Parc Astérix 2021 : Peur sur le Parc de retour pour Halloween

PARC ASTERIX - Du 2 octobre au 7 novembre 2021, le parc d'attractions des irréductibles gaulois fête Halloween avec trois nouvelles animations et des attractions revisitées pour l'événement "Peur sur le Parc". Découvrez le programme.

[Mis à jour le 7 septembre 2021 à 16h04] A l'approche d'Halloween, le parc Astérix revisite sa décoration avec 14 tonnes de citrouilles et 3 000 pieds de maïs et bottes de pailles installées dans les allées du parc et des hôtels. Du côté des attractions, des zones de peur sont délimitées par des feux de signalisation en fonction du degré de frayeur : petit frisson, frayeur modérée ou grosse terreur ! Dans la Forêt d'Idéfix, un jardin vivant attend les plus petits, avec des créatures plus vraies que nature ! La Nationale 7 se transforme en Chemin des Sorciers pour une promenade en vieux tacots semée d'embûches, de sorciers et de citrouilles. Des esprits mal faisant investissent Les Chaudrons Infernaux et viennent perturber ce voyage infernal.

Rendez-vous notamment à La Maison de la Peur, l'étrange et effrayante maison hantée du Dr Cérébrus, connu pour ses folles expériences. Les visiteurs se lancent dans un parcours initiatique à la rencontre de différents personnages mythiques : morts-vivants, clowns, araignées ou encore le célèbre "homme à la tronçonneuse"... Enfin, pour les plus téméraires, Catacombes, la dernière maison hantée du parc, plonge les visiteurs dans des tunnels souterrains et 14 salles ténébreuses où ils croiseront des monstres, des squelettes, des cadavres en décomposition. Des effets de fumée, des effets sonores, de vent, de lumière, ou encore d'odeurs viennent s'ajouter à cette aventure inédite (déconseillée aux moins de 16 ans, sur réservation préalable sur le site Internet ou directement à l'accueil du parc est nécessaire).

Vous croiserez également dans les rues de Paris des zombies, sorcière, bête sauvage ou encore chevaliers d'un autre temps. Enfin, des spectacles et animations sont prévus uniquement durant cette saison "Peur sur le Parc" :

Spectacle de magie " Magna Maleficus" , d'une durée de 20 minutes, dans le théâtre de Panoramix : vous succomberez aux pouvoirs hypnotiques d'un personnage effarant, entre sortilèges ou malédictions. Déconseillé aux moins de 10 ans.

" , d'une durée de 20 minutes, dans le théâtre de Panoramix : vous succomberez aux pouvoirs hypnotiques d'un personnage effarant, entre sortilèges ou malédictions. Déconseillé aux moins de 10 ans. Spectacle Métamorphosis : métamorphose en direct d'un homme en une créature effrayante.

: métamorphose en direct d'un homme en une créature effrayante. La Colère d'Anubis : les visiteurs peuvent visiter l'inventaire d'une collection d'Égypte antique à l'aide d'une lampe torche. Cependant des esprits contrariés ont été libérés. Si on les provoque, nul ne sait comment ils vont se manifester. Un lieu où il est préférable de rester sur ses gardes…

: les visiteurs peuvent visiter l'inventaire d'une collection d'Égypte antique à l'aide d'une lampe torche. Cependant des esprits contrariés ont été libérés. Si on les provoque, nul ne sait comment ils vont se manifester. Un lieu où il est préférable de rester sur ses gardes… Mission Perdue : Les visiteurs vont partir pour une expédition dans les étoiles à la recherche de l'équipage égaré sur une étrange planète. Rencontre du 3e type garantie avec des créatures étranges. Expérience en 3D.

: Les visiteurs vont partir pour une expédition dans les étoiles à la recherche de l'équipage égaré sur une étrange planète. Rencontre du 3e type garantie avec des créatures étranges. Expérience en 3D. La Foire aux 6 trouilles : dans une fête foraine abandonnée, des personnages psychédéliques ont pour mission de faire vivre 6 expériences aux visiteurs à travers des danses, cascades ou jeux en tout genres.

L'offre de restauration est également renouvelée au restaurant Le Cirque, avec un buffet insolite et horrifique : soupe de potiron en chaudron, minis hots dogs "doigt de sorcière", ribs de porc sauce diable et pâtes à l'encre de seiche aux légumes. Au buffet des desserts les visiteurs pourront déguster la panacotta et œil de sorcière ou encore le gâteau chocolat sanguinolent (Tarif unique : 16.90€).

