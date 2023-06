Hellfest 2023 : le line-up avec les groupes à ne pas manquer

HELLFEST. Le célèbre festival metal de Clisson se poursuit ce week-end. Porcupine Tree, Iron Maiden, Pantera, Incubus, Tenacious D... Voici les groupes à ne pas manquer les samedi 17 juin et dimanche 18 juin 2023.

[Mis à jour le 16 juin 2023 à 14h14] Pour cette 16e édition du Hellfest, plus de 180 groupes sont à l'affiche durant 4 jours. Le festival le plus en vu de la planète metal a offert une première journée de rêve avec le show grandiose des Polonais Behemoth, celui des joyeux punks français Ludwig Von 88 ou encore, le show sombre et funeste aux effets pyrotechniques du groupe Dark Funeral sur la scène Temple.

Et ce week-end, place aux grandes pontes du metal avec Iron Maiden le samedi, ou encore, Slipknot et Pantera le dimanche. Mais aussi des nouveautés avec Tenacious D, groupe américain de hard-rock satirique mené par l'acteur Jack Black, le groupe de rock californien Incubus (qui devait passer en 2020), Electric Callboy, un groupe d'electronicore allemand qui explose en ce moment... Découvrez la programmation complète des quatre jours ci-dessous :

Hellfest jeudi 15 juin :

Mainstage 1 : Kiss, Hollywood Vampires, Generation Sex, Coheed and Cambria + 1 groupe.

: Kiss, Hollywood Vampires, Generation Sex, Coheed and Cambria + 1 groupe. Mainstage 2 : Parkway Drive, Architects, In Flames, I Prevail, Code Orange.

: Parkway Drive, Architects, In Flames, I Prevail, Code Orange. Scène Altar : Testament, Dark Angel, Exodus, Holy Moses, Vektor, Evil Invaders, Schizophrenia, Aaleister.

: Testament, Dark Angel, Exodus, Holy Moses, Vektor, Evil Invaders, Schizophrenia, Aaleister. Scène Temple : Fields of the Nephilim, Paradise Lost, Lord of the Lost, She past away, Treponem Pal, The old dead tree, Strigoi, Blod.

: Fields of the Nephilim, Paradise Lost, Lord of the Lost, She past away, Treponem Pal, The old dead tree, Strigoi, Blod. Scène Valley : Melvins, Dance with the dead, Legion of Doom, Mutoid Man, Empire State Bastard, Wolvennest, Doodsheshader + 1 groupe.

: Melvins, Dance with the dead, Legion of Doom, Mutoid Man, Empire State Bastard, Wolvennest, Doodsheshader + 1 groupe. Scène Warzone : Fishbone, Svinkels, Ludwig von 88, Poesie Zero, Voice of Hell Contest.

Les concerts de la journée du jeudi 15 juin débuteront dans le milieu d'après-midi sur les 6 scènes du festival.

Hellfest vendredi 16 juin :

Mainstage 1 : Mötley Crüe, Def Leppard, Alter Bridge, Skid Row, Elegant Weapons, British Lion, The Quireboys, P-Troll.

: Mötley Crüe, Def Leppard, Alter Bridge, Skid Row, Elegant Weapons, British Lion, The Quireboys, P-Troll. Mainstage 2 : Sum 41, Machine Gun Kelly, Papa Roach, Motionless in White, Eths, Nothing More, Mod Sun, Escape The Fate, Vended.

: Sum 41, Machine Gun Kelly, Papa Roach, Motionless in White, Eths, Nothing More, Mod Sun, Escape The Fate, Vended. Scène Temple : Behemoth, Dark Funeral, Harakiri for the sky, Imperial Triumphant, Blackbraid.

: Behemoth, Dark Funeral, Harakiri for the sky, Imperial Triumphant, Blackbraid. Scène Altar : Katatonia, Hypocrisy, Candlemass, Nighfall et Aephanemer.

: Katatonia, Hypocrisy, Candlemass, Nighfall et Aephanemer. Scène Valley : Amenra, The Soft Moon, Birds in Row, Celeste, Today is the day.

: Amenra, The Soft Moon, Birds in Row, Celeste, Today is the day. Scène Warzone : Rancid, Flogging Molly, Gogol Bordelo, Less than Jake, Cockney Rejects, The Chats, Komintern Sect, Peter Pan Speedrock, Syndrome 81.

Hellfest samedi 17 juin :

Mainstage 1 : Iron Maiden, Porcupine Tree, Carpenter Brut, Puscifer, Beast in Black, Riverside, Evergrey, Scarlean.

