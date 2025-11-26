Salon de l'Agriculture 2026 : la race Brahman, une égérie atypique au programme

L'égérie du SIA 2026 vient cette année des Antilles ! Découvrez notre sélection du programme, mais aussi les tarifs des billets, les horaires d'ouverture et le plan d'accès.

Le Salon International de l'Agriculture (SIA) est de retour à Paris Expo Porte de Versailles, du samedi 21 février au dimanche 1er mars 2026. La 62e édition placée sous la thématique "Générations Solutions" propose un parcours repensé et met à l'honneur l'agriculture de demain. Cet événement majeur pour le secteur agricole présente cette année une égérie bovine exceptionnelle.

Pour la première fois, la race bovine Brahman, originaire notamment de Martinique, sera l'égérie du Salon de l'Agriculture. Cette race, descendante des zébus indiens, est reconnue pour sa douceur maternelle, sa rusticité et sa capacité d'adaptation à des environnements chauds et humides, ce qui en fait un symbole pertinent face aux enjeux climatiques.

Qui est la vache égérie du Salon de l'Agriculture en 2026 ?

Née en 2019, la majestueuse Biguine de race Brahman sera l'égérie 2026 du SIA, reconnaissable à son mufle noir, ses longues oreilles pendantes, sa bosse importante au garrot et son élégance naturelle. "J'aimerais que chacun la découvre avec le même respect et la même émotion que nous, ici", a annoncé son éleveur martiniquais André Prosper sur un reportage partagé sur la page officielle Instagram du Salon de l'Agriculture.

Elle se distingue par son allure atypique : une bosse imposante au garrot, de longues oreilles pendantes, et un mufle noir. Au-delà de ses qualités physiques, le choix de la Brahman, race peu présente en France métropolitaine, souligne la richesse et la diversité des élevages de l'Outre-mer français.

Qu'y a-t-il au programme du Salon de l'Agriculture 2026 ?

L'édition 2026 s'articulera autour de ses quatre univers habituels : l'Élevage et ses Filières, les Cultures et Filières Végétales, le Jardin et Potager, et les Produits des Régions de France et du Monde. L'un des temps forts sera l'accueil de plus de 4 000 animaux et l'immersion dans l'univers de l'élevage, réparti dans les Pavillons 1 et 6.

Le Concours Général Agricole (CGA) se tiendra également durant le Salon, avec des jurys pour de nombreuses catégories de produits et vins du terroir (viandes, produits laitiers, bières, rhums, confitures, etc.) prévus entre le 21 février et le 1er mars 2026, offrant des moments de dégustation et de découverte.

Parmi les activités incontournables du SIA durant ces 9 jours, on ne manquera pas la rencontre avec les animaux de la ferme (cochons, ânes, bœufs, chèvres) et la visite du pavillon des chiens et chats qui émerveillent petits et grands. L'élection du Meilleur Chat du Concours Général et Agricole constitue l'un des moments forts du Salon de l'Agriculture. Dès votre entrée au Salon de l'Agriculture, il ne faut pas non plus manquer l'incontournable salle de traite et la vache égérie du Salon qui d'après son éleveur, n'est "pas timide pour un sou".

Comme toujours, des animations (expositions, démonstrations et ateliers) sont proposées aux familles afin de parfaire leur connaissance sur le monde de l'élevage et de la gastronomie de nos régions et de favoriser les rencontres et les découvertes autour de la modernité de l'agriculture française. Tous les événements au programme.

Enfin, les producteurs de toutes les régions de France, 400 exposants au total sont quant à eux réunis au Pavillon 3, proposant aux visiteurs "le plus grand marché de France des produits du terroir" : des milliers de produits incontournables à découvrir, savourer ou emporter. Des restaurants proposent une carte de matières premières essentiellement locales.

Avec des concours d'exception, des ateliers familiaux, des animations insolites, des dégustations, nous avons des arguments pour vous convaincre de ne pas manquer ce rendez-vous des passionnés du monde agricole.

Le billet est valable pour une journée au Salon de l'Agriculture. Le prix est de 17 euros pour une entrée plein tarif, 9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants de moins de 6 ans accompagnés d'un adulte bénéficient d'une entrée gratuite. Voici les tarifs à connaître :

Plein tarif : 17 euros.

Enfants de 6 à 12 ans : 9 euros.

Enfants de moins de 6 ans : gratuit.

Tarif Famille en semaine (2 parents - 2 enfants) : 45 euros.

Tarif de groupe : 15 euros pour les groupes de 15 à 49 adultes et 14 euros pour les groupes de 50 et +.

Étudiant/Scolaire : 10 euros (sur présentation au guichet d'une carte d'étudiant en cours de validité).

Tarif PSH/Accompagnateur : 12 euros.

Acheter ses billets en ligne

Quel est le plan du Salon de l'Agriculture ?

Les emplacements des animaux sont les suivants : les bovins, ovins, caprins et porcins au pavillon 1, les canins et les félins au pavillon 2.1, la ferme pédagogique au pavillon 4 et les équins et les asins au pavillon 6. Retrouvez tous les emplacements évoqués sur le plan du Salon de l'Agriculture.

En 2026, le SIA ouvre ses portes au public samedi 21 février 2026 et fermera ses portes le dimanche 1er mars 2026. Le salon durera donc 9 jours complets.

Quels sont les horaires du Salon de l'Agriculture ?

Les horaires du Salon de l'Agriculture sont identiques d'année en année : les halls de le Porte de Versailles ouvrent de 9 heures à 19 heures tous les jours, du 21 février au 1er mars 2026. Attention pour les anciens habitués : la nocturne du vendredi jusqu'à 22h n'existe plus !

Peut-on obtenir des invitations pour le Salon de l'Agriculture ?

Il est possible d'obtenir des tarifs réduits, voire des invitations via certains partenaires du salon. Autrement, il faut participer à des jeux concours organisés par les médias ou les entités liées au monde agricole pour les obtenir ! Traditionnellement, le site Paris-friendly propose de gagner 10 invitations en s'inscrivant à leur newsletter et en participant à un jeu-concours.

Le Salon de l'Agriculture se tient tous les ans au parc des Expositions de Paris-Versailles, au sud de la capitale. L'adresse complète est la suivante : 1 place de la porte de Versailles, 75015 Paris. Il est conseillé de s'y rendre en transport en commun. Les lignes 12 (station : Porte de Versailles) et 8 (station Balard) proposent des arrêts à proximité. Même chose pour le tram : ligne T2 (arrêt : Porte de Versailles) et ligne T3A (Porte d'Ivry). Pour le bus : lignes 39 et 80.