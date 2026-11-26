Clisson fait exploser les compteurs pour ses 20 ans ! Gojira, Blink-182, Evanescence, Extreme Zone, polémique Marilyn Manson : découvrez toute la programmation du Hellfest 2027.

Les amplis peuvent déjà commencer à chauffer à Clisson : le Hellfest vient de dévoiler la programmation intégrale de sa 20e édition. Du 17 au 20 juin 2027, Clisson va tout simplement exploser les compteurs avec cette "Absolute Edition" historique réunissant 308 groupes répartis sur 10 scènes, contre 6 habituellement. Entre le couronnement de Gojira en clôture, l'arrivée surprise de poids lourds comme Blink-182 et Evanescence, la création d'un sanctuaire 100 % extrême baptisé l'Extreme Zone et la présence controversée de Marilyn Manson, cet anniversaire s'annonce aussi monumental que clivant.

Avec un budget colossal d'environ 50 millions d'euros et des pass 4 jours déjà partis comme des petits pains en juillet dernier, le festival clissonnais frappe fort. Près de 150 sous-genres seront représentés, soit presque deux fois plus qu'en 2026, avec 53 % de groupes programmés pour la toute première fois. Une prise de risque assumée qui fait déjà hurler les puristes sur les réseaux sociaux, déçus de ne pas voir certains dinosaures du genre sur l'affiche, comme Metallica ou Slayer. On passe tout ce line-up au crible.

308 groupes à la programmation du Hellfest 2027 : du sang neuf, de la scène française et des retours cultes

Pour souffler ses 20 bougies, Clisson s'offre un sacre historique : Gojira clôturera le festival le dimanche 20 juin sur la Mainstage 1. Après avoir retourné la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, les frères Duplantier réservent au Hellfest leur unique date européenne de l'année. "Le signal envoyé est fort : ils ont commencé chez nous et là, ils finissent sur la grande scène en clôture", savoure Eric Perrin, directeur de la communication du festival.

Autour du rouleau compresseur landais, le haut de l'affiche joue la carte de l'inédit et de l'éclectisme : Blink-182 débarque pour la toute première fois à Clisson dès le jeudi 17 juin sur la Mainstage 1. Evanescence s'offre une première clissonnaise de prestige en tant que tête d'affiche féminine de la Mainstage 2 le dimanche 20 juin. Mötley Crüe, The Prodigy, les légendes Judas Priest, Faith No More et la tornade hardcore Turnstile complètent le sommet de l'affiche.

Sur les 308 groupes venus de 28 pays (des États-Unis au Japon, en passant par l'Iran et l'Islande), 163 formations (53 % du line-up) joueront au Hellfest pour la première fois. Le coup de balai touche jusqu'aux Mainstages, où 29 des 59 groupes sont des petits nouveaux à Clisson, à l'image de Staind, Billy Talent, Sevendust, Ghostemane, Daughtry, The Mars Volta, IDLES ou Viagra Boys.

Cette 20e édition frappe aussi très fort sur plusieurs tableaux : La scène française sera en force avec plus de 60 groupes tricolores (20 % de l'affiche) qui répondent présent, dont Mass Hysteria et Carpenter Brut. Mieux encore : le dimanche 20 juin, la Mainstage 1 sera 100 % française autour de Gojira, avec Landmvrks, Loudblast, Novelists, Pleymo, Rise of the Northstar, Spleen et TSS. Enfin, 80 groupes (26 % de l'affiche) compteront au moins une femme dans leur line-up. Le dimanche, la nouvelle scène Abyss proposera même une affiche 100 % frontwomen avec Brutus, Anna von Hausswolff, Emma Ruth Rundle, A.A. Williams, Oathbreaker et Witch Fever.

Enfin, 22 groupes reviennent après plus de 10 ans d'absence, dont 16 Horsepower (après 21 ans de silence), Forbidden (absent depuis 2008), Venom, Magma, Overkill, Neurosis ou la reformation événement de Children of Bodom. Le vendredi 18 juin, la Warzone vibrera au rythme du New York Hardcore en hommage à Lou Koller, chanteur disparu de Sick of It All. Le groupe jouera exceptionnellement pour l'occasion avec un invité spécial au micro.

Polémique Marilyn Manson et absences de Metallica ou Slayer

Comme à chaque annonce de line-up, les déçus ne mâchent pas leurs mots sur les réseaux sociaux : "Pas de Slayer ? Pas de Metallica ? Pour un 20e anniversaire, le line-up est assez nul", lâche un fan sur Facebook, tandis que d'autres estiment que "la période glorieuse est terminée" ou pointent un certain recyclage. Côté prod, on renvoie la balle aux plannings des tournées : Metallica est scotché à Las Vegas pour sa résidence, tandis qu'AC/DC et System of a Down privilégient les stades. "On a essayé tout le monde ! Après, nous sommes dépendants du calendrier des artistes", tempère Eric Perrin.

