Festival d'Angoulême 2025 : Luz remporte le Fauve d'Or, le palmarès complet des prix

Luz, auteur de "Deux filles nues" s'est vu décerné le prestigieux Fauve d'Or, qui récompense le meilleur album de l'année. Qui sont les lauréats de la 52e édition du festival international de la bande dessinée ?

La 52e édition du Festival d'Angoulême a récompensé l'album Deux filles nues de Luz, dessinateur rescapé de l'attentat du 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo. L'auteur français, qui s'est depuis reconverti en dessinateur de bande dessinée, succède ainsi à l'américain Daniel Clowes, qui s'était distingué l'an dernier avec son récit biographique Monica. Une victoire qui revêt donc l'écharpe tricolore et célèbre la "renaissance artistique" de l'ancien dessinateur de presse.

Deux filles nues publié chez Albin Michel, rafle donc le Fauve d'or de la 52e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'album est une "enquête historique", presque "un thriller politique", sur un survivant : un tableau qui a traversé le 20e siècle, œuvre d'art peinte en 1919 par Otto Mueller, un artiste caractérisé de "dégénéré" par les nazis. L'album retrace toute son histoire, du peintre qui le crée aux nazis qui le manipulent politiquement, en passant par le collectionneur qui est obligé de s'en séparer, par les gens qui le volent et ceux qui le cachent... "C'est une déclaration d'amour à l'art", explique Luz sur la page de son éditeur. L'album met en scène brillamment la "case subjective" (que l'on peut apparenter à la "caméra subjective" dans le cinéma) qui montre ce qu'il se trouve en face du tableau, qui est comme "une fenêtre sur le monde qui l'entoure", explique-t-il encore.

Le lecteur se délecte de tous les événements, malheureux et parfois heureux, traversés par ce témoin muet. "Je voulais faire un bouquin d'histoire mais, en fait, c'est d'actualité ", s'est exclamé Luz, à l'issue de la cérémonie de remise des prix. "On ne va pas se laisser engloutir par les Musk, les Trump et les Macron". L'album avait déjà reçu le prix Wolinski de la BD du Point et le Grand prix de l'Association des critiques et journalistes de bande dessinée.

Le Palmarès complet du Festival d'Angoulême 2025

Fauve d'Or - Prix du Meilleur Album (ce prix récompense le meilleur album de l'année, quel que soit son genre, son style ou sa provenance géographique) : Luz avec Deux filles nues (Albin Michel).

(ce prix récompense le meilleur album de l'année, quel que soit son genre, son style ou sa provenance géographique) : Luz avec (Albin Michel). Fauve d'honneur : John Romita Jr.

: John Romita Jr. Fauve - Prix du Public France Télévisions : Impénétrable d'Alix Garin (Le Lombard).

: d'Alix Garin (Le Lombard). Fauve jeunesse (ce prix récompense une oeuvre destinée au jeune public) : Retour à Tamioka de Michaël Crouzat, Laurent Galandon, Clara Patiño Bueno et Andrés Garrido Martin (Jungle).

(ce prix récompense une oeuvre destinée au jeune public) : de Michaël Crouzat, Laurent Galandon, Clara Patiño Bueno et Andrés Garrido Martin (Jungle). Fauve des lycéens : Contes de la mansarde d'Elizabeth Holleville et Iris Pouy (L'employé du moi)

: d'Elizabeth Holleville et Iris Pouy (L'employé du moi) Fauve Polar SNCF (ce prix récompense un polar en bande dessinée, qu'il soit une création ou l'adaptation d'une oeuvre littéraire) : Revoir Comanche de Romain Renard (Le Lombard).

(ce prix récompense un polar en bande dessinée, qu'il soit une création ou l'adaptation d'une oeuvre littéraire) : de Romain Renard (Le Lombard). Fauve de la bande dessinée alternative - ex aequo (ce prix est sélectionné parmi une trentaine de publications non professionnelles en compétition, sans distinction d'origine géographique ou de périodicité) : Fanatic female frustration et Hairspray magazine

(ce prix est sélectionné parmi une trentaine de publications non professionnelles en compétition, sans distinction d'origine géographique ou de périodicité) : et Fauve Patrimoine (ce prix récompense une oeuvre de l'histoire mondiale de la bande dessinée, et son travail éditorial permettant de la redécouvrir) : Come over come over de Lynda Barry (Çà et là).

