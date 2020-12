Feu d'artifice du Nouvel An 2021 : un concert en réalité virtuelle pour remplacer le spectacle à Paris

FEU D'ARTIFICE NOUVEL AN - Covid-19 et couvre-feu obligent, les feux d'artifice sont annulés dans les grandes villes comme Paris, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse. Dans la capitale, un spectacle alternatif depuis Notre-Dame, et à suivre à distance remplace le feu d'artifice du Nouvel An 2021.

[Mis à jour le 31 décembre 2020 à 14h31] Alors que la fin d'année reste marquée par l'épidémie de Covid-19, nous ne verrons pas les traditionnelles images du feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe pour célébrer le passage à 2021. En cette période de crise sanitaire, où est maintenu un couvre-feu de 20 heures à 6 heures du matin, les grandes villes françaises n'ont pas programmé de spectacle pyrotechnique pour célébrer la Saint-Sylvestre. À Paris, Lyon, Marseille, Lille ou encore Toulouse, il faudra très certainement attendre l'année prochaine pour en profiter !

Pour remplacer cet incontournable de la fin d'année, la mairie de Paris propose une alternative, à distance : un concert virtuel de Jean-Michel Jarre dans le décor de Notre-Dame de Paris numérisée, baptisé "Welcome to the other side".

Here is a sneak peak from the rehearsals. Still 15 days to go. Cannot wait to show you the final show. #WTTOS@paris@QueFaireAParis @UNESCO pic.twitter.com/7TfNOlxc3m — Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) December 17, 2020

Pour ceux qui sont en province, même les plus petites villes, telle que Bandol ou le Lavandou, qui observent chaque année un feu d'artifice à l'occasion du Nouvel An 2021, ont annulé le spectacle pyrotechnique. Idem pour les stations de ski, qui sont partiellement fermées jusqu'à nouvel ordre.

En temps normal, touristes et Parisiens se réunissent sur les Champs-Élysées le 31 décembre, aux alentours de 23h30, pour profiter d'un show de son et lumières projeté sur les façades de l'Arc de triomphe, suivi d'un "final pyrotechnique". L'avenue des Champs-Élysées est, en temps normal, rendue piétonnière pour l'événement avec près d'un million de personnes. Mais cette année 2020 si particulière en raison de la crise sanitaire, le feu d'artifice du Nouvel An 2021 est annulé et remplacé par un concert virtuel de Jean-Michel Jarre dans Notre-Dame de Paris.

Avec un feu d'artifice du Nouvel An annulé à l'Arc de Triomple, la mairie de Paris propose un événement alternatif pour marquer le passage à la nouvelle année 2021 : Jean-Michel Jarre, pionnier de la musique électronique, donnera une performance musicale et scénique le 31 décembre 2020 de 23h25 à minuit 15 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris modélisée. "Avec Anne Hidalgo, on s'est demandé comment célébrer le 31 décembre d'une autre manière, de façon innovante, confinement oblige", explique Jean-Michel Jarre à l'AFP.

L'artiste se produira depuis un studio de musique situé à proximité de Notre-Dame de Paris, pendant que son avatar jouera à l'intérieur de la cathédrale virtuelle. Le célèbre compositeur sera doté de capteurs de mouvements tout en jouant sur de véritables instruments. Ce concert 100% virtuel de 45 minutes, totalement immersif, vous fera découvrir des morceaux de son dernier opus Electronica, ainsi que de nouvelles versions retravaillées de ses classiques, Oxygène et Equinoxe.

Parrainé par l'Unesco et réalisé par la start-up française VRrOOm, ce concert baptisé "Welcome to the other side", "sera à la fois un message d'espoir pour 2021 dans les temps difficiles qu'on traverse, mais aussi l'occasion de rendre hommage à Notre-Dame affaiblie comme nous tous", a annoncé Jean-Michel Jarre à l'AFP. "Il faut qu'on rende à la musique en particulier, à la culture en général, les égards qu'elle mérite, assure le compositeur. Il faut que nous apprenions à respecter la culture et à lui donner la valeur qu'elle mérite", a-t-il ajouté sur BFM TV.

