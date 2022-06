"Hellfest 2022 : au programme ce jeudi, une cérémonie en hommage à Lemmy"

HELLFEST. Ce jeudi 23 juin, alors que le Hellfest ouvre le bal de sa seconde partie, avec des groupes comme Whitesnake ou Scorpions, une cérémonie en hommage au chanteur de Mötorhead se tiendra à la Warzone.

[Mis à jour le 23 juin 2022 à 10h52] Ce jeudi 23 juin, place au premier jour du Hellfest part II ! Au-delà de la programmation gargantuesque avec notamment la présence des Scorpions, une cérémonie toute particulière attend les festivaliers. A l'issue du concert mythique du groupe allemand à 00h40, la mémoire de Lemmy Kilmister, le leader de Motörhead décédé le 28 décembre 2015, sera officiellement honorée lors d'une cérémonie de remise de ses cendres en présence des membres du groupe, Phil Campbell et Mikkey Dee.

La cérémonie se tiendra au niveau de la nouvelle statue géante et en acier de Lemmy, qui culmine à plus de 12 mètres de hauteur au sein de la Warzone. Sa créatrice, la sculptrice Caroline Brisset, y sera également présente. La statue contient une "urne" avec un "sachet des cendres de Lemmy à l'intérieur" exposés avec une vitre blindée. Phil Campbell et Mikkey Dee "diront quelques mots avant la diffusion d'images retraçant le parcours du musicien. Enfin, ils inviteront toute la foule à porter un toast en hommage à cet artiste éternellement populaire" explique le communiqué de presse.

Les festivaliers attendent de pied ferme les Big Five du métal, à savoir Scorpions le jeudi 23 juin, Alice Cooper et Nin Inch Nails le vendredi 24 juin, Guns N'Roses le samedi 25 juin (avec la formation initiale : Axl Rose, Slash et Duff McKagan) et Metallica le dimanche 26 juin pour clore en beauté le festival, show suivi d'un feu d'artifice. Pour la petite anecdote, ce dernier groupe légendaire, qui n'est jamais venu au Hellfest jusqu'à présent, aurait décroché "le plus gros cachet de l'histoire du festival", dont on ne connaîtra toutefois pas le montant.

Pour résumer ce second long week-end du Hellfest, du jeudi 23 au dimanche 26 juin, Airbourne, Megadeth et Killing Joke seront présents aux côtés de, "par ordre d'apparition", Scorpions, Wardruna (avec un show spécialement monté pour l'occasion), Helloween (au grand complet), Rise Against, Nine Inch Nails (pour une prestation unique en Europe), Ministry, Alice Cooper, Bad Religion, Guns N'Roses (pour la 1ère fois à Clisson avec Axl Rose, Slash et Duff), Nightwish, Black Label Society, Avatar, Sabaton, Bring Me The Horizon, Mercyful Fate et donc, Metallica qui clôturera en beauté ces 7 jours de folie" ont annoncé les organisateurs dans un communiqué de presse. Retrouvez les noms de tous les groupes dans notre line-up complet par jour ci-dessous :

350 groupes sont étalés sur 7 jours pour cette double-édition anniversaire des 15 ans du Hellfest en 2022, avec des nouveaux groupes qui se sont ajoutés à la fête au mois de février, d'avril et de juin, pour remplacer les annulations. Découvrez le line-up complet de la seconde partie du Hellfest dans le détail ci-dessous, par scène avec ordre d'apparition :

Hellfest Jeudi 23 juin (groupes par ordre d'apparition) :

Mainstage 1 : Phil Campbell And The Bastard Sons, Thunder, UFO, Whitesnake, Scorpions.

: Phil Campbell And The Bastard Sons, Thunder, UFO, Whitesnake, Scorpions. Mainstage 2 : Tyler Bryant & The Shakedown, The Last Internationale, Steve Vai, Helloween, Wardruna.

: Tyler Bryant & The Shakedown, The Last Internationale, Steve Vai, Helloween, Wardruna. Warzone : Worst Doubt, Dragged Under, Slope, Bury Tomorrow, Rise Against.

: Worst Doubt, Dragged Under, Slope, Bury Tomorrow, Rise Against. Valley : Los Disidentes Del Sucio Motel, Slomosa, Lowrider, Hangman's Chair, Jerry Cantrell.

: Los Disidentes Del Sucio Motel, Slomosa, Lowrider, Hangman's Chair, Jerry Cantrell. Temple : Lili Refrain, The Ruins Of Beverast, Zeal & Ardor, Sòlstafir, Heilung.