Durant les nocturnes (voir les dates et horaires tout en bas de l'article), vous aurez droit au spectacle de feux et percussions Inferno où des artistes manient feu et effets pyrotechniques, à un spectacle de son et lumière sur la façade emblématique de l'attraction Oziris, et pour finir La Déambulation des Monstres à bord de leur Drakkar hanté.

Halloween au parc Astérix avec "Peur sur le parc" © Parc Astérix

Situé dans le département de l'Oise dans les Hauts-de-France, le parc Astérix accueille plus de 2 millions de visiteurs à l'année dans le respect des recommandations sanitaires face à l'épidémie de Covid. Le pass sanitaire est requis pour les adultes (schéma vaccinal complet, certificat d'immunité ou preuve d'un test négatif de moins de 48h). La vente de billet en caisse à l'entrée du parc n'est pas possible. Dans l'ensemble du parc et ses hôtels, les mesures de nettoyage sont intensifiées. Pour toute question concernant votre réservation, le parc a mis en place une cellule dédiée au 09 86 86 86 87 (appel gratuit, de 9h à 17h du lundi au vendredi).

Au programme des nouveautés, le spectacle Chronos : Magie et Illusions au théâtre de Panoramix, ainsi que la rencontre avec les personnages au Village Gaulois. Et il y a un spectacle supplémentaire, un combat entre Gaulois et Romains dans les arènes. "Malgré le contexte sanitaire, les équipes du Parc Astérix ne manquent pas de créativité pour garantir la sécurité des visiteurs tout en leur proposant de vivre des expériences inoubliables" annonce la direction dans un communiqué, "à travers la création du coupe-file virtuel Filotomatix (service payant), une application mobile avec de nouvelles fonctionnalités pour optimiser la visite, la mise en place du "clic & collecte" dans les restaurants (hors Relais Gaulois) et sandwicheries du Parc, des points photos immersifs avec la création de décors permettant de respecter la distanciation entre les personnages et les visiteurs, et des annonces sonores avec la voix des personnages pour rappeler les gestes barrières".

En 2022, l'attraction Tonnerre de Zeus va se transformer en Tonnerre 2 Zeus, avec une nouvelle locomotive, un nouveau parcours, un passage dans un tunnel avec des effets spéciaux et un wagon qui fait le trajet à l'envers ! Enfin, le Parc Astérix a annoncé pour 2023 une nouvelle "attraction unique au monde" baptisée Toutatis. Dans un nouvel espace de 2,5 hectares, qui sera situé derrière l'attraction La Trace du Hourra, un nouveau grand huit au coût de 20 millions d'euros roulera à 110 km/heure, un record en France en terme de vitesse, mais aussi en terme de lancements. Toutatis promet également de battre le record du monde de "air-times", soit en tout 23 moments où la vitesse fera décoller les passagers de leur siège !

Tout ce qu'il faut savoir pour préparer votre visite, du protocole sanitaire au prix des billets, nouveaux horaires, en passant par les meilleures attractions :

L'accès au parc se fait uniquement sur réservation via la billetterie en ligne.

la billetterie en ligne. Le pass sanitaire est obligatoire pour tous les adultes (18 ans et plus) . A partir du 30 septembre, le pass sanitaire est exigé à l'entrée du parc pour toutes personnes âgées de 12 à 17 ans inclus.

. A partir du 30 septembre, le pass sanitaire est exigé à l'entrée du parc pour toutes personnes âgées de 12 à 17 ans inclus. En cas d'oubli de votre test de moins de 48h, un centre de test antigénique Loxamed (résultat en 15 min) est à votre disposition à l'entrée du Parc (test payant : 20€).

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans sur l'ensemble du Parc et des hôtels.

900 points de distribution de gel hydroalcoolique sont mis en place à l'entrée de chaque attraction et d'hôtels pour se désinfecter les mains.

La distanciation physique est respectée dans les files d'attente des attractions via le marquage au sol et le renforcement de la présence d'agent de sécurité.

Des agents assurent la désinfection fréquente et la gestion des files d'attente.

