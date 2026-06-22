Hellfest 2027 : 10 scènes, 300 groupes et billetterie imminente pour le 20e anniversaire !

A peine l'édition 2026 terminée, le Hellfest annonce une 20e édition historique pour 2027 : 10 scènes, 300 groupes et l'ouverture de la billetterie. Préparez-vous !

À peine les portes de la 19e édition du Hellfest refermées à Clisson, l'organisation voit déjà beaucoup plus loin. Le patron et fondateur du festival, Ben Barbaud, a profité de la conférence de presse de clôture ce dimanche soir pour dévoiler les contours de l'édition 2027. L'enjeu est historique : pour souffler ses 20 bougies du jeudi 17 au dimanche 20 juin 2027, le mastodonte français des musiques extrêmes promet de clore sa deuxième décennie d'existence avec un projet totalement dantesque.

Pour ce 20e anniversaire, le festival va littéralement changer de dimension. Exit le format habituel : le Hellfest va passer de 6 à 10 scènes et s’apprête à accueillir près de 300 groupes, contre 180 actuellement ! "Il n’y aura pas de double édition comme on a pu entendre, ce sont des conneries", a martelé Ben Barbaud, confirmant que le festival restera sur 4 jours et conservera sa jauge de 70 000 personnes par jour pour préserver le confort visuel.

Pour obtenir le précieux pass 4 jours de cette édition anniversaire, il faudra être sur le pont à peine terminée l'édition 2026. La vente de l'intégralité de ces pass aura lieu le mardi 7 juillet 2026 à 13h précises.

Pour vous procurer vos billets officiels, une seule adresse : connectez-vous directement sur la plateforme dédiée du Hellfest. Le prix des places ainsi que le quota disponible pour cette première phase seront communiqués par l'organisation peu de temps avant l'ouverture. Face à une demande qui s'annonce plus massive que jamais pour ce 20e anniversaire, nous vous conseillons vivement d'être dans les starting-blocks dès l'affichage du compte à rebours !

Quel est le prix des pass 4 jours du Hellfest 2027 ?

Qui dit révolution logistique et réaménagement massif du site dit forcément ajustement budgétaire. Les organisateurs ont d'ores et déjà prévenu : les tarifs des billets du Hellfest 2027 connaîtront une augmentation pour accompagner cette impressionnante montée en gamme artistique. Bien qu’aucun montant précis n'ait été communiqué pour le moment, cette revalorisation tarifaire permettra de financer les infrastructures nécessaires à l'accueil des 4 nouvelles scènes.

Quelle sera la programmation du Hellfest 2027 ?

L'objectif de cette édition anniversaire est d'offrir une immense rétrospective de ces deux décennies d'existence, tout en évitant de laisser la moindre niche musicale de côté. Avec l'ajout de 4 nouvelles scènes, l'organisation va pouvoir pousser le détail artistique encore plus loin. Si aucune tête d'affiche officielle n'a encore fuité, l'excitation est déjà à son comble. Les pronostics vont d'ailleurs s'enflammer sur le site gratuit Hellbet, où les festivaliers doivent tenter de deviner l'affiche de ce cru qui s'annonce légendaire.