Mais le vrai point de crispation, c'est le nom de Marilyn Manson sur l'affiche. Visé par plusieurs plaintes pour viols et agressions sexuelles (dont les poursuites pénales ont été abandonnées début 2025 aux États-Unis pour prescription ou manque de preuves, même si des procédures au civil restent en cours), le chanteur américain divise profondément le public. Une programmation que le Hellfest assume frontalement : "C'est un choix qu'on assume même si on est conscient qu'il peut faire polémique. On n'est pas là pour procurer un jugement. Notre seule boussole, c'est le choix du public."

10 scènes et naissance de l'Extreme Zone avec "The Absolute Edition"

Du jeudi 17 au dimanche 20 juin 2027, le Hellfest soufflera ses 20 bougies dans la démesure. Annoncée dès la clôture de l'édition précédente sur les écrans géants de Clisson, cette édition baptisée "The Absolute Edition" réunira pas moins de 300 artistes et groupes sur 4 jours. Pour accueillir un tel volume de concerts, le site du festival s'agrandit considérablement et passe à 10 scènes principales. Aux 6 arènes historiques (Mainstage 1, Mainstage 2, Warzone, Valley, Altar et Temple) s'ajoutent quatre nouvelles venues aux noms évocateurs : la Riot, l'Abyss, la Forge et la Crypt.

Le principe ? Ces 4 nouvelles scènes sont collées à une scène historique pour explorer toutes les nuances d'un même univers sonore :

Warzone & Riot : à l'historique Warzone dédiée au hardcore, punk hardcore et beatdown s'ajoute désormais Riot, qui fera la part belle au punk rock, au punk et au post-punk.

: à l'historique Warzone dédiée au hardcore, punk hardcore et beatdown s'ajoute désormais Riot, qui fera la part belle au punk rock, au punk et au post-punk. Valley & Abyss : Les amateurs de stoner, doom et rock psychédélique garderont leurs repères sous la Valley, tandis que la nouvelle scène Abyss plongera dans le post-rock, le post-metal et le sludge.

: Les amateurs de stoner, doom et rock psychédélique garderont leurs repères sous la Valley, tandis que la nouvelle scène Abyss plongera dans le post-rock, le post-metal et le sludge. Altar & Forge : L'Altar reste le temple du death metal, death mélodique et grindcore, épaulée par Forge, taillée sur mesure pour le thrash metal, le heavy metal et le hard rock.

: L'Altar reste le temple du death metal, death mélodique et grindcore, épaulée par Forge, taillée sur mesure pour le thrash metal, le heavy metal et le hard rock. Temple & Crypt : le duo black metal, black symphonique et folk metal de la Temple s'associe à Crypt, nouveau repaire pour le post-black metal, le metal gothique et la dark wave.

Mais le vrai coup de génie de cette 20e édition, c'est l'Extreme Zone : un "festival dans le festival" pensé pour les puristes du blast beat et des riffs qui tachent. Regroupant les scènes Altar, Forge, Temple et Crypt dans un espace scénographié à part, cette zone concentrera 124 groupes dédiés au death, thrash, heavy, black et leurs dérivés.

Billetterie Extreme Zone : prix et tirage au sort pour les retardataires

Si vous avez déjà votre pass 4 jours acheté en juillet dernier, posez votre bière et respirez : votre accès à l'Extreme Zone est déjà inclus. Pour les autres, le Hellfest lâche 5 000 pass 4 jours dédiés (sur une jauge limitée à 20 000 personnes) donnant accès uniquement aux quatre scènes de l'Extreme Zone, au Hellcity, au Metal Corner et au camping (pas d'accès aux Mainstages, Warzone, Riot, Valley et Abyss). Fini la guerre des clics et les files d'attente interminables, tout passe par un tirage au sort :

Le prix : 239 € le pass 4 jours (+ 7 € de frais de gestion). Pas de pass 1 jour disponible.

: 239 € le pass 4 jours (+ 7 € de frais de gestion). Pas de pass 1 jour disponible. Les inscriptions : du jeudi 26 novembre (19h) au lundi 30 novembre (19h59) sur le site du Hellfest (avec une simple empreinte bancaire de 0 €).

: du jeudi 26 novembre (19h) au lundi 30 novembre (19h59) sur le site du Hellfest (avec une simple empreinte bancaire de 0 €). Le verdict : tirage au sort le mercredi 2 décembre en journée. Les élus recevront leurs précieux sésames par mail et seront débités dans la foulée ; pour les autres, les données bancaires seront purement et simplement effacées.

Billetterie Hellfest 2027 : comment obtenir un pass après le sold-out ?

Les 55 000 pass 4 jours mis en vente le 7 juillet dernier se sont écoulés en quelques minutes seulement. Pour les festivaliers qui n'ont pas encore leur précieux sésame, deux options restent envisageables pour rejoindre Clisson en juin prochain :