: Lili Refrain, The Ruins Of Beverast, Zeal & Ardor, Sòlstafir, Heilung. Altar : Crown, Tribulation, Insomnium, Septicflesh, Therion.

Hellfest Vendredi 24 juin (groupes par ordre d'apparition) :

Mainstage 1 : Fauxx, Dead Heat, Youth Code, Health, Nitzer Ebb, Killing Joke, Ministry, Nine Inch Nails.

: Fauxx, Dead Heat, Youth Code, Health, Nitzer Ebb, Killing Joke, Ministry, Nine Inch Nails. Mainstage 2 : Disconnected, Crisix, Blues Pills, Danko Jones, Dragonforce, Kreator, Alice Cooper, Megadeth.

: Disconnected, Crisix, Blues Pills, Danko Jones, Dragonforce, Kreator, Alice Cooper, Megadeth. Warzone : Sons Of O'Flaherty, The Baboon Show, Dirty Fonzy, Pogo Car Crash Control, Opium du Peuple, Celkilt, Millencolin, Les Sheriff, Bad Religion.

: Sons Of O'Flaherty, The Baboon Show, Dirty Fonzy, Pogo Car Crash Control, Opium du Peuple, Celkilt, Millencolin, Les Sheriff, Bad Religion. Valley : As A New Revolt, Okkultokrati, Stöner, Human Impact, AA. Williams, Godflesh, Earth, New Model Army, The Bloody Beetroots.

: As A New Revolt, Okkultokrati, Stöner, Human Impact, AA. Williams, Godflesh, Earth, New Model Army, The Bloody Beetroots. Temple : Neige Morte, Portrayal Of Guilt, Gaerea, Dirty Shirt, Witchery, Ihsahn, Moonspell, Marduk, Enslaved.

: Neige Morte, Portrayal Of Guilt, Gaerea, Dirty Shirt, Witchery, Ihsahn, Moonspell, Marduk, Enslaved. Altar : Yarotz, Fractal Universe, Teethgrinder, Skeletal Remains, Benighted, Gama Bomb, Obscura, Deeds Of Flesh, Decapitated.

Hellfest Samedi 25 juin (groupes par ordre d'apparition) :

Mainstage 1 : Dirty Honey, Michael Monroe, Ayron Jones, Gary Clark Jr, Myles Kennedy and Company, Airbourne, Guns N' Roses.

: Dirty Honey, Michael Monroe, Ayron Jones, Gary Clark Jr, Myles Kennedy and Company, Airbourne, Guns N' Roses. Mainstage 2 : Existance, Manigance, Gloryhammer, Eluveitie, Epica, Nightwish, Blind Guardian.

: Existance, Manigance, Gloryhammer, Eluveitie, Epica, Nightwish, Blind Guardian. Warzone : Guilt Trip, Martyrdöd, Stereotypical Working Class, Xibalba, The Rumjacks, Touché Amoré, Discharge, GBH, The Exploited.

: Guilt Trip, Martyrdöd, Stereotypical Working Class, Xibalba, The Rumjacks, Touché Amoré, Discharge, GBH, The Exploited. Valley : Untitled With Drums, Dätcha Mandala, My Own Private Alaska, Hällas, Slift, Villagers Of Ioannina City, Monkey3, Kadavar, Converge : Bloodmoon.

: Untitled With Drums, Dätcha Mandala, My Own Private Alaska, Hällas, Slift, Villagers Of Ioannina City, Monkey3, Kadavar, Converge : Bloodmoon. Temple : Les Chants De Nihil, Autarkh, Fejd, Conjurer, Arcturus, Igorrr, Myrkur : Folkesange, Moonsorrow, In Extremo.

: Les Chants De Nihil, Autarkh, Fejd, Conjurer, Arcturus, Igorrr, Myrkur : Folkesange, Moonsorrow, In Extremo. Altar : Dropdead Chaos, Nero di Marte, Humanity's Last Breath, Betraying The Martyrs, Sorcerer, Fleshgod Apocalypse, Draconian, Conviction, Katatonia.

Hellfest Dimanche 26 juin (groupes par ordre d'apparition) :

Mainstage 1 : Spiritbox, Bokassa, Angelus Apatrida, Headcharger, Ugly Kid Joe, TBA, Avatar, Black Label Society, Metallica.

