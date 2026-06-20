Hellfest : la billetterie de la 20e édition ouvre bientôt, les paris sont ouverts sur l'affiche

Alors que le Hellfest 2026 a ouvert ses portes, le festival de Clisson annonce déjà les dates officielles de sa 20e édition anniversaire en 2027 et la date d'ouverture de la billetterie. Tenez-vous prêts !

Alors que la 19e édition du Hellfest s'ouvre à Clisson, accueillant quelques 280 000 festivaliers venus acclamer Iron Maiden, Deep Purple ou encore Limp Bizkit jusqu'au 21 juin 2026, l'organisation voit déjà plus loin avec une annonce de taille : les dates officielles de l’édition 2027. Et l'enjeu est historique, puisque le festival célébrera son 20e anniversaire du jeudi 17 au dimanche 20 juin 2027, promettant 4 jours d'une programmation dantesque à la hauteur de ces deux décennies de règne sur le metal mondial.

Pour souffler ses 20 bougies, le mastodonte des festivals français ne va pas faire attendre ses fidèles. Comme à l'accoutumée, l'équipe a programmé les réservations seulement quelques jours après la fermeture des portes de l'édition actuelle. Comme d'habitude, les précieux sésames risquent de s'arracher en un temps record. Si aucune tête d'affiche n'a encore été annoncée pour 2027, l'excitation est déjà à son comble : un fan absolu de metal et du festival vient tout juste de lancer un site de pronostics pour tenter de deviner l'affiche de cette édition anniversaire. Les paris sont officiellement ouverts sur Hellbet !

Que vous soyez un Hellbanger aguerri ou que vous vous apprêtiez à fouler la pelouse du Hellfest pour la toute première fois, une préparation s'impose, entre la quête du précieux sésame, l'accès au site ou le repérage des horaires de passage de vos groupes préférés (il est bon de rappeler que suite à une urgence familiale, Tom Morello a annulé sa venue ce samedi, et que "les horaires de passage du samedi des artistes en Mainstage 1 sont modifiés : tous les créneaux jusqu'à celui de Tom Morello remontent d'un cran").

Pour obtenir le précieux pass 4 jours de cette édition anniversaire, il faudra être sur le pont à peine terminée l'édition 2026. La vente de l'intégralité de ces pass aura lieu le mardi 7 juillet 2026 à 13h précises.

Pour vous procurer vos billets officiels, une seule adresse : connectez-vous directement sur la plateforme dédiée du Hellfest. Le prix des places ainsi que le quota disponible pour cette première phase seront communiqués par l'organisation peu de temps avant l'ouverture. Face à une demande qui s'annonce plus massive que jamais pour ce 20e anniversaire, nous vous conseillons vivement d'être dans les starting-blocks dès l'affichage du compte à rebours !

Quelle est la programmation du Hellfest 2026 ?

L'édition 2026 du Hellfest se déroule du jeudi 18 au dimanche 21 juin 2026. L'affiche de cette année combine habilement légendes vivantes et étoiles montantes de la nouvelle génération. Voici les grandes lignes de la programmation pour chaque journée sur les Mainstages :

Jeudi 18 Juin : le coup d'envoi est marqué par la déferlante Bring Me The Horizon . Ils partagent le haut de l'affiche avec les pionniers du hard rock Deep Purple et l'icône du shock rock Alice Cooper .

: le coup d'envoi est marqué par la déferlante . Ils partagent le haut de l'affiche avec les pionniers du hard rock et l'icône du shock rock . Vendredi 19 Juin : la journée événement sera sans conteste celle d' Iron Maiden . Dans le cadre de leur tournée mondiale "Run For Your Lives", la bande à Bruce Dickinson viendra célébrer ses 50 ans de carrière avec un set exclusivement centré sur leurs 9 premiers albums. Le groupe de power metal Sabaton , Opeth puis Sepultura complètent cette journée XXL.

: la journée événement sera sans conteste celle d' . Dans le cadre de leur tournée mondiale "Run For Your Lives", la bande à Bruce Dickinson viendra célébrer ses 50 ans de carrière avec un set exclusivement centré sur leurs 9 premiers albums. Le groupe de power metal , puis complètent cette journée XXL. Samedi 20 Juin : le neo-metal sera à l'honneur avec le retour explosif des patrons du genre : Limp Bizkit . Cette journée verra défiler les titans du thrash metal Megadeth et Anthrax , et pour finir, les death métalleux polonais Behemoth qui promettent un show exceptionnel.

: le neo-metal sera à l'honneur avec le retour explosif des patrons du genre : . Cette journée verra défiler les titans du thrash metal et , et pour finir, les death métalleux polonais qui promettent un show exceptionnel. Dimanche 21 Juin : le festival se clôturera en beauté sous une bannière résolument punk rock avec The Offspring en clôture de la Mainstage 1, juste avant le traditionnel feu d'artifice tiré depuis le site du festival. Les amateurs de metalcore ne seront pas en reste avec les performances très attendues de Bad Omens et Architects.

Quel est le line-up du Hellfest 2026 ?

Pour organiser vos journées minute par minute, le festival a publié son Running Order officiel. Le line-up complet croise les styles heure après heure sur les 6 scènes dédiées : Mainstage 1 & 2 (Hard rock, Thrash, Heavy), la Warzone (Punk, Hardcore), la Valley (Stoner, Sludge, Doom), la scène Altar (Death Metal) et enfin, la scène Temple (Black Metal, Folk Metal). De l'ouverture des concerts à 10h30 le matin jusqu'aux derniers accords à 02h du matin, le planning complet heure par heure et par scène est accessible via l'application mobile officielle du festival ou directement téléchargeable sur le site du Hellfest pour créer votre propre itinéraire personnalisé.

Le festival se déroule chaque année au cœur du vignoble nantais. Précisément, le Hellfest prend place rue du Champ-Louet à Clisson, petite commune située dans le département de la Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire en France. Voici les coordonnées Google Maps.

Le site est particulièrement bien desservi, mais pour voyager éco-responsable et éviter les embouteillages, plusieurs options de transports s'offrent à vous :