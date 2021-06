Foire du Trône 2021 : une ouverture le 9 juin ?

FOIRE DU TRONE - La plus ancienne fête foraine de France et plus grande fête foraine d'Europe pourrait ouvrir ses portes à partir du mercredi 9 juin 2021, même si aucune information officielle n'a pour le moment été annoncée.

[Mis à jour le 3 juin 2021 à 18h17] La réouverture des fêtes foraines aura bien lieu le 9 juin, comme l'a annoncé le président de la Fédération des forains de France le 19 mai. La 1062e édition de la Foire du Trône devait initialement démarrer en avril 2021, mais en raison du coronavirus, son ouverture avait été encore retardée. Si la Foire du Trône venait à rouvrir le 9 juin 2021, quelles attractions ne faudra-t-il pas manquer parmi les 350 attractions et 80 manèges que propose la Foire du Trône ?

Assurément, la fameuse tour Skyfall, qui propose une vue magnifique sur la ville lumière avant de vous propulser dans une chute vertigineuse à 180 km/h. Quant au Daemonium, il propose 350 mètres de parcours sur 3 étages, le plus grand train fantôme au monde. Starlight prépare ses visiteurs à un véritable voyage dans l'espace avec une nacelle s'élevant à 20 mètres de hauteur, tournant sur 3 axes.

L'Ejection Seat, la boule propulsée en l'air par des élastiques. © Cécile Debise - Linternaute.com

Quant à Spin Ball, l'attraction propose en 3 minutes d'élever ses passagers en rotation jusqu'à 8 mètres de hauteur. Les petits aussi auront leur lot de divertissements avec les classiques auto-tamponneuses, la boite à rire Crazy Space, l'Infernal Toboggan, ainsi que les stands de jeux et de pêches. Il faut avoir le cœur bien accroché à la Foire du Trône... Chaque année, est lancé également un splendide feu d'artifice !

La Foire du Trône, qui se déroule sur 8 semaines de folie, de 12h à minuit, chaque année, devrait avoir lieu le 9 juin 2021. Ses dates seront annoncées officiellement prochainement.

L'entrée à la Foire du Trône est gratuite, mais les attractions sont payantes. Il faut compter en moyenne un tarif entre 2 à 10 euros par attraction.

La Foire du Trône ouvre ses portes de midi à minuit tous les jours, même les samedis et veilles de jours fériés.

Adresse : Pelouse de Reuilly, 75012 Paris. Visualiser sur le plan.

: Pelouse de Reuilly, 75012 Paris. Visualiser sur le plan. Accès bus : Bus 87 (en provenance de Gare de Lyon, 15 minutes), puis métro Ligne 8 (en provenance de Bastille, 20 minutes).

: Bus 87 (en provenance de Gare de Lyon, 15 minutes), puis métro Ligne 8 (en provenance de Bastille, 20 minutes). Accès métro : Métro Ligne 1 puis Métro Ligne 8 (en provenance de Châtelet, 25 minutes), Métro Ligne 1 puis Tram 3a (en provenance de Nation, 15 minutes), Métro Ligne 5 puis Métro Ligne 8 (en provenance de Gare d'Austerlitz, 20 minutes),

La Foire du Trône fête en 2021 son 1062e anniversaire. Autrefois appelée Fête du Pain d'Épice, elle ressemblait à l'époque à un marché à découvert où y trouvait des étals de pain d'épices et des pâtisseries, quelques objets fantaisistes en vente, des saltimbanques et des teneurs de jeux. Elle avait lieu sur la censive de l'abbaye de Saint-Antoine en 957 durant la Semaine Sainte. Cette abbaye a été détruite durant la Révolution et se trouvait à l'actuelle place de la Nation, dans Paris. La foire déménagea en 1965 sur la pelouse de Reuilly dans le bois de Vincennes, dans le 12e arrondissement de Paris. Elle est organisée par le forain et homme d'affaires Marcel Campion. La Foire du Trône représente aujourd'hui le plus vaste et le plus prestigieux parc d'attractions forain d'Europe. En novembre 2017, la mairie du 12e arrondissement de Paris souhaite la réduction de moitié du terrain accordé à la Foire du Trône à l'horizon 2019, dans le but d'améliorer le cadre de vie des riverains. Les forains ont dénoncé aussitôt un mépris de leur profession, bien que la diminution de l'espace ne soit pas encore acté.

Le dimanche 9 avril 2017, un accident survenu sur L'Adrénaline, à 50 mètres de hauteur, a questionné la sécurité de la foire. une jeune fille a eu la peur de sa vie quand ses sangles de sécurité ont cédé durant l'attraction de la tyrolienne. Elle s'est retrouvée pendue par les pieds dans le vide durant trois interminables aller-retour à pleine vitesse. Toutes les attaches qui la retenaient ont cédé, excepté celle à ses pieds. En étant balancée de la sorte, elle a frôlé les installations environnantes mais n'a rien percuté. Elle s'en est sortie miraculeusement indemne. Après l'accident choc de L'Adrénaline, la direction de la Foire du Trône a réagi auprès de France Bleu : "On est là pour donner de la joie, et pas pour faire peur à ce point aux gens". Le manège de L'Adrénaline a été démonté "au plus vite". La Foire du Trône confirme une "erreur humaine", mais ce n'est pas la première fois qu'un tel accident se produit à la Foire du Trône. En avril 2014, un jeune homme avait perdu son orteil et avait été également victime d'une fracture ouverte du tibia dans une nacelle de l'Insider, une attraction dont les nacelles à deux sièges tournent très vite sur elles-mêmes. La jambe du jeune homme avait heurté l'un des pieds mécaniques du manège... Il est fort à parier que la sécurité de l'édition 2018 redoublera de vigilance.