: Spiritbox, Bokassa, Angelus Apatrida, Headcharger, Ugly Kid Joe, TBA, Avatar, Black Label Society, Metallica. Mainstage 2 : Molybaron, Novelists, Alien Weaponry, Ill Niño, Tagada Jones, Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon, Sabaton.

: Molybaron, Novelists, Alien Weaponry, Ill Niño, Tagada Jones, Bullet For My Valentine, Bring Me The Horizon, Sabaton. Warzone : Clowns, Year Of The Knife, Judiciary, Incendiary, Terror, Lionheart, Ignite, Comeback Kid, Suicide Silence.

: Clowns, Year Of The Knife, Judiciary, Incendiary, Terror, Lionheart, Ignite, Comeback Kid, Suicide Silence. Valley : 20 Seconds Falling Man, The Atomic Bitchwax, Year Of No Light, Regarde Les Hommes Tomber vs. Hangman's Chair, Ufommamut, Thou, Eyehategod, Pentagram, Orange Goblin.

: 20 Seconds Falling Man, The Atomic Bitchwax, Year Of No Light, Regarde Les Hommes Tomber vs. Hangman's Chair, Ufommamut, Thou, Eyehategod, Pentagram, Orange Goblin. Temple : Sordide, Nytt Land, Svart Crown, Midnight, Cult Of Fire, Archgoat, MGLA, Mercyful Fate, Triptykon.

: Sordide, Nytt Land, Svart Crown, Midnight, Cult Of Fire, Archgoat, MGLA, Mercyful Fate, Triptykon. Altar : High Command, Carnation, Demilich, Blood Incantation, Vltimas, Memoriam, Destruction, Napalm Death, Carcass.

Retrouvez votre programme des concerts parmi ceux qui se sont produits simultanément sur les 6 scènes de la double-édition du Hellfest 2022. Le Running Order du Hellfest, autrement dit, le calendrier des horaires de passage des groupes, est disponible sur le site officiel du festival : télécharger le running order du Hellfest 2022 mis à jour une quatrième et dernière fois. Les artistes y sont affichés par ordre chronologique, ce qui permet la confrontation des concerts qui se sont produits en même temps sur différentes scènes.

Affiche de la programmation du Hellfest 2022. © Hellfest 2022

Le Hellfest a choisi la société Weezevent pour la mise en place du bracelet comme seul moyen de paiement aux bars et stands de restauration du festival. Sur place, plus de 40 stands proposent des victuailles en tout genre, même pour les végétariens, sans compter les nombreux bars pour les amateurs de bière et muscadet.

Habituée à proposer cette prestation, notamment sur les festivals concurrents, la société jouit d'une réputation de prestataire de qualité dans cet exercice qui justifie en grande partie cette décision. Plus que le simple paiement des consommations, le bracelet du Hellfest sert également de pass d'entrée au festival. Côté festivaliers, on apprécie très largement ce dispositif baptisé Cashless.

Grâce au bracelet, beaucoup ont pu se lâcher en toute liberté dans des chorégraphies improvisées sans risquer de perdre l'argent conservé dans leurs vêtements. Lorsque le crédit du bracelet est épuisé, il suffit simplement de le recharger auprès des bénévoles du festival. Enfin, avis aux festivaliers à qui il reste de l'argent dans le bracelet après le festival, vous avez la possibilité de vous le faire rembourser depuis votre compte en ligne du 27 juin au 10 juillet 2022. Après cette date, votre solde sera automatiquement réaffecté au développement du projet artistique et culturel de l'association Hellfest Productions. Pré-chargez | Tout savoir sur le bracelet Cashless.

Bonne nouvelle ! Malgré la fermeture de la billetterie du Hellfest depuis déjà un an, il reste encore 260 pass pour le Hellfest Part 2 du 23 au 26 Juin 2022, à acheter en ligne, à prix honnête, sur la plateforme de revente officielle du Hellfest : TicketSwap. Vous pouvez vous procurer les pass par jour (jeudi, vendredi, samedi ou dimanche) ou le pack pour 4 jours. La revente Transport n'est en revanche plus possible et la revente Easycamp a été clôturée ce mercredi 22 Juin à 8 heures.





Pour rappel, la seule plateforme de revente officielle est @TicketSwap et les prix sont reglementés !



Nhésitez pas à signaler ce genre doffres sur les sites comme Ebay, Viagogo ou autres et surtout nachetez pas les places de ces escrocs !#hellfest pic.twitter.com/RqAnsjnoOn — Hellfest Open Air Festival (@hellfestopenair) July 9, 2021

Comment acheter des billets sur TicketSwap ? Est-ce fiable ?

