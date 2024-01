Festival d'Angoulême 2024 : dates, expos, tarifs et albums en lice

Du 25 au 28 janvier 2024, Angoulême devient le royaume du 9e art en accueillant la 51e édition du Festival International de la Bande Dessinée. Albums en lice, expos, tarif des billets... Toutes les infos pratiques

[Mis à jour le 23 janvier 2024 à 16h00] Le festival international de la bande dessinée ouvre ses portes au public ce jeudi 25 janvier à Angoulême, jusqu'au dimanche 28 janvier. La directrice artistique Marguerite Demoëte a souhaité une édition tournée vers la jeunesse et la création et placée "sous le signe du mouvement". Cette 51e édition est présidée par Thomas Bangalter, co-fondateur du groupe de musique électro Daft Punk, dont on se rappellera le clip One More Time réalisé par Leiji Matsumoto, le créateur du manga Albator.

La bande dessinée japonaise aura une place de choix cette année avec une exposition consacrée à Hiroaki Samura, auteur japonais du manga culte L'Habitant de l'infini, qui suit la quête d'un samouraï sur une trentaine de volumes, et une rétrospective exceptionnelle de la mangaka Moto Hagio, mère du shōjo moderne et plus particulièrement du shōnen-ai, qui met en scène des histoires d'amour homosexuelles.

45 albums sont en lice pour la sélection officielle du festival d'Angoulême 2024, avec une place de choix donnée à la bande dessinée européenne, le manga et les comics :

Qui succédera à Riad Sattouf, Grand Prix du festival d'Angoulême en 2023 ? Les auteurs et autrices qui votent pour le Grand prix de la ville d'Angoulême vont devoir choisir cette année entre l'Anglaise Posy Simmonds, l'Americain Daniel Clowes ou la Française Catherine Meurisse.

Pass 1 jour jeudi / vendredi / dimanche : 23 euros

Pass 1 jour samedi : 29 euros

Pass 4 jours : 49 euros

Des masterclass sont accessibles uniquement avec un Pass Festival, moyennant 12 euros supplémentaires. La vente des billets s'effectue uniquement en ligne.

Le 51e Festival d'Angoulême se déroule sur 4 jours du 25 janvier au 28 janvier 2024. La remise des Fauves a lieu le mercredi 24 janvier en ouverture du festival.