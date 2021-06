Festival d'Angoulême 2021 : le Grand Prix décerné à Chris Ware

FESTIVAL ANGOULEME - L'auteur américain Chris Ware est sacré Grand Prix du festival d'Angoulême 2021. Il est l'un des piliers de la bande dessinée contemporaine, connu notamment pour son œuvre Jimmy Corrigan.

[Mis à jour le 23 juin 2021 à 12h21] Le Grand Prix du Festival d'Angoulême 2021 a couronné ce mercredi 23 juin l'ensemble de la carrière de Chris Ware, devant les deux autres finalistes Pénélope Bagieu et Catherine Meurisse. Le dessinateur américain, encensé par la critique depuis le milieu des années 1990, est notamment l'auteur de Jimmy Corrigan, son œuvre culte. En lice pour la quatrième fois, il remporte enfin le prix et succède ainsi à Emmanuel Guibert, Grand Prix 2020.

Le Grand Prix du festival international de la bande dessinée d'Angoulême, récompense ultime pour un auteur de bande dessinée, à l'issue d'un vote de 1 200 auteurs, a été décerné mercredi 23 juin 2021 à l'auteur américain Chris Ware.

Chris Ware est né en 1967 à Omaha dans le Nebraska aux États-Unis. Ses dessins sont remarqués tôt, alors qu'il n'est qu'étudiant et qu'il les publie dans un journal local du Texas. Il est remarqué par le célèbre auteur de Maus Art Spiegelman qui le publie dans sa revue RAW. En 1993, il commence à publier la série Acme Novelty Library puis de 1995 à 2000, Jimmy Corrigan, son œuvre principale. En 2000, Chris Ware est encensé par la critique pour les aventures de son personnage culte oscillant entre dépression et fantasme dans Jimmy Corrigan : the smartest kid on earth. L'œuvre est sacrée meilleur album d'Angoulême en 2003. En 2012, il publie son livre-objet Building Stories, qui reçoit le Prix Spécial du Jury au Festival d'Angoulême en 2013. En 2019, il publie sa dernière oeuvre, Rusty Brown. Chris Ware a été récompensé de nombreuses fois aux États-Unis.

Les œuvres de Chris Ware respectent une véritable géométrie au niveau des cases, aux tailles variables, avec des dessins minimalistes et une grande liberté de narration. "Depuis 25 ans, c'est ainsi une œuvre originale, qui oscille entre une douce mélancolie et une profonde tristesse, que propose Chris Ware, s'attachant toujours à regarder au microscope le quotidien de ses personnages et leurs gestes les plus dérisoires", a annoncé le Festival d'Angoulême à France Info.

L'an dernier, c'est Emmanuel Guibert qui a remporté le Grand Prix, et c'est l'occasion de découvrir l'exposition qui lui est dédiée ce mois de juin 2021. Il est notamment connu pour ses séries jeunesse dont La Sardine de l'espace ou encore La Fille du professeur en collaboration avec Joann Sfar. Son début de carrière avait davantage été marqué par des œuvres inspirées de l'histoire comme Brune, une œuvre qui dépeint la montée du nazisme, puis La Guerre d'Alan, une série de bande dessinée sur un soldat américain arrivé au début de 1945 sur le sol européen.

Entre 2003 et 2006, la série de trois ouvrages de bande dessinée documentaire Le Photographe (publiée chez Dupuis), mêle ses dessins avec des photographies de Didier Lefèvre qui racontent le déroulé d'une mission humanitaire en Afghanistan en 1986. Emmanuel Guibert a été récemment auréolé, en 2017 du Prix Goscinny à Angoulême et en janvier 2018, le Festival international de la bande dessinée lui avait déjà consacré une exposition. " Chacun de ses albums est une divine surprise" avait résumé le journaliste français spécialiste de la BD Patrick Gaumer.Emmanuel Guibert était en 2020 en compétition avec la Française Catherine Meurisse et l'Américain Chris Ware. En 2019, c'est la Japonaise Rumiko Takahashi, surnommée la "Princesse du manga" et auteure de Maison Ikkoku (Juliette je t'aime) et Ranma 1/2, qui a remporté le prix.

