Hellfest 2023 : après le clap de fin, les pass 2024 déjà en vente !

HELLFEST. Le festival français de musiques extrêmes annonce déjà la vente des pass 4 jours pour l'édition 2024. A quelle date et à quelle heure se les procurer ?

[Mis à jour le 21 juin 2023 à 18h59] Après une 16e édition époustouflante, réunissant plus de 180 groupes sur 4 jours intenses, les organisateurs du festival de metal à Clisson ont déjà dévoilé les dates de la prochaine édition lors du feu d'artifice final : du 27 au 30 juin 2024, et les pass seront déjà en vente le 27 juin 2023 ! Pour se procurer le fameux sésame des 4 jours en 2024, il faudra se connecter mardi 27 juin à 13 heures !

Le Hellfest s'est terminé ce dimanche avec le concert des légendaires Slipknot qui ont livré une performance incendiaire. Le festival de metal a de nouveau trouvé son public, après une double édition en 2022, avec la présence de poids lourds du genre tels que Pantera, Amon Amarth et Hatebreed. Les fans ont pu également apprécier les sets énergiques de Hollywood Undead, Ho99o9, Florence Black, et Do or Die.

La Mainstage 2 a accueilli le célèbre duo comique et musical Tenacious D, qui a fait vibrer la foule avec leurs parodies et leur rock déjanté. La Scène Temple était le lieu de rencontre des sonorités folk et métal, avec des groupes tels que The Hu et Faun, qui fusionnent habilement les traditions musicales ancestrales avec l'énergie du métal. Les festivaliers ont pu également profiter des performances de Finntroll, Myrath, Saor, Svalbard, Kalandra, White Ward et Nature Morte, pour une expérience musicale unique.

La Scène Altar, quant à elle, a présenté des groupes emblématiques du métal extrême. Meshuggah, connu pour son style technique et avant-gardiste, était la tête d'affiche de cette scène. Les fans pouvaient également apprécier les performances de Voivod, Lorna Shore, Born of Osiris, Gorod, Loathe, Ten56, The Dali Thundering Concept et Pestifer, offrant une dose intense de riffs dévastateurs et de grooves puissants. La Scène Valley a offert une expérience musicale psychédélique et stoner avec des groupes tels que Clutch, Monster Magnet, Earthless, The Obsessed, Stoned Jesus, Crowbar, King Buffalo, Spirit Adrift et Decasia. Les amateurs de riffs lourds et de voyage sonore étaient servis.

Enfin, la Scène Warzone a proposé une dose d'énergie brute avec des groupes tels que The Ghost Inside, Rise of the Northstar, The Amity Affliction, Cane Hill, Paleface, End, Resolve et Beyond the Styx. Les mosh pits et les pogos ne manquaient pas de faire vibrer cette scène dédiée au hardcore et au punk.

La grande messe du metal qui prend place sur les terres de Clisson, petite ville paisible en Loire-Atlantique non loin de Nantes, se déroule sur 4 jours en 2024, du jeudi 27 au dimanche 30 juin 2024.

Au Hellfest, on se sent parfois pousser des ailes en terme de tenue vestimentaire. De nombreux festivaliers osent les looks improbables, rivalisant d'imagination. Kilts écossais, tenues de nonnes possédées, barbes de 10 pieds de long, couches culottes, masques de super-héros... Mais ce n'est pas tout :

Retour sur la double-édition 2022 du Hellfest

Linternaute.com a réalisé le reportage photo ci-dessus les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, pour vous faire revivre le show des groupes mémorables qui ont défilé sur les Mainstages lors de la dernière semaine de la double-édition anniversaire, avant la venue de Metallica en guise de bouquet final !