"Hellfest 2022 : Avatar, Nightwish, Sabaton, le festival en images"

HELLFEST. La double-édition anniversaire du Hellfest 2022 s'est terminée en beauté avec des grands noms de la scène métal et de belles découvertes. Notre reportage photo.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 17h20] Le Hellfest, grande messe du metal qui prend place sur les terres de Clisson en Loire-Atlantique, a proposé une édition d'anthologie cette année 2022, étalée sur 7 jours. Le groupes qui se sont succédés dans les 6 scènes du festival ont conquis les festivaliers assoiffés de métal, après deux années blanches à cause du Covid.

Linternaute.com était sur place les deux derniers jours, samedi 25 et dimanche 26 juin, pour vous faire vivre par procuration le show des groupes mémorables qui ont défilé sur les Mainstages, avant la venue de Metallica en guise de bouquet final :

Pour les 40 ans du groupe légendaire de la scène heavy-metal, qui n'avait jusqu'alors jamais pénétré l'enceinte du festival ni foulé les terres du royaume du Muscadet, le spectacle fût édifiant le dernier dimanche mais nous n'avons malheureusement pas pu les photographier. Un impressionnant feu d'artifice a suivi le show endiablé des Master du Heavy-metal, pour signer la fin de la 15e édition du Hellfest dans la nuit étoilée du dimanche au lundi. Cette double-édition du Hellfest restera à jamais gravée dans nos mémoires...

Le dernier jour de l'édition 2022 du Hellfest, durant le feu d'artifice du dimanche 26 juin, les dates de la prochaine édition sont apparues sur le grand écran de la Main Stage 1 : rendez-vous les 16, 17 et 18 juin 2023 ! Trois jours de bonheur au "festival de l'enfer" vous attendent dans un an mais pas plus, car le patron du Hellfest Ben Barbaud avait bien confirmé que le format inédit de la double-édition ne serait pas reconduit.

La 15e édition du Hellfest est passé "de 150 groupes et 60 000 spectateurs quotidiens en 2019 à une double édition réunissant 350 groupes et 450 000 spectateurs" durant 7 jours au beau milieu du vignoble du Muscadet. L'organisation s'est offert Metallica comme bouquet final le dimanche 26 juin et pour la petite anecdote, ce dernier groupe légendaire, qui n'était jamais venu au Hellfest jusqu'à présent, aurait décroché "le plus gros cachet de l'histoire du festival", dont on ne connaîtra toutefois pas le montant.

La formation californienne créée en 1981 par le chanteur et guitariste James Hetfield et le batteur Lars Ulrich a donner à voir et à entendre un show électrisant de deux heures sur la Mainstage 1 à partir de 23h05, avec la montée en puissance sonique qu'on lui connaît bien, à coups de riffs acérés et de frappes de batterie lourdes. A la grande joie de ses près de 60 000 spectateurs, le groupe a interprété sur scène ses titres indémodables que sont Enter Sandman, Seek & Destroy, Master of Puppets ou Nothing Else Matters, la balade phare du groupe.

Le samedi 25 juin, le Hellfest a donné à voir un autre monstre, du hard-rock cette fois-ci, le groupe Guns N' Roses sur la Mainstage 1 à 21h55. Les festivaliers ont pu retrouver sur scène la formation initiale de 1985 avec le chanteur Axl Rose, le guitariste chapeauté Slash et le bassiste Duff McKagan.

Bien évidemment, d'autres formations ont valu plus que le détour. On citera le groupe de metal symphonique finlandais Nightwish mené par la belle néerlandaise Floor Jansen, considéré comme l'un des représentants du genre, qui a foulé la Mainstage 2 à 20h20 samedi ou encore, le groupe de power metal suédois Sabaton, à 21h45 dimanche sur la même scène. Pour le reste, on vous laisse redécouvrir les noms de tous les groupes présents durant ces 7 jours de folie dans l'affiche ci-dessous :

Affiche de la programmation du Hellfest 2022. © Hellfest 2022

Retrouvez votre programme des concerts parmi ceux qui se sont produits simultanément sur les 6 scènes de la double-édition du Hellfest 2022. Le Running Order du Hellfest, autrement dit, le calendrier des horaires de passage des groupes, est toujours disponible sur le site officiel du festival : télécharger le running order du Hellfest 2022. Les artistes y sont affichés par ordre chronologique, ce qui permet la confrontation des concerts qui se sont produits en même temps sur différentes scènes.

Avis aux festivaliers à qui il reste de l'argent dans le bracelet après le festival, vous avez la possibilité de vous le faire rembourser depuis votre compte en ligne du 27 juin au 10 juillet 2022. Après cette date, votre solde sera automatiquement réaffecté au développement du projet artistique et culturel de l'association Hellfest Productions. Tout savoir sur le bracelet Cashless.

Pour ceux qui n'ont pas la chance de se rendre à l'édition 2022 du Hellfest, Arte Concert, qui a signé un partenariat avec le Hellfest pour la cinquième année consécutive, diffuse certains concerts en replay pendant plusieurs mois. Les concerts diffusés sur Arte Concert sont également accessibles en replay sur la chaîne Molotov, depuis l'application sur ordinateur, IOS ou Android. Rendez-vous sur la plateforme d'Arte Concert pour découvrir le programme des captations.