Fidèles à l'humour des auteurs de bande dessinée Uderzo et Goscinny, le parc d'attractions pour petits et grands, ouvert depuis 1989, est entièrement consacré à l'univers d'Astérix et Obélix. Six univers truffés de clins d'œil loufoques se déclinent dans le parc. Vous pourrez à nouveau vous laisser porter par la magie gauloise ! Nous vous conseillons sa toute dernière attraction "Attention Menhir !". Vous prendrez place dans des sièges dynamiques pour vivre une histoire avec Astérix, Obélix et Panoramix en 4D ! Jaillissements, eau, vent, odeurs… Vous allez être bluffés.

Apprentis gaulois, famille cultivant le goût de l'aventure ou centurions à la recherche de grands frissons, les 42 attractions (22 familiales, 7 à sensations et 13 pour les petits Gaulois) vous attendent ! Découvrez notre sélection des meilleures :

Attention Menhir ! : Dernière nouveauté du parc pour ses 30 ans, les visiteurs sont installés sur des sièges dynamiques pour découvrir un film en 4D. La séance prend place dans un théâtre de 300 places, baptisé Studios Idéfix. L'attraction familiale d'une vingtaine de minutes (dont 10 pour le film) est bourrée d'effets spéciaux, de l' image au son en passant par les odeurs. Panoramix y reçoit un menhir sur la tête et devient fou. Les visiteurs vont le sentir !

: Dernière nouveauté du parc pour ses 30 ans, les visiteurs sont installés sur des sièges dynamiques pour découvrir un film en 4D. La séance prend place dans un théâtre de 300 places, baptisé Studios Idéfix. L'attraction familiale d'une vingtaine de minutes (dont 10 pour le film) est bourrée d'effets spéciaux, de l' Panoramix y reçoit un menhir sur la tête et devient fou. Les visiteurs vont le sentir ! Discobélix : c'est l'attraction qui fait tourner les têtes ! Située dans la cité grecque d'Olympie, l'attraction met en scène Obélix. Vous êtes installé sur un disque qu'il lancera à toute vitesse. Une séquence tirée de l'album "Astérix et les Jeux olympiques". Attention, il faut faire au moins 1,20 m pour pouvoir embarquer à bord !

L'attraction Discobélix. © Parc Astérix 2016

Pégase Express : cette montagne russe propose un voyage à sensations autour du monde à bord d'un train de la Grèce Antique. Durant le parcours fait de virages, montées et grosses descentes, vous avez affaire à de nombreux clins d'œil humoristiques se référant à la mythologie, et ce toujours à travers le monde de la BD si chère à Astérix ! Au total, ce sont 928 mètres de rail et des pointes en slalom à plus de 52 km/heure, largement supportables pour toute la famille. Vous aurez droit à des arrêts tels que Olympie, Lutèce ou encore Alexandrie... L'attraction, située à proximité du Cheval de Troie de la zone grecque, dure trois minutes et est accessible aux enfants à partir d'un mètre.

: cette montagne russe propose un voyage à sensations autour du monde à bord d'un train de la Grèce Antique. Durant le parcours fait de virages, montées et grosses descentes, vous avez affaire à de nombreux clins d'œil humoristiques se référant à la mythologie, et ce toujours à travers le monde de la BD si chère à Astérix ! Au total, ce sont 928 mètres de rail et des pointes en slalom à plus de 52 km/heure, largement supportables pour toute la famille. Vous aurez droit à des arrêts tels que Olympie, Lutèce ou encore Alexandrie... L'attraction, située à proximité du Cheval de Troie de la zone grecque, dure trois minutes et est accessible aux enfants à partir d'un mètre. Menhir Express : voyage aquatique mouvementé à travers la forêt puisque les embarcations nous entraînent sur un parcours composé de deux chutes dont la plus grande, la chute finale fait treize mètres de haut. Taille minimum requise : 1m

voyage aquatique mouvementé à travers la forêt puisque les embarcations nous entraînent sur un parcours composé de deux chutes dont la plus grande, la chute finale fait treize mètres de haut. Taille minimum requise : 1m L'Oxygénarium : une descente de grand toboggan pour toute la famille en bouées. Taille minimum requise : 1m

une descente de grand toboggan pour toute la famille en bouées. Taille minimum requise : 1m Le vol d'Icare : Une montagne russe pour grands et petibonum à bord d'un drôle d'engin ailé. Taille minimum requise : 1m

Une montagne russe pour grands et petibonum à bord d'un drôle d'engin ailé. Taille minimum requise : 1m Nationale 7 : sur la route des vacances, ce sont les enfants qui prennent le volant de ces vieux tacots. Taille minimum requise : 90cm

sur la route des vacances, ce sont les enfants qui prennent le volant de ces vieux tacots. Taille minimum requise : 90cm Goudurix : un grand huit dont les loopings vous feront tourner 7 fois la tête avant de vous faire admettre que vous avez bel et bien le goût du risque. Taille minimum requise : 1m40

