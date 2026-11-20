Découvrez la date et l'heure du dévoilement de la programmation du Hellfest 2027. Le rendez-vous sera en livestream pour l'affiche complète des 20 ans !

Le compte à rebours officiel est lancé : le Hellfest 2027 vient de révéler la date exacte du verdict d'une programmation qui s'annonce dantesque. Pour souffler ses 20 bougies en grande pompe à Clisson, la grand-messe du metal est baptisée "The Absolute Edition" et promet de plus une cuvée historique avec 300 groupes répartis sur 10 scènes, contre 180 artistes sur 6 scènes habituellement, tout en conservant sa jauge de 60 000 festivaliers par jour pour garantir le confort de la fosse.

C'est donc le jeudi 26 novembre 2026 à 19 heures que l'affiche de cette édition monumentale sera enfin révélée au grand public. Afin de marquer le coup, les organisateurs ont prévu un dispositif spécial dès 18h30 avec un livestream exclusif sur YouTube et Twitch, ainsi que des soirées de diffusion dans 12 lieux partenaires partout en France. Entre l'arrivée de 4 nouvelles scènes, les rumeurs autour des têtes d'affiche et la promesse d'une "annonce spéciale" au cours de la soirée, voici tout ce qu'il faut savoir pour ne rien manquer de cette révélation très attendue.

Quand et comment suivre l'annonce de la programmation du Hellfest 2027 ?

Les organisateurs du festival ont donné rendez-vous aux Hellbangers ce jeudi 26 novembre 2026 à 19 heures pour découvrir l'intégralité du line-up. En guise de mise en bouche, les hostilités débuteront dès 18h30 en direct sur les chaînes officielles YouTube et Twitch du Hellfest. Aux manettes de ce plateau spécial : The Doom Dad et Jamie Ryan, le bassiste de Mass Hysteria, accompagnés de l'équipe de programmation du festival pour décrypter les choix artistiques de cette édition. Un merch exclusif sera également mis en vente spécialement pour l'événement.

Pour ceux qui souhaitent vivre l'annonce une pinte à la main, entouré d'autres passionnés, 12 "Watch Parties" officielles sont organisées simultanément dans des bars et salles partenaires à travers toute la France, notamment au HellCity de Clisson, à Obsydian de Rennes, au Ferrailleur de Nantes, au Rock n'Eat de Lyon, à La Mécanique des Fluides de Toulouse, au Repaire des Pirates à Angers et au Dr Feelgood Rocket dans le 11e arrondissement de Paris.

"The Absolute Edition" : 300 groupes et 10 scènes pour les 20 ans du Hellfest

Du jeudi 17 au dimanche 20 juin 2027, le Hellfest soufflera ses 20 bougies dans la démesure. Annoncée dès la clôture de l'édition précédente sur les écrans géants de Clisson, cette édition baptisée "The Absolute Edition" réunira pas moins de 300 artistes et groupes sur 4 jours. Pour accueillir un tel volume de concerts, le site du festival s'agrandit considérablement et passe à 10 scènes principales. Aux 6 arènes historiques (Mainstage 1, Mainstage 2, Warzone, Valley, Altar et Temple) s'ajoutent quatre nouvelles venues aux noms évocateurs : la Riot, l'Abyss, la Forge et la Crypt.

L'objectif de cette édition anniversaire est donc d'offrir une immense rétrospective de ces deux décennies d'existence, sans laisser la moindre chapelle sur le bas-côté. Avec l'ajout de 4 nouvelles scènes, les programmateurs vont pouvoir creuser chaque sous-genre avec une précision chirurgicale.

Quelles sont les rumeurs et les têtes d'affiche pressenties pour le Hellfest 2027 ?

Pas une seule fuite officielle à l'horizon, mais sur les réseaux sociaux, les pronostics tournent à plein régime. Parmi les poids lourds qui reviennent en boucle dans les discussions des fans, on retrouve Gojira, System of a Down, Tool, Parkway Drive, Faith No More, Evanescence, Blink-182 mais aussi, Nickelback qui s'engage dans une tournée européenne en 2027 pour défendre son nouvel album Everything Under The Sun.

Comme si 300 noms ne suffisaient pas, le festival a également glissé la promesse d'une "nouvelle annonce spéciale" au cœur de la soirée du 26 novembre. De quoi faire exploser le compteur à fantasmes : un show exclusif unique ou une reformation légendaire ?

Billetterie Hellfest 2027 : comment obtenir un pass après le sold-out ?

Les 55 000 pass 4 jours mis en vente le 7 juillet dernier se sont écoulés en quelques minutes seulement. Pour les festivaliers qui n'ont pas encore leur précieux sésame, deux options restent envisageables pour rejoindre Clisson en juin prochain :