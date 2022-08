"Feu d'artifice du 15 août : où est-il tiré ? Le programme dans chaque ville"

FEU D'ARTIFICE 15 AOUT. Assomption oblige, comme chaque année le 15 août, plusieurs villes de France tirent des feux d'artifice. À Cannes, La Baule, Biarritz ou encore Royan, retrouvez toutes les informations pour assister au feu d'artifice du 15 août 2022.

[Mis à jour le 12 août 2022 à 14h57] Ce lundi 15 août 2022 est un jour férié en France. Un peu partout sur le territoire, vous pourrez observer des feux d'artifice. Malheureusement, certaines communes, étant donné la sécheresse et les feux déclarés dans plusieurs départements ont décidé d'annuler leurs événements pyrotechniques. Pour ceux qui auront la chance de profiter de ces spectacles lumineux et bruyants, sachez qu'ils sont aussi, sinon plus, importants que les feux d'artifices du 14 juillet, jour de la fête nationale.

Biarritz, Toulon, Cannes... Retrouvez toutes les informations sur ces feux d'artifice. Attention cependant, en raison de la vigilance sécheresse et incendie mise en place dans certains départements, des feux d'artifice sont annulés. C'est ainsi le cas de la baie de Théoule-sur-Mer. Pour savoir quelles villes proposeront des célébrations, suivez notre guide pratique :

Sur le thème "Fragile", la baie de Cannes propose un voyage pyrotechnique et musical inspiré par l'infinie beauté et la grande fragilité de la planète Terre. Le feu d'artifice du 15 août 2022 est tiré à 22 heures dans le cadre du "Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes", un événement gratuit.

Comme chaque année, un feu d'artifice est tiré le 15 août 2022 à 22 heures depuis le Fort Saint Louis. Le spectacle pyrotechnique est précédé par un show de voltige aérienne par les Alphajets de la Patrouille de France au dessus des plages du Mourillon à 16 heures. Pensez à arriver à l'avance pour trouver une place sur la plage du Mourillon. Quel feu d'artifice du 15 août 2022 au Lavandou ? Lundi 15 août 2022, à l'occasion du 78e anniversaire du Débarquement de Provence, la municipalité du Lavandou organise une cérémonie du souvenir à 11 heures au Square des Héros, puis un vin d'honneur à midi sur le Parvis de l'Hôtel de Ville. Le feu d'artifice est tiré à 22h30, suivi d'un bal populaire avec "Jerry's Live".

La Baule organise non pas un feu d'artifice le 15 août mais la veille, le dimanche 14 août 2022, observable depuis la plage de La Baule face à l'avenue du Général de Gaulle à 22h30. Tiré depuis la baie de La Baule-Escoublac, des mesures spéciales sont mises en place afin de renforcer la sécurité de l'événement. Les déplacements à pieds ou à vélo sont privilégiés et il est recommandé de stationner loin car une partie du front de mer et l'avenue de Gaulle sont interdits aux véhicules.

La ville de Biarritz embrase le ciel de créations pyrotechniques le 15 août 2022 dès 22h30. Rendez-vous sur la Grande Plage pour observer le feu tiré depuis le Rocher du Basta et de la Grande Plage côté Hôtel du Palais. Le dispositif se déploie pendant 25 minutes. La circulation des véhicules vers le centre-ville est interdite dès 17 heures. Le public est invité à laisser les véhicules sur les parkings relais gratuits d'Aguilera et d'Iraty et à utiliser les navettes gratuites mises à disposition de 14h à 1 heure du matin toutes les 20 minutes.

Sur le Port de l'Herbaudière à Noirmoutier-en-l'Île, un feu d'artifice est tiré à 22 heures 30 le 15 août 2022, précédé d'un concert de la Déferlante et des P'tits Fils de Jeanine à 21h15.

Pour le 15 août 2022, le feu d'artifice du Touquet sera tiré depuis le jardin d'Ypres, tout près de l'Hôtel de Ville, aux alentours de 22h30. Pour ceux qui souhaiteraient regarder les célébrations depuis le bord de mer, elles devraient sans souci être visibles si vous vous trouvez sur la plage. Après ce spectacle pyrotechnique se tiendra un bal populaire animé par l'ochestre Jazz-Band du Touquet-Paris-Plage au marché couvert. Il débutera à 23 heures.

Au Cap Ferret, en Gironde, un feu d'artifice aura lieu lundi 15 août 2022 pour marquer la fin de la Fête de la Mer, qui se tient du 13 au 15 août. Il sera tiré au canon, face à la place Ubéda, à 23 heures. Ce spectacle pyrotechnique sera sans souci visible depuis la plage.

À Royan, comme tous les ans, un spectacle pyrotechnique a lieu le 15 août 2022 à 22h30 depuis la Grande Conche de Royan. "Le spectacle est à 180° puisqu'on bénéficie aussi des feux d'artifice de l'autre rive de l'estuaire de la Gironde, côté Médoc, comme le Verdon" indique le site Royan Atlantique.

Les amateurs de spectacles pyrotechniques en vacances dans la cité phocéenne de Marseille pourront faire quelques dizaines de kilomètres en voiture pour se rendre dans la célèbre petite ville de Cassis, au milieu des calanques, pour assister à un feu d'artifice tiré depuis le port à 22 heures.

Arras n'est peut-être pas au bord de la mer, mais la ville du Pas-de-Calais devrait tout de même droit à son feu d'artifice le lundi 15 août 2022. Il devrait être tiré depuis la base de loisirs des Grandes Prairies aux alentours de 23 heures. Plus de renseignements.

Quelles images du feu d'artifice du 14 juillet 2022 ?

Le feu d'artifice donné à Paris était l'un des plus attendus de l'année le jour de la Fête Nationale, tiré depuis la Tour Eiffel. Des milliers de personnes ont assisté au spectacle sur le thème "Carpe Diem" d'une durée de 20 minutes depuis le Champ-de-Mars et tout autour de la tour Eiffel, sur les ponts de Paris ou en hauteur, depuis le parc de Saint-Cloud ou de Belleville. Découvrez le spectacle pyrotechnique en images ci-dessus.