Parc Astérix 2021 : plus de delphinarium à son ouverture en avril

PARC ASTERIX - Ce lundi 25 janvier 2021, le directeur du parc des irréductibles Gaulois a annoncé la fermeture définitive de son delphinarium. A la réouverture du parc estimée au 3 avril, dauphins et otaries seront déjà partis.

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 11h58] A l'ouverture du parc Astérix, prévue à la date du 3 avril 2021 si les conditions sanitaires du Covid-19 le permettent, les dauphins et otaries ne se donneront plus en spectacle au Théâtre de Poséidon. Nicolas Krémer, directeur général du parc d'attractions, a annoncé sa décision de fermer le delphinarium ce lundi 25 janvier 2021. "Cette décision de fermeture du delphinarium repose sur la volonté du Parc de se concentrer sur son activité historique de parc d'attraction", annonce dans un communiqué la direction du parc, situé dans le département de l'Oise, dans les Hauts-de-France.

"La décision est prise depuis trois ans", a ajouté le directeur général du Parc au Parisien. Les 8 dauphins et les 5 otaries du Parc Astérix seront transférés dans d'autres delphinariums en Europe. "C'est la solution, élaborée avec l'Association Européenne des Mammifères Aquatiques, qui est apparue la meilleure pour leur assurer de bonnes conditions de vie. La réintroduction en milieu naturel est impossible pour ces animaux élevés en captivité" s'est justifié Nicolas Krémer.

Cette décision intervient alors que la fin de l'ouverture des delphinariums et de la reproduction en captivité des dauphins, pour lesquels s'est engagée la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, sont examinés ce mardi à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la loi sur la maltraitance animale. Etant donné que le transfert des animaux aura lieu ce premier trimestre 2021, à la réouverture du parc Astérix a minima le 3 avril, il n' y aura plus de Delphinarium.

Le Parc Astérix, tout comme Disneyland Paris, reste fermé jusqu'à nouvel ordre conformément aux mesures annoncées par le chef de l'Etat mardi 24 novembre, alors qu'il avait prévu d'ouvrir du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021. "Nous allons bien sûr proposer sur notre site à nos clients des remboursements ou des reports", avait avancé le service de communication du Parc Astérix au Parisien. Si les conditions sanitaires le permettent, le parc donne déjà rendez-vous à ses visiteurs "au Printemps pour la réouverture le samedi 3 avril 2021", comme il est indiqué sur le site officiel.

Découvrez, dans le détail ci-dessous, les mesures sanitaires mises en place lorsque le parc rouvrira ses portes aux visiteurs. Plus bas dans notre dossier, vous découvrirez les attractions à ne pas manquer, ainsi que les tarifs des billets appliqués en 2021.

L'accès au parc se fait uniquement sur réservation via la billetterie en ligne.

la billetterie en ligne. Le port du masque est obligatoire dans toutes les attractions à partir de 6 ans .

. Des distributeurs de gel hydroalcoolique sont mis en place à l'entrée de chaque attraction pour se désinfecter les mains.

La distanciation physique est respectée dans les files d'attente des attractions via le marquage au sol.

Des agents assurent la désinfection fréquente et la gestion des files d'attente.

Les spectacles et animations à ciel ouvert "Révérence" au théâtre de Poséidon, "Du Rififi dans la Basse-cour" au théâtre du Barde et "Rencontres avec les personnages du village" au point photo du Théâtre de Panoramix sont les seuls maintenus.

Les spectacles en intérieur demeurent fermés.

Le Défilé Gaulois et les animations de rue sont annulés.

Fidèles à l'humour des auteurs de bande dessinée Uderzo et Goscinny, le parc d'attractions pour petits et grands, ouvert depuis 1989, est entièrement consacré à l'univers d'Astérix et Obélix. six univers truffés de clins d'œil loufoques se déclinent dans le parc. Vous pourrez à nouveau vous laisser porter par la magie gauloise ! Nous vous conseillons sa toute dernière attraction "Attention Menhir !". Vous prendrez place dans des sièges dynamiques pour vivre une histoire avec Astérix, Obélix et Panoramix en 4D ! Jaillissements, eau, vent, odeurs… Vous allez être bluffés.

