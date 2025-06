Hellfest 2025 : les papis du rock à l'honneur, les dates 2026

La 18e édition du Hellfest a vu les groupes qui ont fait la gloire du hard-rock investir avec brio les Mainstages le samedi.

Le Hellfest, grande messe du metal sur les terres de Clisson en Loire-Atlantique, a proposé encore une fois une édition mémorable étalée sur 4 jours. Les groupes qui se sont succédés dans les 6 scènes du festival ont conquis les festivaliers assoiffés de heavy-metal et de hard-rock, renouant avec les stars intemporelles du genre le samedi 21 juin. Au menu : le duo Joe Satriani/Steve Vai, Judas Priest, Savatage, Scorpions ou encore Dream Theater. Linternaute.com a réalisé un mini-reportage du samedi 21 juin, pour vous faire vivre par procuration le show des groupes mémorables qui ont défilé sur les Mainstages.

​​​​​​​La venue de Scorpions en guise de bouquet final (mais que nous n'avons malheureusement pas pu photographier) a été magique. Pour les 60 ans du groupe légendaire de la scène hard-rock, qui jouait pour la quatrième fois au Hellfest, le spectacle fût brillant, et ce malgré l'âge avancé des leaders du groupe allemand Klaus Meine et Rudolf Schenker, respectivement 77 et 76 ans. Ces doyens du metal ont proposé au public du Hellfest un show à la fois émouvant et énergique, entre riffs puissants et balades légendaires (Send Me Angel, Wind Of Change, Still Loving You). Un show qui restera à jamais gravé dans les mémoires...

Quand aura lieu le prochain Hellfest en 2026 ?

Les organisateurs du Hellfest ont déjà annoncé les dates de la prochaine édition sur le site officiel du Hellfest : rendez-vous les jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juin 2026 ! Quatre jours de bonheur au "festival de l'enfer" vous attendent dans un an.

Quand se procurer les pass du Hellfest 2026 ?

Alors que l'édition 2025 du festival n'avait pas même commencé, la date de mise en vente du précieux sésame, le pass 4 jours, avait déjà été dévoilée par les organisateurs sur les réseaux sociaux. Une date et un horaire confirmé sur le site officiel du Hellfest : mardi 8 juillet à 13 heures. Préparez-vous à être réactifs car les billets s'écouleront encore une fois en un temps record, alors même que la programmation n'est pas annoncée.

Quelle était la programmation du Hellfest 2025 ?

La 18e édition du Hellfest a réuni 184 groupes sur six scènes du festival durant 4 jours, dont 106 pour la première fois. avec les légendes du hard-rock bien sûr (Scorpions, Judas Priest) et surprise, la venue le jeudi du chanteur controversé de Rammstein, Till Lindemann, réputé pour ses lives provocateurs, en compagnie de Korn, Airbourne et du groupe Muse le vendredi, une première pour le festival de metal ! Le dimanche aura signé le retour de Linkin Park, Cypress Hill ou encore des Eagles Of Death Metal. Petite surprise sur la War Zone le vendredi, le Hellfest a accueilli les Sex Pistols avec Franck Carter comme chanteur. Enfin, la nouvelle génération du metal a été représentée par les groupes Falling in Reverse, A Day to Remember, Motionless in White, Turnstile ou encore Knocked Loose…