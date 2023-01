Festival d'Angoulême 2023 : parcours et œuvre de Riad Sattouf, lauréat du Grand Prix

FESTIVAL ANGOULEME. L'auteur de L'Arabe du futur s'est vu décerner le Grand Prix de la 50e édition du festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Qui est Riad Sattouf et quelles sont ses œuvres ?

[Mis à jour le 26 janvier 2023 à 16h32] Ce mercredi 25 janvier, à l'occasion de la soirée d'ouverture du Festival d'Angoulême qui se tient jusqu'à dimanche 29 janvier, l'auteur Riad Sattouf s'est vu décerner la récompense ultime pour un(e) auteur(rice) de bande dessinée : le Grand Prix du festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui est décerné à un auteur de bande dessinée pour l'ensemble de sa carrière à l'issue d'un vote en ligne de professionnels du milieu, parmi lesquels des dessinateurs, scénaristes ou encore, des coloristes. Du haut de ses 44 ans, Riad Sattouf compte à son actif 35 ouvrages et figure pourtant parmi les lauréats les plus jeunes à remporter la distinction suprême. Il succède à l'autrice canadienne Julie Doucet, 56 ans, pionnière de la bande dessinée alternative et féministe.

Riad Sattouf est principalement connu pour sa série autobiographique L'Arabe du futur, débutée en 2015 et dont le 6e et dernier tome est sorti en novembre 2022. Sa saga a rencontré un franc succès, traduite en une vingtaine de langues, avec plus de trois millions d'exemplaires vendus. L'ensemble de l'œuvre de Riad Sattouf, à la veine autobiographique et humoristique, a la particularité et le mérite de s'adresser au plus grand nombre, jusqu'au lectorat le plus éloigné de la bande dessinée. "J'ai commencé comme auteur de bandes dessinées d'humour très trash, avec un public restreint d'aficionados. J'ai ensuite essayé de faire des bandes dessinées pour les gens qui n'en lisent pas, en prenant comme première lectrice rêvée ma grand-mère bretonne, qui n'aimait pas trop la bande dessinée", a-t-il confié au Monde.

Qui est Riad Sattouf, Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2023 ?

Riad Sattouf est né à Paris le 5 mai 1978, d'un père syrien et d'une mère bretonne. Mais très vite, ses parents déménagent en Algérie. Puis il passe son enfance en Lybie et en Syrie. Après avoir reçu une éducation musulmane dans une école de village en Syrie, il repart s'installer en France avec ses parents, au cap Fréhel, alors qu'il est âgé de 12 ans et doit rentrer en sixième. Après le divorce de ses parents, il s'installe à Rennes où il obtient son bac et poursuit des études d'arts appliqués à Nantes. Il intègre par la suite l'école régionale des beaux-arts de Rennes puis l'école Pivaut. Il finit son parcours à l'école des Gobelins à Paris, dans la section animation.

Celui pour qui la découverte des Aventures de Tintin, à l'âge de 5 ans, "a déterminé la suite de [s]on existence", a véritablement commencé à dessiner pour une maison d'édition en 2000, à l'âge de 22 ans. Sa collaboration avec l'éditeur Guy Delcourt lui vaudra sa première série, Petit Verglas en trois tomes (entre 2000 et 2002). En 2002, Riad Sattouf ouvre son atelier parisien avec les dessinateurs Christophe Blain (Quai d'Orsay), Mathieu Sapin (Sardine de l'espace) et Joann Sfar (Le Chat du rabbin). Dans Manuel d'un puceau (2003) et Ma circoncision (2004), il s'amuse à narrer les péripéties de son adolescence pour le compte de Bréal Jeunesse dans une collection dirigée par Joann Sfar.

En parallèle en 2022, il publie dans la nouvelle collection "Poisson Pilote" des éditions Dargaud Les Pauvres Aventures de Jérémie, racontant le quotidien tragi-comique d'un trentenaire parisien qui travaille dans une boîte de jeux vidéo, inspiré d'un de ses collaborateurs de l'école Gobelin. Le premier tome de la saga remporte le Prix René-Goscinny 2003 pour son scénario. Pour le même éditeur Dargaud, il publie le one-shot No sex in New York en 2004, où il se met en scène en voyage à New York.

Il publie ensuite chez Hachette Retour au collège en 2005, la saga Pascal Brutal (2006-2009) chez Fluide Glacial et La Vie secrète des jeunes, entre 2007 et 2010, pour L'Association. En 2009, il réalise son premier film Les Beaux Gosses, qui reçoit le César du meilleur premier film. En 2010, le tome III de Pascal Brutal est récompensé du Fauve d'or du meilleur album lors du festival d'Angoulême. En 2015, il est à nouveau récompensé du Fauve d'or du festival d'Angoulême pour le premier volume de L'Arabe du futur. En 2016, il commence la série des Cahiers d'Esther publiée aux éditions Allary, qui raconte le quotidien d'une pré-adolescente parisienne de classe moyenne, avec beaucoup d'humour.