Apprentis gaulois, famille cultivant le goût de l'aventure ou centurions à la recherche de grands frissons, les 40 attractions et 3 grands spectacles du Parc Astérix vous attendent ! Découvrez notre sélection des meilleures :

Attention Menhir ! : Dernière nouveauté du parc pour ses 30 ans, les visiteurs sont installés sur des sièges dynamiques pour découvrir un film en 4D. La séance prend place dans un théâtre de 300 places, baptisé Studios Idéfix. L'attraction familiale d'une vingtaine de minutes (dont 10 pour le film) est bourrée d'effets spéciaux, de l' image au son en passant par les odeurs. Panoramix y reçoit un menhir sur la tête et devient fou. Les visiteurs vont le sentir !

Discobélix : c'est l'attraction qui fait tourner les têtes ! Située dans la cité grecque d'Olympie, l'attraction met en scène Obélix. Vous êtes installé sur un disque qu'il lancera à toute vitesse. Une séquence tirée de l'album "Astérix et les Jeux olympiques". Attention, il faut faire au moins 1,20 m pour pouvoir embarquer à bord !

L'attraction Discobélix. © Parc Astérix 2016

Pégase Express : cette montagne russe propose un voyage à sensations autour du monde à bord d'un train de la Grèce Antique. Durant le parcours fait de virages, montées et grosses descentes, vous avez affaire à de nombreux clins d'œil humoristiques se référant à la mythologie, et ce toujours à travers le monde de la BD si chère à Astérix ! Au total, ce sont 928 mètres de rail et des pointes en slalom à plus de 52 km/heure, largement supportables pour toute la famille. Vous aurez droit à des arrêts tels que Olympie, Lutèce ou encore Alexandrie... L'attraction, située à proximité du Cheval de Troie de la zone grecque, dure trois minutes et est accessible aux enfants à partir d'un mètre.

Menhir Express : voyage aquatique mouvementé à travers la forêt puisque les embarcations nous entraînent sur un parcours composé de deux chutes dont la plus grande, la chute finale fait treize mètres de haut. Taille minimum requise : 1m

L'Oxygénarium : une descente de grand toboggan pour toute la famille en bouées. Taille minimum requise : 1m

Le vol d'Icare : Une montagne russe pour grands et petibonum à bord d'un drôle d'engin ailé. Taille minimum requise : 1m

Nationale 7 : sur la route des vacances, ce sont les enfants qui prennent le volant de ces vieux tacots. Taille minimum requise : 90cm

Goudurix : un grand huit dont les loopings vous feront tourner 7 fois la tête avant de vous faire admettre que vous avez bel et bien le goût du risque. Taille minimum requise : 1m40

L'attraction Goudurix. © Parc Astérix 2016

SOS Numérobis : un grand huit pour les enfants au cœur de la carrière de pierres de l'architecte peu conventionnel Numérobis. Taille minimum requise : 1m

Bienvenue chez les Gaulois : vous voilà plongés dans le quotidien de villageois gaulois pure souche. Un village que l'on connaît bien puisque c'est celui d'Astérix. Chaque jour dès 12h30, Dès 12h30, Les plus fameux personnages de la série y sont rassemblés, on peut même immortaliser ce moment avec une photo souvenir devant la hutte de Panoramix.

La Galère : un bateau-balançoire pour affronter la tempête, vous n'aurez pas le temps de vous demander comment vous avez atterri dans cette galère, à moins que vous ne soyez installé à l'une des deux extrémités du bateau, où les sensations sont vraiment plus fortes.

Les Espions de César : sur ce circuit en monorail, une participation active est demandée aux plus jeunes pour surveiller discrètement et en hauteur le Village Gaulois. Taille minimum requise : 90cm

Oziris, l'inverted coaster : Ces montagnes russes inversées vous hisse, les pieds dans le vide, à 40 mètres de hauteur, avant de vous élancer à 90 km/h dans les airs. Une aventure aérienne dont on dit que vous n'êtes pas près d'atterrir !

