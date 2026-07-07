Hellfest 2027 : ouverture de la billetterie ce mardi (heure, prix et nouveautés des 20 ans) !

C'est le jour J ! La billetterie du Hellfest 2027 ouvre ce mardi 7 juillet 2026 à 13h pour une 20e édition historique : 10 scènes, 300 groupes et de nouvelles options de billetterie. A vos marques ?

C'est le grand jour pour les amoureux du metal et autres musiques extrêmes ! À peine les portes de la 19e édition du Hellfest refermées à Clisson (après des shows dantesques comme Iron Maiden ou Limp Bizkit), l'organisation propulse déjà les festivaliers en 2027. Pour souffler ses 20 bougies, le Hellfest rempile du jeudi 17 au dimanche 20 juin 2027, avec un projet totalement dantesque dont le coup d'envoi est donné ce mardi 7 juillet 2026 à 13h tapantes avec l'ouverture de la billetterie.

Pour ce 20e anniversaire, le festival va littéralement changer de dimension et basculer au format XXL en passant de 6 à 10 scènes (Mainstages 1 et 2, Warzone + Riot, Valley + Abyss, Altar + Forge, Temple + Crypt) pour accueillir près de 300 groupes, contre 180 actuellement ! En revanche, pour garantir un confort visuel optimal et une sécurité totale, la jauge globale reste inchangé, à 60 000 festivaliers par jour. Autant dire que les places d'aujourd'hui vont s'arracher plus vite que jamais !

La vente de l'intégralité des pass 4 jours a lieu ce mardi 7 juillet 2026 à 13h précises. Pour vous procurer vos pass officiels, connectez-vous directement sur la plateforme dédiée du Hellfest. Attention, l'organisation précise que la position dans la file d'attente sera calculée de manière aléatoire dès 13h : il est donc inutile de vous connecter des heures à l'avance, et il ne faut surtout pas rafraîchir votre page sous peine de perdre votre place.

De plus, deux nouvelles options majeures font leur apparition lors de la commande :

L'option billet remboursable : Elle permet d'obtenir le remboursement du pass (hors frais de service et options) jusqu'au 14 mai 2027.

: Elle permet d'obtenir le remboursement du pass (hors frais de service et options) jusqu'au 14 mai 2027. L'option d'envoi du bracelet à domicile : Non remboursable et non transférable, elle permet de recevoir son précieux sésame directement chez soi.

: Non remboursable et non transférable, elle permet de recevoir son précieux sésame directement chez soi. Afin de lutter contre la revente illégale, aucun billet ne sera envoyé par mail aujourd'hui. Vous recevrez une simple confirmation de commande, et votre billet définitif sera disponible un mois avant le festival sur votre espace client.

Quel est le prix des pass 4 jours du Hellfest 2027 ?

Qui dit révolution logistique et réaménagement massif du site dit forcément ajustement budgétaire. Les organisateurs ont d'ores et déjà prévenu : les tarifs des billets du Hellfest 2027 connaîtront une augmentation pour accompagner cette impressionnante montée en gamme artistique. Bien qu’aucun montant précis n'ait été communiqué pour le moment, cette revalorisation tarifaire permettra de financer les infrastructures nécessaires à l'accueil des 4 nouvelles scènes.

Qui dit révolution logistique, réaménagement du site et scénographie repensée pour "donner un second souffle" au festival dit forcément ajustement budgétaire. Pour cette édition 2027, le prix du pass 4 jours est fixé à 389 € (auxquels s'ajoutent 10 € de frais de service).

Cela représente une augmentation de 40 € par rapport à l'édition précédente. Une revalorisation tarifaire assumée par Ben Barbaud pour financer les infrastructures monumentales nécessaires à l'accueil des 4 nouvelles scènes de ce cru XXL.

Quelle sera la programmation du Hellfest 2027 ?

L'objectif de cette édition anniversaire est d'offrir une immense rétrospective de ces deux décennies d'existence, tout en évitant de laisser la moindre niche musicale de côté. Avec l'ajout de 4 nouvelles scènes, l'organisation va pouvoir pousser le détail encore plus loin. Si aucune tête d'affiche officielle n'a encore fuitée, l'excitation est déjà à son comble. Les pronostics s'enflamment sur le site gratuit Hellbet, où les festivaliers doivent tenter de deviner l'affiche de ce cru qui s'annonce légendaire.