Feu d'artifice du 15 août 2023 : où voir les festivités ? Découvrez la programmation

FEU D'ARTIFICE 15 AOUT. Après ceux du 14 juillet, place aux feux d'artifice du 15 août ! À Cannes, à Biarritz, à Royan ou à Toulon, découvrez le programme de cette soirée dans plusieurs villes, ainsi que les informations pour y assister.

[Mis à jour le 17 juillet 2023 à 16h45] Le lundi 15 août est un jour férié en France. En effet, il s'agit de l'Assomption. Pour l'occasion, comme chaque année, plusieurs villes tirent des feux d'artifice, pour le plus grand plaisir des vacanciers et des habitants. Cependant, en raison de la sécheresse et des départs de feux dans différents départements, certaines communes décideront d'annuler leurs événements pyrotechniques. De nombreuses personnes pourront tout de même profiter de ce spectacle estival, qui n'a rien à envier au feu d'artifice tiré lors de la Fête nationale. Les animations peuvent même être plus impressionnantes que celles du 14 juillet.

Lisez notre article pour découvrir toutes les informations concernant les feux d'artifice de Biarritz, Toulon ou Cannes. Pensez à vérifier la programmation puisque, avec la vigilance sécheresse et incendie mise en place dans plusieurs départements, certains feux d'artifice du 15 août seront annulés. Suivez notre guide pratique pour savoir quelles villes maintiennent des feux d'artifice :

Sur le thème "Unexpected", la baie de Cannes propose un voyage pyrotechnique et musical inspiré par des titres phares des années 70-80 qui ont une véritable "âme" pyrotechnique. Le feu d'artifice du 15 août 2023 est tiré à 22 heures dans le cadre du "Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes", un événement gratuit.

Comme chaque année, un feu d'artifice est tiré le 15 août 2023 à 22 heures depuis le Fort Saint Louis. Le spectacle pyrotechnique est précédé par un show de voltige aérienne par les Alphajets de la Patrouille de France au-dessus des plages du Mourillon à 16 heures. Pensez à arriver à l'avance pour trouver une place sur la plage du Mourillon. Quel feu d'artifice du 15 août 2023 au Lavandou ? Mardi 15 août 2023, à l'occasion du 79e anniversaire du Débarquement de Provence, la municipalité du Lavandou organise une cérémonie du souvenir à 11 heures au Square des Héros, puis un vin d'honneur à midi sur le Parvis de l'Hôtel de Ville. Le feu d'artifice est tiré à 22h30, suivi d'un bal populaire. Plus d'infos.

La Baule organise non pas un feu d'artifice le 15 août, mais la veille, le lundi 14 août 2023, observable depuis la plage de La Baule face à l'avenue du Général de Gaulle à 22h30. Tiré depuis la baie de La Baule-Escoublac, des mesures spéciales sont mises en place afin de renforcer la sécurité de l'événement. Les déplacements à pieds ou à vélo sont privilégiés et il est recommandé de stationner loin car une partie du front de mer et l'avenue de Gaulle sont interdits aux véhicules.

La ville de Biarritz embrase le ciel de créations pyrotechniques le 15 août 2023 dès 22h45. Rendez-vous sur la Grande Plage pour observer le feu tiré depuis le Rocher du Basta et de la Grande Plage côté Hôtel du Palais. Le dispositif se déploie pendant 20 minutes.

Sur le Port de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île, un feu d'artifice est tiré à 22 heures 30 le 15 août 2023, suivi d'un concert du quintet lyonnais groovy Da Break.

Pour le 15 août 2023, le feu d'artifice du Touquet est traditionnellement tiré depuis le jardin d'Ypres, tout près de l'Hôtel de Ville, aux alentours de 22h30. Pour ceux qui souhaiteraient regarder les célébrations depuis le bord de mer, elles devraient être visibles si vous vous trouvez sur la plage.

À Royan, comme tous les ans, un show pyro-mélodique a lieu le 15 août 2023 à 22h30 depuis la Grande Conche de Royan. "Le spectacle est à 180° puisqu'on bénéficie aussi des feux d'artifice de l'autre rive de l'estuaire de la Gironde, côté Médoc, comme le Verdon" indique le site Royan Atlantique.

Le feu d'artifice de Cassis est prévu le mardi 15 août à 22 heures, depuis le port, suivi d'un bal à 22h30 place Baragnon.

Arras n'est peut-être pas au bord de la mer, mais la ville du Pas-de-Calais aura tout de même droit à son feu d'artifice le mardi 15 août 2023. Il sera tiré depuis la base de loisirs des Grandes Prairies aux alentours de 23 heures. Plus de renseignements.