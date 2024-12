Feux d'artifice du Nouvel An 2025 : où sont-ils prévus en France ?

FEU D'ARTIFICE 31 DECEMBRE. Les spectacles pyrotechniques sont un incontournable des célébrations du Nouvel An. Des feux d'artifice sont prévus à Paris et dans d'autres villes françaises plus petites. Ils sont listés dans cet article.

Comme chaque année désormais, les amateurs de spectacles pyrotechniques risquent d'être un peu déçus le soir du 31 décembre 2024. Pour célébrer le Nouvel An, seules quelques villes, stations balnéaires et stations de ski décident d'en organiser en France.

Le feu d'artifice le plus somptueux est celui prévu à Paris le 31 décembre au soir. Comme à l'accoutumée, un spectacle de son et de lumière sera diffusé sur le mythique Arc de Triomphe, suivi bien évidemment d'un feu d'artifice !

Pour ceux qui habitent loin de la capitale, il faut aller dans de petites villes comme Bourges, Cannes, Juan-les-Pins, Saint-Raphaël, Saintes-Maries-de-la-Mer, Le Lavandou ou Bandol pour profiter de spectacles pyrotechniques, ou bien dans les stations de ski des Alpes. Retrouvez ci-dessous la liste des feux d'artifice prévus, ainsi que des grandes villes françaises qui ont décidé de ne pas en organiser.

Originaire de Chine, le feu d'artifice est devenu une tradition de fête sur toute la planète. Si la plupart des endroits du globe doivent encore attendre quelques heures avant faire le décompte des douze coups de minuit du Nouvel An, certains pays commencent d'ores et déjà les festivités. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande, des îles Samoa, Tonga et Christmas qui sont les premières à célébrer la nouvelle année, alors que la France se lève à peine. Admiré par 1,5 million de personnes, le feu d'artifice de Sydney illumine le célèbre Harbour Bridge à 14h, heure française. Place ensuite aux feux d'artifice en France et probablement dans de nombreux pays en Europe ! Le programme en détail dans les grandes villes de France ci-dessous :

Où se déroule le feu d'artifice du Nouvel An 2025 à Paris ?

Le traditionnel feu d'artifice a lieu non pas à la tour Eiffel mais à l'Arc de Triomphe où l'on se réunit sur l'avenue des Champs-Élysées et la Place de l'Etoile le 31 décembre 2024 à partir de 19 heures. Un spectacle son et lumière est projeté sur le monument pour les habitants et touristes. Un feu d'artifice marque le coup du passage à l'année suivante à minuit pile, après un décompte. Le show pyrotechnique est retransmis en direct sur la chaîne France 2 à partir de 21h10, présenté par Stéphane Bern.

Un feu d'artifice du Nouvel An 2025 est-il prévu à Bourges ?

Cela fait près de 7 ans que la ville de Bourges n'avait pas programmé de spectacle pyrotechnique du 31 décembre pour des raisons budgétaires. Cette année, il est de retour pour le passage à l'année 2025, avec un immense feu d'artifice depuis la place Séraucourt prévu à 23h30 "dans un esprit de fête et de convivialité", indique la mairie.

Est-il prévu un feu d'artifice le 31 décembre 2024 à Cannes ?

Sur la Côte d'Azur, Cannes célèbre la Saint-Sylvestre avec un feu d'artifice de près de 20 minutes en musique à minuit, illuminant sa baie, sur le thème de la Dolce Vita, avec des chansons d'Umberto Tozzi, Lili Club, Ricchi e Poveri... Les infos.

Quel est le programme du feu d'artifice du Nouvel An 2025 à Juan-les-Pins ?

Pour la toute première fois, un spectacle lumineux et musical "l'Éveil des Lumières" est prévu dans le ciel de Juan-les- Pins, mis en scène par 500 drones et visible tout le long du boulevard Guillaumont à partir de 18 heures. En savoir plus.

Qu'y a-t-il de prévu à Saint-Raphaël pour fêter le Nouvel An 2025 ?

Un feu d'artifice du 31 décembre 2024 depuis le jardin Bonaparte et sur le quai Albert 1ᵉ va illuminer le ciel raphaëlois à 19h30 après une soirée DJ enflammée à partir de 18h30.

Quel est le programme du Nouvel An 2025 aux Saintes-Maries-de-la-Mer ?

Un feu d'artifice illuminera le ciel camarguais le 31 décembre 2024 à 19 heures sur la plage des Arènes. Toute la journée, des animations sont également prévues avec une parade "Les enjoliveurs" à partir de 11 heures puis un spectacle, "Les Wagonotes", à partir de 16 heures dans les rues du village.

Y a-t-il un feu d'artifice du Nouvel An à Marseille ?

Rien n'est programmé. Le dernier feu d'artifice du Nouvel An de la ville de Marseille remonte à 2013, lorsqu'elle avait été sacrée "capitale européenne de la culture". Elle avait offert au public un magnifique spectacle pyrotechnique sur le Vieux-Port, dans une symphonie de sons. Consulter le programme sur le site de la mairie de Marseille.

Y aura-t-il un feu d'artifice du Nouvel An à Lyon ?

Rien n'est prévu en 2024 car là aussi, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2012, lorsqu'il avait été tiré depuis l'Auditorium de Lyon, à la suite d'un concert de musique classique. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme de Lyon.

Y aura-t-il un feu d'artifice du Nouvel An à Toulouse ?

A Toulouse, le dernier feu d'artifice du Nouvel An remonte à 2015, lorsque le cabaret La Vénus avait organisé une revue spéciale Saint Sylvestre avec un incroyable feu d'artifice intérieur. Pour le Réveillon du 31 décembre 2024, la municipalité de Toulouse n'a rien annoncé.

Y aura-t-il un feu d'artifice du Nouvel An à Lille ?

Si Lille est un cadre rêvé pour fêter le Nouvel An avec ses nombreux spectacles, concerts et animations, du côté du show pyrotechnique, il ne faudra rien espérer cette année...

Où se déroule le feu d'artifice du Nouvel An à Bandol ?

Un feu d'artifice du 31 décembre est tiré chaque année à Bandol. Le casino illumine le ciel avec un feu d'artifice tiré depuis son toit ! Plus d'infos sur le site de tourisme de Bandol.

Y aura-t-il un feu d'artifice du Nouvel An au Lavandou ?

Le 31 décembre, un feu d'artifice est d'habitude tiré Place Ernest Reyer au Lavandou à partir de 19 heures. Plus d'infos sur le site de l'office du tourisme du Lavandou.

Quels feux d'artifice du Nouvel An dans les Alpes ?

Le feu d'artifice du Nouvel An se passe surtout dans les stations de ski des Alpes du Sud, avec des feux d'artifice tirés en début de soirée sur le front de neige à Superdévoluy, Praloup, Orcières, Serre-Chevalier, Montgenèvre et bien d'autres...