: Iron Maiden, Porcupine Tree, Carpenter Brut, Puscifer, Beast in Black, Riverside, Evergrey, Scarlean. Mainstage 2 : Within Temptation, Powerwolf, Arch Enemy, Seether, Asking Alexandria, Fever 333, Bloodywood, Cobra the Impaler.

: Within Temptation, Powerwolf, Arch Enemy, Seether, Asking Alexandria, Fever 333, Bloodywood, Cobra the Impaler. Scène Temple : Venom Inc., Gorgoroth, 1349, Vreid, Der Weg einer Freiheit, 1914, A.C.O.D., Belends, Hetroertzen.

: Venom Inc., Gorgoroth, 1349, Vreid, Der Weg einer Freiheit, 1914, A.C.O.D., Belends, Hetroertzen. Scène Altar : As I Lay Dying, Suffocation, Bloodbath, Aborted, Unearth, Full of Hell, Nostromo, Candy, Venefixion.

: As I Lay Dying, Suffocation, Bloodbath, Aborted, Unearth, Full of Hell, Nostromo, Candy, Venefixion. Scène Valley : The Cult, Greg Puciato, Primitive Man, Weedeater, Helms Alee, Bongripper, LLNN, My Diligence + 1 groupe.

: The Cult, Greg Puciato, Primitive Man, Weedeater, Helms Alee, Bongripper, LLNN, My Diligence + 1 groupe. Scène Warzone : Blackflag, Municipal Waste, Stray from the path, Pro-Pain, Soul Glo, Mindforce, Spiritworld, Zulu, Hard Mind.

Hellfest dimanche 18 juin :

Mainstage 1 : Slipknot, Pantera, Amon Amarth, Hatebreed, Hollywood Undead, Ho99o9, Florence Black, Do or Die.

: Slipknot, Pantera, Amon Amarth, Hatebreed, Hollywood Undead, Ho99o9, Florence Black, Do or Die. Mainstage 2 : Tenacious D, Incubus, Electric Callboy, Halestorm, The Distillers, Thundermother, Skynd.

: Tenacious D, Incubus, Electric Callboy, Halestorm, The Distillers, Thundermother, Skynd. Scène Temple : The Hu, Faun, Finntroll, Myrath, Saor, Svalbard, Kalandra, White Ward, Nature Morte.

: The Hu, Faun, Finntroll, Myrath, Saor, Svalbard, Kalandra, White Ward, Nature Morte. Scène Altar : Meshuggah, Voivod, Lorna Shore, Born of Osiris, Gorod, Loathe, Ten56., The Dali Thundering Concept, Pestifer.

: Meshuggah, Voivod, Lorna Shore, Born of Osiris, Gorod, Loathe, Ten56., The Dali Thundering Concept, Pestifer. Scène Valley : Clutch, Monster Magnet, Earthless, The obsessed, Stoned Jesus, Crowbar, King Buffalo, Spirit Adrift, Decasia.

: Clutch, Monster Magnet, Earthless, The obsessed, Stoned Jesus, Crowbar, King Buffalo, Spirit Adrift, Decasia. Scène Warzone : The Ghost Inside, Rise of the Northstar, The Amity Affliction, Cane Hill, Paleface, End, Resolve, Beyond the Styx.

Affiche de la programmation du Hellfest 2023. © Hellfest 2023

Depuis le mardi 14 février, jour de la mise en vente des 20 000 pass à la journée, la billetterie du Hellfest est complète. La revente officielle a lieu chez le partenaire REELAX TICKETS.

Pass 4 Jours : 339 €

: 339 € Pass 4 Jours + livre Hellfest - La Bible : 400 €.

: 400 €. Pass 1 jour : l'information n'a pas été communiquée par les organisateurs.

La grande messe du metal qui prend place sur les terres de Clisson, petite ville paisible en Loire-Atlantique non loin de Nantes, se déroule sur 4 jours en 2023, du jeudi 15 au dimanche 18 juin 2023, contrairement aux années précédentes (seule exception avec le Knotfest en 2019). Les organisateurs ont donc ajouté une journée supplémentaire, qui laisse présager des grosses pointures, au grand bonheur des festivaliers.

Au Hellfest, on se sent parfois pousser des ailes en terme de tenue vestimentaire. De nombreux festivaliers osent les looks improbables, rivalisant d'imagination. Kilts écossais, tenues de nonnes possédées, barbes de 10 pieds de long, couches culottes, masques de super-héros... Mais ce n'est pas tout :

Linternaute.com a réalisé le reportage photo ci-dessus les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, pour vous faire revivre le show des groupes mémorables qui ont défilé sur les Mainstages lors de la dernière semaine de la double-édition anniversaire, avant la venue de Metallica en guise de bouquet final !