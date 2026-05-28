Hellfest 2026 : comment chasser les derniers pass et ne rien manquer de la programmation

Préparez votre Hellfest 2026 à Clisson du 18 au 21 juin ! Découvrez l'affiche complète avec Iron Maiden et Limp Bizkit, le running order et comment trouver (encore) des billets.

Le pèlerinage annuel des amateurs de musiques extrêmes s’apprête à faire trembler la Loire-Atlantique durant 4 jours consécutifs. Pour sa 19ᵉ édition, le Hellfest promet d'offrir encore une expérience monumentale aux quelque 280 000 festivaliers attendus. La grand-messe du metal réunira pas moins de 183 groupes répartis sur les célèbres 6 scènes thématiques du site. Des stars intemporelles du hard-rock aux reformations inespérées en passant par la crème de la scène underground, le festival confirme son statut de leader européen des festivals dédiés au rock lourd, au punk, au hardcore et au metal.

Avant tout cela, le festival va inaugurer le jeudi 18 juin, en présence de sa famille, une statue géante (6 mètres de haut) en hommage à Ozzy Osbourne, mythique chanteur des Black Sabbath, décédé en juillet 2025. Cet instant d'émotion historique lancera un week-end d'anthologie qui verra notamment les légendaires Iron Maiden en ouverture et les dynamiteurs de The Offspring en clôture, sans oublier les passages très attendus de têtes d'affiche massives comme Limp Bizkit, Bring Me The Horizon ou encore le virtuose Tom Morello.

Que vous soyez un Hellbanger aguerri ou que vous vous apprêtiez à fouler la pelouse du Hellfest pour la toute première fois, une préparation s'impose, entre la quête du précieux sésame, l'accès au site ou le repérage des horaires de passage de vos groupes préférés.

Quand aura lieu le prochain Hellfest en 2026 ?

L'édition 2026 du Hellfest se déroule du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2026. Comme chaque année, les portes du camping ouvriront dès le mercredi après-midi pour permettre aux festivaliers de s'installer confortablement avant le coup d'envoi des premiers concerts le jeudi !

Quelle est la programmation du Hellfest 2026 ?

L'affiche de cette année combine habilement légendes vivantes et étoiles montantes de la nouvelle génération. Voici les grandes lignes de la programmation pour chaque journée sur les Mainstages :

Jeudi 18 Juin : le coup d'envoi sera marqué par la déferlante Bring Me The Horizon . Ils partageront le haut de l'affiche avec les pionniers du hard rock Deep Purple et l'icône du shock rock Alice Cooper .

: le coup d'envoi sera marqué par la déferlante . Ils partageront le haut de l'affiche avec les pionniers du hard rock et l'icône du shock rock . Vendredi 19 Juin : la journée événement sera sans conteste celle d' Iron Maiden . Dans le cadre de leur tournée mondiale "Run For Your Lives", la bande à Bruce Dickinson viendra célébrer ses 50 ans de carrière avec un set exclusivement centré sur leurs 9 premiers albums. Le groupe de power metal Sabaton , Opeth puis Sepultura complètent cette journée XXL.

: la journée événement sera sans conteste celle d' . Dans le cadre de leur tournée mondiale "Run For Your Lives", la bande à Bruce Dickinson viendra célébrer ses 50 ans de carrière avec un set exclusivement centré sur leurs 9 premiers albums. Le groupe de power metal , puis complètent cette journée XXL. Samedi 20 Juin : le neo-metal sera à l'honneur avec le retour explosif des patrons du genre : Limp Bizkit . Cette journée sur la Mainstage 1 verra également défiler le virtuose de la guitare et membre iconique de Rage Against The Machine, Tom Morello , prêt à faire vibrer Clisson avec ses riffs légendaires. La journée verra également défiler les titans du thrash metal Megadeth et Anthrax , ainsi que la machine rock 'n' roll Volbeat en clôture de soirée.

: le neo-metal sera à l'honneur avec le retour explosif des patrons du genre : . Cette journée sur la Mainstage 1 verra également défiler le virtuose de la guitare et membre iconique de Rage Against The Machine, , prêt à faire vibrer Clisson avec ses riffs légendaires. La journée verra également défiler les titans du thrash metal et , ainsi que la machine rock 'n' roll en clôture de soirée. Dimanche 21 Juin : le festival se clôturera en beauté sous une bannière résolument punk rock avec The Offspring en clôture de la Mainstage 1, juste avant le traditionnel feu d'artifice tiré depuis le site du festival. Les amateurs de metalcore ne seront pas en reste avec les performances très attendues de Bad Omens et Architects. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hellfest Open Air Festival (@hellfestopenair)

Quel est le line-up du Hellfest 2026 ?

Pour organiser vos journées minute par minute, le festival a publié son Running Order officiel. Le line-up complet croise les styles heure après heure sur les 6 scènes dédiées : Mainstage 1 & 2 (Hard rock, Thrash, Heavy), la Warzone (Punk, Hardcore), la Valley (Stoner, Sludge, Doom), la scène Altar (Death Metal) et enfin, la scène Temple (Black Metal, Folk Metal). De l'ouverture des concerts à 10h30 le matin jusqu'aux derniers accords à 02h du matin, le planning complet heure par heure et par scène est accessible via l'application mobile officielle du festival ou directement téléchargeable sur le site du Hellfest pour créer votre propre itinéraire personnalisé.

La billetterie du Hellfest 2026 est-elle toujours ouverte ?

La réponse est courte : non, la billetterie officielle est fermée. Les pass 4 jours de cette 19e édition se sont écoulés en l'espace de quelques heures seulement lors de leur mise en vente. De la même manière, la session de vente des pass 1 jour organisée au début de l'année 2026 a instantanément affiché complet. Le festival se jouera donc, une fois de plus, à guichets fermés.

Comment avoir des places pour le Hellfest 2026 ?

Bien que les billetteries principales soient closes, il reste tout à fait possible d'obtenir un billet. La seule et unique méthode légale et sécurisée consiste à passer par la plateforme de revente officielle du festival. L'organisation du Hellfest lutte activement contre le marché noir : l'achat de billets sur des sites de petites annonces généralistes ou sur les réseaux sociaux est fortement déconseillé, car les codes-barres y sont souvent falsifiés ou vendus à plusieurs personnes.

Pour garantir des transactions 100 % sécurisées, le Hellfest utilise sa propre plateforme de revente intégrée directement sur son site officiel. Contrairement aux éditions antérieures à 2025 où le festival collaborait avec le site tiers Ticketswap, la revente est désormais entièrement gérée en interne par le système de billetterie du Hellfest. Le principe reste le même : le vendeur y dépose son billet, et dès qu'un acheteur se manifeste, l'ancien billet est définitivement annulé et un nouveau billet au nom de l'acheteur avec un code-barres unique est généré. Les prix sont strictement plafonnés au tarif d'achat initial pour interdire toute spéculation : comptez 393,90€ (359,00€ + frais de revente) pour un pass 4 jours, et entre 135.90€ (124,00€ + frais de revente) et 157.90€ (144,00€ + frais de revente) pour un pass 1 jour (camping inclus chaque soir).

Quelle est l'adresse du Hellfest et comment s'y rendre ?

Le festival se déroule chaque année au cœur du vignoble nantais. Précisément, le Hellfest prend place rue du Champ-Louet à Clisson, petite commune située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire en France. Voici les coordonnées Google Maps.

Le site est particulièrement bien desservi, mais pour voyager éco-responsable et éviter les embouteillages, plusieurs options de transports s'offrent à vous :