L'attraction Goudurix. © Parc Astérix 2016

SOS Numérobis : un grand huit pour les enfants au cœur de la carrière de pierres de l'architecte peu conventionnel Numérobis. Taille minimum requise : 1m

un grand huit pour les enfants au cœur de la carrière de pierres de l'architecte peu conventionnel Numérobis. Taille minimum requise : 1m Bienvenue chez les Gaulois : vous voilà plongés dans le quotidien de villageois gaulois pure souche. Un village que l'on connaît bien puisque c'est celui d'Astérix. Chaque jour dès 12h30, Dès 12h30, Les plus fameux personnages de la série y sont rassemblés, on peut même immortaliser ce moment avec une photo souvenir devant la hutte de Panoramix.

vous voilà plongés dans le quotidien de villageois gaulois pure souche. Un village que l'on connaît bien puisque c'est celui d'Astérix. Chaque jour dès 12h30, Dès 12h30, Les plus fameux personnages de la série y sont rassemblés, on peut même immortaliser ce moment avec une photo souvenir devant la hutte de Panoramix. La Galère : un bateau-balançoire pour affronter la tempête, vous n'aurez pas le temps de vous demander comment vous avez atterri dans cette galère, à moins que vous ne soyez installé à l'une des deux extrémités du bateau, où les sensations sont vraiment plus fortes.

un bateau-balançoire pour affronter la tempête, vous n'aurez pas le temps de vous demander comment vous avez atterri dans cette galère, à moins que vous ne soyez installé à l'une des deux extrémités du bateau, où les sensations sont vraiment plus fortes. Les Espions de César : sur ce circuit en monorail, une participation active est demandée aux plus jeunes pour surveiller discrètement et en hauteur le Village Gaulois. Taille minimum requise : 90cm

sur ce circuit en monorail, une participation active est demandée aux plus jeunes pour surveiller discrètement et en hauteur le Village Gaulois. Taille minimum requise : 90cm Oziris, l'inverted coaster : Ces montagnes russes inversées vous hisse, les pieds dans le vide, à 40 mètres de hauteur, avant de vous élancer à 90 km/h dans les airs. Une aventure aérienne dont on dit que vous n'êtes pas près d'atterrir !

Ces montagnes russes inversées vous hisse, les pieds dans le vide, à 40 mètres de hauteur, avant de vous élancer à 90 km/h dans les airs. Une aventure aérienne dont on dit que vous n'êtes pas près d'atterrir ! La Trace du Hourra : une gigantesque descente à près de 60km/h à bord d'un bobsleigh gaulois. N'oubliez pas de crier " Hourra " pendant toute la descente, c'est la tradition ! Taille minimum requise : 1m20

une gigantesque descente à près de 60km/h à bord d'un bobsleigh gaulois. N'oubliez pas de crier " Hourra " pendant toute la descente, c'est la tradition ! Taille minimum requise : 1m20 Grand Splatch : une promenade en barque qui se termine par une chutte vertigineuse de 11 mètres. Une douche conviviale à vitre en famille ! Taille minimum requise : 1m

une promenade en barque qui se termine par une chutte vertigineuse de 11 mètres. Une douche conviviale à vitre en famille ! Taille minimum requise : 1m Tonnerre de Zeus : Sous le regard de Zeus, ces montagnes russes nous entraînent au sommet de l'Olympe à 30 mètres de hauteur avant de nous propulser à 80 km/h sur un parcours vertigineux de 1,2 km et 90 secondes de " tonnerre ". Taille minimum requise : 1m20

Sous le regard de Zeus, ces montagnes russes nous entraînent au sommet de l'Olympe à 30 mètres de hauteur avant de nous propulser à 80 km/h sur un parcours vertigineux de 1,2 km et 90 secondes de " tonnerre ". Taille minimum requise : 1m20 Le Défi de César : César recrute des espions pour infiltrer le camp des irréductibles Gaulois et nous teste pour répondre aux exigences d'un entraînement intensif. Taille minimum requise : 1m05

César recrute des espions pour infiltrer le camp des irréductibles Gaulois et nous teste pour répondre aux exigences d'un entraînement intensif. Taille minimum requise : 1m05 Romus et Rapidus : un Rapid river mouvementé à bord de grosses bouées, fou rires et éclaboussures garantis. Taille minimum requise : 1m

