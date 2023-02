Salon de l'Agriculture 2023 : les activités à ne pas manquer au programme

SALON DE L'AGRICULTURE. La 59e édition du Salon international de l'agriculture (SIA) débute samedi 25 février 2023, à la porte de Versailles, à Paris. Découvrez le programme, la vache égérie et le tarif de l'événement.

[Mis à jour le 25 février 2023 à 15h34] Le Salon de l'Agriculture se tient durant neuf jours à Paris : du samedi 25 février au dimanche 5 mars, la "plus grande ferme de France" accueillera environ 600 000 visiteurs. Parmi les événements immanquables du programme figure la rencontre des visiteurs avec les animaux de la ferme, comme les cochons, les ânes et les bœufs. Au milieu de toutes ces bêtes et dans cet immense espace, il faudra trouver l'égérie du SIA 2023 : la vache Ovalie ! Celle-ci devrait, comme tous les ans, être la vache la plus convoitée du Salon de l'Agriculture. Lors de cette édition 2023, ne manquez pas les ateliers en famille, les concours d'exception, les animations insolites, sans oublier les incontournables dégustations pour se régaler.

Le Salon de l'Agriculture a été inauguré, samedi 25 février, par Emmanuel Macron. Le président de la République a profité de sa visite pour demander à mieux "organiser la filière" de la viande française et a annoncé la préparation d'un "plan de sobriété" concernant l'eau. Il a été interpelé par des opposants à la réforme des retraites, mais aussi par un militant écologiste. Le SIA accueille tous les visiteurs avec un billet plein tarif à 16 euros et un autre à 9 euros pour les enfants de 6 à 10 ans (gratuit en dessous de cet âge). Découvrez dans notre dossier le programme, le plan et les horaires du 59e Salon de l'Agriculture.

Que propose le Salon de l'Agriculture 2023 ?

Durant 9 jours, du 25 février au 5 mars 2023, quelque 500 000 visiteurs et professionnels se donnent rendez-vous dans les allées du Salon de l'Agriculture pour des dégustations de spécialités et produits du terroir français et pour découvrir les dernières innovations au service de l'humain et de la technologie. Animations, concours et dégustations sont répartis au sein du Salon de l'Agriculture sur 134 000 m² à travers quatre thèmes : "élevage et filières", "cultures et filières végétales", "produits des Régions de France, d'Outre-Mer et du Monde" et "services et métiers de l'agriculture".

Les visiteurs du salon parisien auront notamment l'occasion de parfaire leurs connaissances sur le monde de l'élevage à l'intérieur des pavillons 1, 2.1, 4 et 6, qui rassemblent près de 4 000 animaux. De nombreux professionnels dispensent leurs savoirs sur l'élevage des béliers, sur le mode de vie des taureaux, sur l'alimentation des moutons, sur la traite et la production de lait, etc. De l'avis de beaucoup de visiteurs, l'élection du Meilleur Chat du Concours Général Agricole constitue l'un des moments forts du Salon de l'Agriculture.

Pour pouvoir se rendre au Salon de l'Agriculture, il faudra s'acquitter d'un billet plein tarif de 16 euros, contre 9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans (gratuit en dessous de cet âge).

Qu'y a-t-il au programme du Salon de l'Agriculture 2023 ?

Des expositions, des démonstrations et des ateliers sont proposés aux familles afin de parfaire leur connaissance sur le monde de l'élevage et de la gastronomie de nos régions et de favoriser les rencontres et les découvertes autour de la modernité de l'agriculture française.

Le must, c'est la ferme pédagogique où l'on retrouve tous les animaux de la basse-cour : des lapins, des poules et des chèvres attendent les visiteurs dans le pavillon 4, entrée par la porte D. Vous trouverez également dans le hall 1 des moutons, des veaux, des taureaux et des porcs par les portes L et V. Pour les amoureux des chiens et des chats, rendez-vous Pavillon 2.1. Ceux qui préfèrent les chevaux, ânes et poneys, ils vous attendent au Pavillon 6.

Les chevaux de trait au Salon de l'agriculture. © Alain Roy

Vous l'avez bien compris, les animaux ont leur place de choix dans le salon, et ils font l'objet de concours. 1400 éleveurs, 2166 animaux et 369 races participent au Concours Général Agricole des Animaux. L'élection du Meilleur Chat du Concours Général et Agricole constitue l'un des moments forts du Salon de l'Agriculture. Dès votre entrée au Salon de l'Agriculture, il ne faut pas non plus manquer l'incontournable salle de traite et la vache égérie du Salon, Neige, une laitière de race Abondance âgée de 4 ans.

