annulé. Alors qu'il devait être tiré à 23h10 depuis le môle des Noires sur le thème des "grands aventuriers malouins", cet événement incontournable n'aura finalement pas lieu. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a en effet pris un arrêté interdisant l'ensemble des feux d'artifice du département.

À quelle heure et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Cannes ?

Le feu d'artifice de Cannes est bien maintenu à 23 heures ce mardi 14 juillet 2026, y compris en cas de prolongations de la demi-finale de la Coupe du monde. Conçu par l'artificier polonais Pawel Krzyzanowski sur le thème "Ad Astra Ex Amore", ce show exceptionnel visible depuis la Croisette revêtira cette année une dimension particulièrement solennelle. Programmé à 23h en hommage aux victimes de l'attentat de Nice pour le 10ᵉ anniversaire du drame, le spectacle sera précédé d'un temps de recueillement avec la lecture du nom des 86 victimes, tandis que des faisceaux tricolores illumineront la baie.

Quand et où a lieu le feu d'artifice du 14 juillet à Biarritz ?

Il n'y aura pas de feu d'artifice tiré par la Ville le 14 juillet à Biarritz. Pour admirer le grand spectacle pyrotechnique estival, il faudra patienter jusqu'au 15 août 2026. À cette date, les fusées seront lancées comme à leur habitude depuis le Phare et le Rocher du Basta pour embraser le ciel de la Grande Plage.

Le feu d'artifice du 14 juillet à Nîmes est-il annulé ?

Le feu d'artifice du 14 juillet 2026 est annulé à Nîmes. Face à une sécheresse persistante et à un risque d'incendie particulièrement élevé, la municipalité a suivi les recommandations de la préfecture en décidant de reporter le spectacle pyrotechnique à une date ultérieure. Bonne nouvelle cependant pour les festivités : toutes les autres animations prévues en ville pour la Fête nationale sont quant à elles maintenues.

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