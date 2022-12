Feu d'artifice du Nouvel An 2023 : où sont-ils prévus en France ?

FEU D'ARTIFICE 31 DECEMBRE. Le réveillon du Nouvel An est l'occasion d'assister à des spectacles pyrotechniques exceptionnels. Paris et d'autres villes plus petites ont prévu des feux d'artifice, qui sont listés dans cet article.

[Mis à jour le 31 décembre 2022 à 12h40] Cela peut paraître surprenant, mais il n'y a pas beaucoup de feux d'artifice prévus dans les grandes villes de France pour le réveillon du Nouvel An. En effet, Paris fait figure d'exception en organisant une soirée exceptionnelle à partir de 22 heures, ce samedi 31 décembre 2022. Un spectacle de son et de lumière sera diffusé sur le mythique Arc de Triomphe, suivi bien sûr d'un feu d'artifice ! Si vous ne souhaitez pas, ou ne pouvez pas, vous rendre dans la capitale, il faut aller dans des petites villes comme Le Lavandou ou Bandol, ou bien dans les stations de ski des Alpes, afin d'assister à des spectacles pyrotechniques. Vous retrouverez ci-dessous l'ensemble des feux d'artifice prévus.

Originaire de Chine, le feu d'artifice est devenu une tradition de fête sur toute la planète. Si la plupart des endroits du globe doivent encore attendre quelques heures avant faire le décompte des douze coups de minuit du Nouvel An, certains pays commencent d'ores et déjà les festivités. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande, des îles Samoa, Tonga et Christmas qui sont les premières à célébrer la nouvelle année, alors que la France se lève à peine. Admiré par 1,5 million de personnes, le feu d'artifice de Sydney illumine le célèbre Harbour Bridge à 14h, heure française. Place ensuite aux feux d'artifice en France et probablement dans de nombreux pays en Europe ! Le programme en détail dans les grandes villes de France ci-dessous :

Le traditionnel feu d'artifice a lieu à l'Arc de Triomphe où l'on se réunit sur l'avenue des Champs-Élysées et la Place de l'Etoile le 31 décembre 2022 à 22 heures. Un spectacle son et lumière est projeté sur le monument pour les habitants et touristes. Un feu d'artifice marque le coup du passage à l'année suivante à minuit pile, après un décompte. Le show pyrotechnique devrait être également retransmis en direct à la télévision française.

Pour le moment, rien n'est programmé. Le dernier feu d'artifice du Nouvel An de la ville de Marseille remonte à 2013, lorsqu'elle avait été sacrée "capitale européenne de la culture". Elle avait offert au public un magnifique spectacle pyrotechnique sur le Vieux-Port, dans une symphonie de sons. Consulter le programme sur le site de la mairie de Marseille.

Rien n'est prévu en 2022 car là aussi, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2012, lorsqu'il avait été tiré depuis l'Auditorium de Lyon, à la suite d'un concert de musique classique. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme de Lyon.

A Toulouse, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2015, lorsque le cabaret La Vénus avait organisé une revue spéciale Saint Sylvestre avec un incroyable feu d'artifice intérieur. Pour le Réveillon du 31 décembre 2022, la municipalité de Toulouse n'a rien annoncé.

Si Lille est un cadre rêvé pour fêter le Nouvel An avec ses nombreux spectacles, concerts et animations, du côté du show pyrotechnique, il ne faudra rien espérer cette année...

D'habitude, un feu d'artifice du 31 décembre est tiré chaque année à Bandol, Quai d'honneur, sur un thème musical donné. Plus d'infos sur le site de la mairie de Bandol.

Le 31 décembre, un feu d'artifice est d'habitude tiré Place Ernest Reyer au Lavandou à partir de 19 heures. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme du Lavandou.

D'ordinaire, le feu d'artifice du Nouvel An se passe surtout dans les stations de ski des Alpes du Sud, avec des feux d'artifice tirés en début de soirée sur le front de neige à Serre-Chevalier, Praloup, La Joue du Loup, Orcières et bien d'autres...