La maire de Paris Anne Hidalgo se félicite de "cette première dans l'histoire de Paris". L'événement gratuit sera diffusé en direct sur les plateformes VRchat, Youtube, Facebook, sur France Inter, BFMTV Paris et le site de la ville Paris.fr.

Aucun feu d'artifice n'est prévu à Marseille pour le Nouvel An 2021. Le dernier feu d'artifice du Nouvel An de la ville de Marseille remonte à 2013, lorsqu'elle avait été sacrée "capitale européenne de la culture". Elle avait offert au public un magnifique spectacle pyrotechnique sur le Vieux-Port, dans une symphonie de sons. Consulter le programme sur le site de la mairie de Marseille.

Rien n'est prévu car là aussi, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2012, lorsqu'il avait été tiré depuis l'Auditorium de Lyon, à la suite d'un concert de musique classique. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme de Lyon.

A Toulouse, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2015, lorsque le cabaret La Vénus avait organisé une revue spéciale Saint Sylvestre avec un incroyable feu d'artifice intérieur. Pour le Réveillon du 31 décembre 2021, la municipalité de Toulouse n'a rien annoncé.

Si Lille est un cadre rêvé pour fêter le Nouvel An avec ses nombreux spectacles, concerts et animations, du côté du show pyrotechnique, il ne faudra rien espérer cette année...

D'habitude, un feu d'artifice du 31 décembre est tiré chaque année à Bandol, Quai d'honneur, sur un thème musical donné. Cette année si particulière, rien n'est annoncé. Plus d'infos sur le site de la mairie de Bandol.

Le 31 décembre, un feu d'artifice est d'habitude tiré Place Ernest Reyer au Lavandou à partir de 19 heures. En raison des dernières décisions prises par le gouvernement, toutes les animations sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme du Lavandou.

Si d'ordinaire, le feu d'artifice du Nouvel An 2021 se passe surtout dans les stations de ski des Alpes du Sud, avec des feux d'artifice tirés en début de soirée sur le front de neige à Serre-Chevalier, Praloup, La Joue du Loup, Orcières et bien d'autres... Il n'en sera rien cet hiver, car les stations de ski sont partiellement fermées, sans remontées mécaniques.

Comment le feu d'artifice a-t-il été associé à la fête nationale du 14 juillet ? Et d'où a bien pu venir l'idée de tirer des pétards aussi bruyants que lumineux pour célébrer l'événement ? Les explications sont assez floues ou en tout cas incomplètes. Il faut d'abord savoir que les feux d'artifice en eux-mêmes remontent à plusieurs siècles et ont même été inventés par... la monarchie. Cocasse quand on sait qu'il sont aujourd'hui une institution du 14 Juillet ou presque. L'Histoire de France fait régulièrement référence au spectacle donné en 1612 sur la place des Vosges à Paris lors du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Il s'agirait du premier véritable feu d'artifice en France. Loin de signer une rupture avec cette pratique monarchique, la Révolution s'est appropriée le feu d'artifice et l'a rendu accessible au peuple. Le feu d'artifice n'est donc plus réservé à l'élite et à la cour en 1790, et un spectacle est déjà donné lors de la Fête de la Fédération du 14 juillet. Certains républicains mettront entre parenthèse les feux d'artifice pour leur passé royal, mais ceux-ci reviendront en force avec Napoléon, soucieux lui aussi d'impressionner les foules. En 1880, quand il est décidé de faire du 14 juillet la fête nationale, le feu d'artifice est réellement entré dans les mœurs. La IIIe République l'a adopté et, avec l'industrialisation, il devient un art moins coûteux. C'est à cette époque de bouillonnement qu'il gagnera en hauteur, avec des fusées plus puissantes, en couleurs avec de nouvelles poudres, et en bruit avec des pétards plus festifs.