Qui est Julie Doucet, Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2022 ?

Julie Doucet est née le 31 décembre 1965 à Saint-Lambert, au Québec. Elle fait ses débuts dans le milieu de la bande dessinée underground, dans les années 1980, en collaborant au numéro 2 de la revue Tchiize! (bis), puis aux revues L'Organe et Rectangle. Entre 1988 et 1990, elle créé son propre fanzine Dirty Plotte, dans lequel elle raconte en noir et blanc, dans un trait gras, sa vie quotidienne de femme, et ses aspirations, sans tabou. Ce journal intime est ensuite publié en 1990 sous forme de comic-book par l'éditeur Drawn & Quarterly à Montréal. En 2021, une anthologie de 400 pages de ses Dirty Plotte voit le jour, intitulée Maxiplotte. Le journaliste Frédéric Potet du Monde explique en 2022 que cette anthologie "transgresse tous les thèmes du puritanisme nord-américain en usant d'un humour désespéré et sans tabou, qui a fait d'elle une cheffe de file de la bande dessinée underground".

Qui est Chris Ware, Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2021 ?

En 2021, le Grand Prix revenait à Chris Ware, né en 1967 à Omaha dans le Nebraska aux États-Unis. En 1993, il a commencé à publier la série Acme Novelty Library puis de 1995 à 2000, Jimmy Corrigan, son œuvre principale. En 2000, Chris Ware est encensé par la critique pour les aventures de son personnage culte oscillant entre dépression et fantasme dans Jimmy Corrigan : the smartest kid on earth. L'œuvre est sacrée meilleur album d'Angoulême en 2003. En 2012, il publie son livre-objet Building Stories, qui reçoit le Prix Spécial du Jury au Festival d'Angoulême en 2013. En 2019, il publie sa dernière oeuvre, Rusty Brown. Chris Ware a été récompensé de nombreuses fois aux États-Unis. Les œuvres de Chris Ware respectent une véritable géométrie au niveau des cases aux tailles variables, avec des dessins minimalistes, des personnages tout en rondeur et une grande liberté de narration. "Depuis 25 ans, c'est ainsi une œuvre originale, qui oscille entre une douce mélancolie et une profonde tristesse, que propose Chris Ware, s'attachant toujours à regarder au microscope le quotidien de ses personnages et leurs gestes les plus dérisoires", avait annoncé le Festival d'Angoulême à France Info.

Qui est Emmanuel Guibert, Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2020 ?

En 2020, c'est Emmanuel Guibert qui a remporté le Grand Prix. Il est notamment connu pour ses séries jeunesse dont La Sardine de l'espace ou encore La Fille du professeur en collaboration avec Joann Sfar. Son début de carrière avait davantage été marqué par des œuvres inspirées de l'histoire comme Brune, une œuvre qui dépeint la montée du nazisme, puis La Guerre d'Alan, une série de bande dessinée sur un soldat américain arrivé au début de 1945 sur le sol européen.

Emmanuel Guibert, vainqueur du Grand Prix 2020. © Jean Michel Nossant/SIPA

Entre 2003 et 2006, la série de trois ouvrages de bande dessinée documentaire Le Photographe (publiée chez Dupuis), mêle ses dessins avec des photographies de Didier Lefèvre qui racontent le déroulé d'une mission humanitaire en Afghanistan en 1986. Emmanuel Guibert a été récemment auréolé, en 2017 du Prix Goscinny à Angoulême et en janvier 2018, le Festival international de la bande dessinée lui avait déjà consacré une exposition. " Chacun de ses albums est une divine surprise" avait résumé le journaliste français spécialiste de la BD Patrick Gaumer. Emmanuel Guibert était en 2020 en compétition avec la Française Catherine Meurisse et l'Américain Chris Ware. En 2019, c'est la Japonaise Rumiko Takahashi, surnommée la "Princesse du manga" et auteure de Maison Ikkoku (Juliette je t'aime) et Ranma 1/2, qui a remporté le prix.

Vous aurez l'occasion de découvrir le travail de Marguerite Abouet, la scénariste d'Aya de Yopougon, l'œuvre du Grand Prix du festival international de la bande dessinée d'Angoulême de l'an dernier : Julie Doucet et de l'auteur de L'Attaque des Titans, Hajime Isayama. Une exposition est également consacrée au travail des coloristes.