L'attraction Romus et Rapidus. © Parc Astérix 2016

Un futur "Grand Astérix" est actuellement en projet par la Compagnie des Alpes, propriétaire du parc d'attractions. Il s'agirait d'un parc aquatique pour compléter l'offre de loisirs, dont le lieu n'a pas encore été précisé, et qui verrait le jour d'ici 5 ans. En attendant la réalisation de ce projet, le parc prévoit déjà une nouvelle montagne russe, "Par Toutatis" en 2023 : vitesse de 107 km/h, inversions, retours en arrière, chute de 50 mètres... Ca promet !

TARIFS :

Sur le site Internet : billet futé J-7 : 45€ Adulte et 42€ Enfant

Billet Gaulois (billet daté sans condition) : 53€ (12 ans et plus) / 45€ (de 3 à 11 ans) / Entrée gratuite pour les moins de 3 ans

(billet daté sans condition) : 53€ (12 ans et plus) / 45€ (de 3 à 11 ans) / Entrée gratuite pour les moins de 3 ans Billet Futé (billet daté réservé 7 jours à l'avance) : 45 € (12 ans et plus) / 42 € (de 3 à 11 ans) / Entrée gratuite pour les moins de 3 ans

(billet daté réservé 7 jours à l'avance) : 45 € (12 ans et plus) / 42 € (de 3 à 11 ans) / Entrée gratuite pour les moins de 3 ans Billet Tribu (billet daté réservé 5 jours à l'avance) : 43€ (5 à 9 personnes) / 41€ (10 à 15 personnes)

(billet daté réservé 5 jours à l'avance) : 43€ (5 à 9 personnes) / 41€ (10 à 15 personnes) Billet nocturne : en pré-vente à 40€ (tarif unique les 28, 29, 30 et 31 octobre) places limitées

: en pré-vente à 40€ (tarif unique les 28, 29, 30 et 31 octobre) places limitées Coupe – file Filotomatix voir toute la gamme sur http://parcasterix.fr

voir toute la gamme sur http://parcasterix.fr Parking (par voiture) : 15 € / jour.

(par voiture) : 15 € / jour. Achetez votre place pour le Parc Astérix

Le bon plan "pas cher" : toute l'année des offres de billets sont accessibles en ligne. Attention, certaines offres sont limitées et ne sont ni remboursables, ni échangeables.

Les horaires d'ouverture sont de 9h à 19h. Certains soirs (pour la saison d'Halloween du 2 octobre au 7 novembre 2021) trois nocturnes sont organisées avec une ouverture prolongée jusqu'à 22h les 16, 23 octobre et 6 novembre. Sans oublier 4 nocturnes incontournables, nécessitant des billets spécifiques, organisées les 28, 29, 30 et 31 octobre, de 19h jusqu'à 1h du matin. Consulter le calendrier complet des horaires

Trucs et astuces pour le Parc Astérix :

Le site internet du Parc propose un plan avec 3 parcours personnalisés pour toute la famille, pour les plus petits (moins de 1m20) ou pour les amateurs de sensations fortes.

pour toute la famille, pour les plus petits (moins de 1m20) ou pour les amateurs de sensations fortes. N'oubliez pas de télécharger gratuitement l' application mobile du Parc Astérix qui vous permet de mettre en favoris vos attractions préférées. Vous pouvez également réserver votre billet d'entrée depuis l'application, consulter les temps d'attente des attractions et les horaires des prochains spectacles ! Sur App Store ou sur Android.

qui vous permet de mettre en favoris vos attractions préférées. Vous pouvez également réserver votre billet d'entrée depuis l'application, consulter les temps d'attente des attractions et les horaires des prochains spectacles ! Sur App Store ou sur Android. Munissez-vous d'un plan à votre arrivée et parcourez le parc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, terminez en fin de journée par l'attraction phare du site Tonnerre de Zeus.

Optez pour la baby switch. Si vos enfants n'ont pas la taille requise, ne vous privez pas. Faites les attractions chacun votre tour, pendant que l'autre garde les enfants, sans reprendre la file d'attente. Il suffit de le signaler au personnel à chaque attraction.

Le Parc Astérix se situe sur la commune de Plailly, à environ 30 km au nord de Paris. L'accès au parc est très simple, il faut prendre l'autoroute A1, entre les sorties 7 et 8.