La Trace du Hourra : une gigantesque descente à près de 60km/h à bord d'un bobsleigh gaulois. N'oubliez pas de crier " Hourra " pendant toute la descente, c'est la tradition ! Taille minimum requise : 1m20

Grand Splatch : une promenade en barque qui se termine par une chutte vertigineuse de 11 mètres. Une douche conviviale à vitre en famille ! Taille minimum requise : 1m

Tonnerre de Zeus : Sous le regard de Zeus, ces montagnes russes nous entraînent au sommet de l'Olympe à 30 mètres de hauteur avant de nous propulser à 80 km/h sur un parcours vertigineux de 1,2 km et 90 secondes de " tonnerre ". Taille minimum requise : 1m20

Le Défi de César : César recrute des espions pour infiltrer le camp des irréductibles Gaulois et nous teste pour répondre aux exigences d'un entraînement intensif. Taille minimum requise : 1m05

Romus et Rapidus : un Rapid river mouvementé à bord de grosses bouées, fou rires et éclaboussures garantis. Taille minimum requise : 1m

L'attraction Romus et Rapidus. © Parc Astérix 2016

Billet Futé : 43 € (12 ans et plus) / 40 € (de 3 à 11 ans) / Entrée gratuite pour les moins de 3 ans

Billet Liberté : 51 € (12 ans et plus) / 43 € (de 3 à 11 ans) / Entrée gratuite pour les moins de 3 ans

: 51 € (12 ans et plus) / 43 € (de 3 à 11 ans) / Entrée gratuite pour les moins de 3 ans Tous les tarifs groupes

Pass Saison Gaulois Noël 2021 : 134 € adulte / 124 € enfant.

Pass Saison Premium étendu jusqu'au 2 janvier 2022

Pass Saison Découverte & Gaulois étendu jusqu'au 30 septembre 2021

Parking (par voiture) : 15 € / jour.

(par voiture) : 15 € / jour. Achetez votre place pour le Parc Astérix

Le bon plan "pas cher" : toute l'année des offres de billets sont accessibles en ligne. Faire des économies et gagner du temps en ne faisant pas la queue au guichet, cela demande juste de planifier son séjour un peu un peu en amont. Attention, certaines offres sont limitées et ne sont ni remboursables, ni échangeables.

Les horaires d'ouverture sont de 10h à 18h. L'été, les journées commencent plus tôt ou sont prolongées jusqu'à 22 heures. Certains soirs (pour la saison d'Halloween du 2 octobre au 7 novembre 2021) des nocturnes sont organisées de 19h à 1h. Consulter le calendrier complet des horaires

Trucs et astuces pour le parc Astérix :

Le site internet du Parc propose un plan avec 3 parcours personnalisés pour toute la famille, pour les plus petits (moins de 1m20) ou pour les amateurs de sensations fortes.

N'oubliez pas de télécharger gratuitement l' application mobile du Parc Astérix qui vous permet de mettre en favoris vos attractions préférées. Vous pouvez également réserver votre billet d'entrée depuis l'application, consulter les temps d'attente des attractions et les horaires des prochains spectacles ! Sur App Store ou sur Android.

Munissez-vous d'un plan à votre arrivée et parcourez le parc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, terminez en fin de journée par l'attraction phare du site Tonnerre de Zeus.

Optez pour la baby switch. Si vos enfants n'ont pas la taille requise, ne vous privez pas. Faites les attractions chacun votre tour, pendant que l'autre garde les enfants, sans reprendre la file d'attente. Il suffit de le signaler au personnel à chaque attraction.

Le parc Astérix se situe sur la commune de Plailly, à environ 30 km au nord de Paris. L'accès au parc est très simple, il faut prendre l'autoroute A1, entre les sorties 7 et 8.