Le palmarès du festival d'Angoulême 2021 a été révélé le 29 janvier 2021, au cours d'une cérémonie à huit clos depuis la grande salle du théâtre d'Angoulême, présidée par le scénariste et écrivain Benoît Peeters et animée par l'humoriste Thomas VDB. Le fauve d'or du palmarès 2021 est revenu à l'auteur américain David L. Carlson et à l'illustrateur américain Landis Blair pour leur album L'Accident de chasse, "un bel hommage à la puissance du roman noir et à la grandeur de la littérature" qui se passe à Chicago en 1959, tiré de faits réels. Découvrez tous les albums récompensés cette année 2021 :

Le palmarès de la 48e édition, au cours duquel est dévoilé le mythique Fauve d'or, a été dévoilé le vendredi 29 janvier 2021. Un nouveau prix a fait son apparition : le fauve des Lycéens Cultura. Le Grand Prix sera quant à lui remis au mois de juin. Découvrez le palmarès 2021 :

Le Fauve d'Or - Prix du Meilleur Album récompense le meilleur album de l'année, quel que soit son genre, son style ou sa provenance géographique. Il s'agit de L'Accident de chasse par David L. Carlson et Landis Blair.

Ce prix récompense un ouvrage pour ses qualités narratives, graphiques et/ou l'originalité de ses choix. En 2021, il est attribué à Dragman de Steven Appleby aux éditions Denoël Graphic.

Il s'agit d'un nouveau prix apparu cette année 2021 qui est attribué à Peau d'homme, un roman graphique de Hubert et Zanzim aux éditions Glénat.

Ce prix récompense un album expérimental. En 2021, il est attribué à La Mécanique du sage de Gabrielle Piquet aux éditions Atrabile.

Le prix de la Série récompense une œuvre composée de plusieurs volumes (trois minimum) est attribué à Paul à la maison de Michel Rabagliati aux éditions La Pastèque.

Quel album remporte le prix Jeunesse du festival d'Angoulême 2021 ?

Le prix Jeunesse récompense une œuvre destinée au jeune public (8-12 ans), attribuée par un jury composé d'enfants, ainsi que par des auteurs. En 2021, le Prix Jeunesse a été décerné à Le club des amis T.1 de Sophie Guerrive aux éditions 2021.

Le prix Jeune adulte récompense une œuvre destinée aux adolescents à partir de 13 ans, attribuée par un jury composé d'adolescents, ainsi que par des auteurs. En 2021, le Prix Jeune adulte a été décerné au tome 1 de Middlewest par Skottie Young et Jorge Corona aux éditions Urban Comics.

Le prix du Patrimoine récompense une œuvre de l'histoire mondiale de la bande-dessinée, et son travail éditorial permettant de la redécouvrir. En 2021, le prix est attribué à L'Éclaireur, récits gravés de Lynd Ward aux éditions Monsieur Toussaint Louverture.

Le prix Polar SNCF récompense un polar en bande dessinée, qu'il soit une création ou l'adaptation d'une oeuvre littéraire. En 2021, il est décerné à GoSt 111 de Henri Scala, Mark Eacersall et Marion Mousse aux éditions Glénat.

Quel album remporte le prix René Goscinny du festival d'Angoulême 2021 ?

Ce prix récompense, chaque année, un scénariste pour l'ensemble de sa carrière. Il a été décerné cette année 2021 à Loo Hui Phang pour son roman graphique Black-out. Elle se verra consacré une exposition en 2022.

Ce prix récompense un traducteur pour la traduction de manga en Français. Cette année 2021, le prix est décerné à Miyako Slocombe pour sa traduction du manga Tokyo Tarareba Girls.

Il ne va pas avoir sorti plus de 3 albums pour recevoir cette récompense. Cette année 2021, le prix est attribué à Tanz ! de Maurane Mazars aux éditions Le Lombard.

Le prix du public France Télévision est attribué à Anaïs Nin : sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff chez Casterman.

Ce prix est sélectionné parmi une trentaine de publications non professionnelles en compétition, sans distinction d'origine géographique ou de périodicité. En 2021, le prix est décerné à The Thick Book of Kuti, une anthologie du magazine Kuti, présentant l'histoire du seul magazine de bande dessinée contemporaine finlandais à travers ses 50 premiers numéros.

L'affiche officielle de l'édition 2021 est signée par Chloé Wary et Willy Ohm, un duo inédit aux visions complémentaires. À l'image de la 48e édition du Festival, l'affiche a été pensée en deux volets :

Le 49e Festival d'Angoulême se déroulera sur 4 jours du 27 au 30 janvier 2022. "Dans les semaines et mois à venir, les contenus de la programmation de cette nouvelle édition de janvier vous seront annoncés. De nature très diverse, ils auront pour ambition de marquer le renouveau de l'événement et de nous réunir une fois encore à Angoulême, capitale mondiale de la bande dessiné" ont annoncé les organisateurs dans un communiqué de presse.