Le site d'achat et de revente officielle de billets Ticketswap vous permet d'acheter ou de vendre des pass 1 jour, 3 jours ou 4 jours du Hellfest (avec ou sans bus ou train). Les billets mis en vente sont sécurisés grâce au Secure Swap. Il est possible de revendre ou trouver un pass en vente privée à un ami ou en publique. Pour effectuer une vente, il suffit d'envoyer son pass en PDF. Ticketswap le réédite pour l'acheteur, moyennant des frais supplémentaires, avec un nouveau PDF (donc nouveau code-barres et nouveau nom de l'acheteur). Le pass du vendeur est alors invalidé.

En passant par Ticketswap pour revendre votre billet, "vous apporterez votre soutien au festival et ferez sans doute des heureux pour l'an prochain", a expliqué la team du Hellfest. Attention : il est vivement déconseillé de se reporter sur tout autre site de revente de billets puisque les organisateurs ont indiqué qu'il s'agit du "seul et unique site de revente approuvé par Hellfest".

Avis aux festivaliers qui viennent en voiture, il n'est plus possible de se garer sur les ronds-points ou trottoirs de Clisson, ni sur la RD 149 qui est fermée. Ainsi, pour stationner, vous aurez le choix entre deux parkings :

Pour les Parisiens, Nantais ou Angevins, le parking ouest du Hellfest est un nouveau parking de 13 000 places d'une surface de 39 hectares avec 98 allées qui a pris place temporairement sur les terres viticoles en friches du château de l'Oiselinière à Gorges. L'aire de stationnement accueille de 12 000 à 13 000 véhicules. Neuf navettes circulent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 jusqu'au lundi 27 juin à 18 heures pour relier ce parking au festival toutes les 5 minutes. Vous serez déposé en navette au rond-point de la Gibson géante.

le parking ouest du Hellfest est un nouveau parking de 13 000 places d'une surface de 39 hectares avec 98 allées qui a pris place temporairement sur les terres viticoles en friches du château de l'Oiselinière à Gorges. L'aire de stationnement accueille de 12 000 à 13 000 véhicules. Neuf navettes circulent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 jusqu'au lundi 27 juin à 18 heures pour relier ce parking au festival toutes les 5 minutes. Vous serez déposé en navette au rond-point de la Gibson géante. Pour les festivaliers venant de Cholet ou du sud-ouest (Bordeaux, Toulouse), il reste le parking est du Hellfest situé à Getigné, à 15 minutes à pied du festival.

Sur ces deux parkings, l es camping-car et véhicules aménagés sont autorisés mais pas les tentes, feux de camp, tonnelles et autres structures de camping.

Le Hellfest Part II pourrait bien se dérouler sous la pluie pour la première fois depuis l'année 2016 ! Selon les prévisions de Météo France à Clisson, après un temps correct ce jeudi 23 juin (17°C le matin, 24°C l'après-midi, 20°C le soir), un épisode possiblement pluvieux est attendu vendredi 24 juin, avec des températures en baisse (17°C le matin, 20°C l'après-midi, 17°C le soir pour voir Nine Inch Nails).

Les festivaliers vont devoir troquer leur casquettes pour des capuches samedi 25 juin avec un gros épisode pluvieux prévu le matin, et le mercure encore en baisse : 15°C le matin, 18°C l'après-midi, 18°C le soir et peut-être une éclaircie pour le retour des Guns N'Roses ? Heureusement, le festival devrait finir en beauté dimanche 26 juin avec des éclaircies toute la journée et un thermomètre qui revient à la hausse : 13°C le matin, 21°C l'après-midi, 20°C le soir, des prévisions parfaites pour le show de Metallica !

Le festival Hellfest prend place rue du Champ-Louet à Clisson, une petite commune située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire à l'Ouest de la France. Voici les coordonnées Google Maps.

Pour ceux qui n'ont pas la chance de se rendre à l'édition 2022 du Hellfest, Arte Concert, qui a signé un partenariat avec le Hellfest pour la cinquième année consécutive, diffuse certains concerts en replay pendant plusieurs mois. Les concerts diffusés sur Arte Concert sont également accessibles en replay sur la chaîne Molotov, depuis l'application sur ordinateur, IOS ou Android. Rendez-vous sur la plateforme d'Arte Concert pour découvrir le programme des captations.