Enfin, les producteurs de toutes les régions de France, 400 exposants au total sont quant à eux réunis au Pavillon 3, proposant aux visiteurs "le plus grand marché de France des produits du terroir" : des milliers de produits incontournables à découvrir, savourer ou emporter. Des restaurants proposent une carte de matières premières essentiellement locales. Enfin, des animations sont également au programme.

Où rencontrer la vache égérie du Salon de l'Agriculture 2023 ?

Cette année 2023, c'est Ovalie, vache de race Salers née dans le Puy-de-Dôme, qui est l'égérie du Salon de l'Agriculture. La vache à la robe frisée et acajou doit son prénom à la passion de ses éleveurs pour le ballon ovale : "Avec l'ASM, le rugby, c'était une évidence" souligne son éleveuse, Marine, à nos confrères du Point, en référence au club de Clermont-Ferrand. À ses côtés, près de 4 000 animaux (moutons, lapins, chevaux, cochons sauf les poules en raison de la grippe aviaire) seront présents. Dès votre entrée au Salon de l'Agriculture, il ne faudra pas manquer la star. Retrouvez-la dans le Pavillon 1, avec toutes les autres vaches, les cochons, les chèvres et les moutons. Ovalie a 5 ans et vient de Salers, un petit village du Cantal.

"Avoir une vache égérie est une récompense pour le travail que nous avons accompli depuis notre installation. Nous sommes conscients de la formidable visibilité que cela représente pour notre exploitation. Nous espérons être à la hauteur de la mission qui nous est confiée, de faire la promotion de la race Salers, de notre territoire et de l'agriculture française en général" ont annoncé le couple d'éleveurs Marine et Michel Van Simmertier.

Le billet est valable pour une journée au Salon de l'Agriculture. Le prix est de 16 euros pour une entrée plein tarif, 9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un adulte bénéficient d'une entrée gratuite. Voici les tarifs à connaître :

Plein tarif : 16 euros

Enfants de 6 à 12 ans : 9 euros.

Enfants de moins de 6 ans : gratuit.

Tarif de groupe : 14 euros pour les groupes de 15 à 49 adultes et 13 euros pour les groupes de 50 et +.

Étudiant : 9 euros (sur présentation au guichet d'une carte d'étudiant en cours de validité).

Visiteur porteur d'une carte PMR : 11 euros (sur présentation d'un justificatif aux caisses).

Tarif accompagnateur de visiteur PMR : 11 euros.

Acheter ses billets en ligne

Quel est le plan du Salon de l'Agriculture ?

Les emplacements des animaux sont les suivants : les bovins, ovins, caprins et porcins au pavillon 1, les canins et les félins au pavillon 2.1, la ferme pédagogique au pavillon 4 et les équins et les asins au pavillon 6. Retrouvez tous les emplacements évoqués sur le plan du Salon de l'Agriculture 2023.

Quels sont les horaires du Salon de l'Agriculture ?

Les horaires du Salon de l'Agriculture sont identiques d'année en année : les halls de le Porte de Versailles ouvrent de 9 heures à 19 heures tous les jours. Attention pour les anciens habitués : la nocturne du vendredi jusqu'à 22h n'existe plus !

Peut-on obtenir des invitations pour le Salon de l'Agriculture ?

Il est possible d'obtenir des tarifs réduits, voire des invitations via certains partenaires du salon. Les invitations 2023 devraient prochainement pleuvoir sur le web, mais il faudra être réactif et/ou participer à des jeux concours pour les obtenir ! Exemple : le site Paris-friendly propose de gagner 10 invitations en s'inscrivant à leur newsletter et en participant à un jeu-concours.

Le salon de l'Agriculture se tient habituellement à la fin de l'hiver, la dernière semaine de février et début mars. En 2023, le SIA ouvre ses portes au public samedi 25 février 2023 et fermera ses portes le dimanche 5 mars 2023. Le salon durera donc deux semaines complètes, 15 jours où les people seront aussi attendus...

Le Salon de l'Agriculture se tient tous les ans au parc des Expositions de Paris-Versailles, au sud de la capitale. L'adresse complète est la suivante : 1 place de la porte de Versailles, 75013 Paris. Il est conseillé de s'y rendre en transport en commun. Les lignes 12 (station : Porte de Versailles) et 8 (station Balard) proposent des arrêts à proximité. Même chose pour le tram : ligne T2 (arrêt : Porte de Versailles) et ligne T3A (Porte d'Ivry).