(ce prix récompense une oeuvre de l'histoire mondiale de la bande dessinée, et son travail éditorial permettant de la redécouvrir) : de Lynda Barry (Çà et là). Éco-Fauve Raja : Vert de rage - Les enfants du plomb de Martin Boudot et Sébastien Piquet (Michel Lafon).

: de Martin Boudot et Sébastien Piquet (Michel Lafon). Prix Spécial du Jury ex-aequo (ce prix récompense un ouvrage pour ses qualités narratives, graphiques et/ou l'originalité de ses choix) : Les météores, histoires de ceux qui ne font que passer de Tommy Redolfi et Jean-Christophe Deveney (Delcourt) et En territoire ennemi de Carol Lobel (L'Association).

(ce prix récompense un ouvrage pour ses qualités narratives, graphiques et/ou l'originalité de ses choix) : de Tommy Redolfi et Jean-Christophe Deveney (Delcourt) et de Carol Lobel (L'Association). Prix de la Série (ce prix récompense une oeuvre composée de plusieurs volumes (trois minimum) : Dementia 21 - vol.2 de Shintaro Kago (Huber Éditions).

(ce prix récompense une oeuvre composée de plusieurs volumes (trois minimum) : de Shintaro Kago (Huber Éditions). Prix Révélation (ce prix distingue l'œuvre d'un auteur en début de parcours artistique) : Ballades de Camille Potte (Atrabile).

(ce prix distingue l'œuvre d'un auteur en début de parcours artistique) : de Camille Potte (Atrabile). Prix René-Goscinny - meilleur scénariste : Les navigateurs de Serge Lehman, dessin de Stéphane De Caneva (Delcourt).

: de Serge Lehman, dessin de Stéphane De Caneva (Delcourt). Prix René-Goscinny - jeune scénariste : Elizabeth Holleville pour Contes de la mansarde , dessin d'Iris Pouy (L'employé du moi).

: Elizabeth Holleville pour , dessin d'Iris Pouy (L'employé du moi). Prix Konishi : Yohan Leclerc pour la traduction de Les saisons d'Ohgishima de Kan Takahama (Glénat).

Angoulême est la ville de la bande dessinée avec son festival qui a lieu tous les ans en janvier, et veut donner une visibilité de la BD toute l'année dans la ville et favoriser son appropriation par les habitants. © ISA HARSIN/SIPA (publiée le 31/01/2025)

Qui est Anouk Ricard, Grand Prix du Festival d'Angoulême 2025 ?

La 52e édition du Festival de la Bande Dessinée d'Angoulême a récompensé l'autrice française Anouk Ricard de la plus haute distinction. Le Grand Prix du Festival 2025 récompense depuis 1974 un(e) auteur(e) de bande dessinée pour l'ensemble de son œuvre. Encensée pour sa drôlissime série pour enfants Anna et Froga qui raconte les déboires d'une petite fille à frange et de ses amis animaux anthropomorphes et ayant déjà reçu le Prix spécial du Jury d'Angoulême en 2023 pour son album Animam, la dessinatrice française succède à la Britannique Posy Simmonds, auteure de Gemma Bovery (1999) et Tamara Drewe (2007).

Ses adversaires finalistes étaient Catherine Meurisse et Alison Bechdel. Un scrutin à deux tours par les auteurs de bande dessinées publiés en français a tranché. "Je ne m'attendais pas à être finaliste, encore moins à gagner, c'est la consécration, je ne vois pas de plus haute distinction en BD et en France !", s'est-elle réjouie auprès de Télérama. Anouk Ricard devient ainsi la 6e femme de l'histoire à obtenir le prix.

Âgée de 54 ans, l'autrice, diplômée en 1995 de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, a commencé sa carrière en tant qu'illustratrice jeunesse. Son humour décalé et absurde a conquis le public adulte comme enfant. En effet, après avoir commencé avec la série pour jeunes enfants Anna et Froga, elle s'est lancée dans la bande dessinée adulte, avec Commissaire Toumi, une parodie de polar pour adultes publié chez Sarbacane en 2008, mettant en scène un célibataire ringard sujet aux cauchemars, puis Coucous Bouzon paru chez Gallimard. Son style est reconnaissable à son trait simple et expressif, faussement naïf, abordant des thématiques allant de l'enfance à la vie du quotidien, ponctuée de situations déjantées.