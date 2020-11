Nuit des musées 2020 : le programme de la 16e édition numérique ce samedi

NUIT DES MUSEES - Pour cette édition 2020 sous Covid, les musées de Paris et de bien d'autres villes de France comme le Palais idéal du facteur Cheval ou le Mucem de Marseille proposent un programme inédit en ligne.

[Mis à jour le 13 novembre 2020 à 19h32] Ce samedi 14 novembre 2020, les musées de France s'adaptent au confinement et s'invitent chez vous pour cette 16e édition de la Nuit européenne des musées. Dès la tombée de la nuit, de nombreux musées de Paris (Muséum national d'Histoire naturelle, Centre Pompidou, Musée Carnavalet, Palais Galliera, Musée Rodin etc.) et de toute la France se mobilisent pour vous proposer un "programme ludique et surprenant", à travers rencontres, jeux, visites coulisses, collections en ligne, podcats, web-séries… Les amoureux de cuture pourront naviguer dans les musées de France et de toute l'Europe en un simple clic, sur les réseaux sociaux via le hashtag #NuitDesMuséeChezNous !.

La 16e édition de la Nuit des Musées était initialement prévue le 16 mai, mais elle a été reportée au samedi 14 novembre 2020, en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Avec le confinement, elle est maintenue uniquement grâce aux réseaux sociaux. "Le choix d'une date à l'automne, plusieurs semaines après la rentrée scolaire, permettra d'inclure à la programmation des événements de l'opération nationale "La classe, l'œuvre!" avait indiqué le ministère de la culture dans un communiqué. Les musées participants sont d'ordinaire plus de 1 200 en France et 3 200 au total, y compris les musées d'environ trente autres pays européens.

Durant l'événement, tous les contenus proposés par les musées participants sont gratuits. Une occasion d'avoir une autre approche du patrimoine et des monuments de sa ville plus ludique. Un espace, régulièrement mis à jour, est publié sur le site internet de la Nuit des Musées et recense les événements numériques proposés par les musées le soir du samedi 14 novembre. Ceux-ci sont également relayés sur les réseaux sociaux via le hashtag #NuitDesMuséeChezNous !.

La Nuit des Musées est l'occasion de découvrir les richesses des collections de nos musées gratuitement. Pour cette nuit un peu particulière, les musées proposent des contenus inédits en version digitale. Au programme, des visites virtuelles, des conférences, des podcasts, des jeux initiatiques, des mapping vidéos sont proposés par les musées participants à l'opération, qu'ils soient basés à Paris, Lyon, Nice, Toulouse et dans bien d'autres villes de France.

La capitale met ses plus beaux musées à l'honneur durant l'événement. Voici une sélection des musées qui participent à la programmation virtuelle de cette 16e Nuit des Musées numérique :

Dans la région de Lyon, le Palais idéal du facteur Cheval situé à Hauterives dans la Drôme propose dès 21 heures une découverte insolite du monument à la tombée de la nuit, éclairé par de centaines de bougies. Le directeur du monument Frédéric Legros vous plonge dans une ambiance intime et magique qui recrée celle de la création du bâtiment par Ferdinand Cheval, facteur insomniaque qui construisit son palais durant 33 ans durant à la lumière de la bougie. Suivre en streaming live sur Instagram .

Le Mucem propose à 18h30 un replay du live de l'ouverture de l'exposition Folklore et à 20h30 le spectacle Traversée de Georges Daabou, dans le cadre du programme "Wâq du wâq". Suivre sur Facebook et Youtube .

Le Mucem de Marseille éclairé de nuit. © Mucem - Lisa Ricciotti

Le Musée des Arts Décoratifs et du Design propose de visiter virtuellement en français et en anglais l'exposition PLayground – Le design des sneakers, à travers des textes, images et vidéos. Voir le plan interactif

A l'occasion de la 16e édition de la Nuit des Musées en digitale, le Museum de Toulouse propose une visite du muséum en direct par son directeur Francis Duranthon, ainsi qu'une conférence revisitée.

Musée Marc Chagall : diffusion du film de 30 minutes Ecoute Respire // Bleu, réalisé par Jossia Clément et Ilia Osokin, tourné à huis clos dans les espaces du musée. La danse, l'art textile, la musique et la poésie célèbrent la naissance du geste créateur et son pouvoir d'incarnation dans la matière et l'esprit. Un temps d'échange avec les artistes est prévu suite à la diffusion à 21 heures. Suivre sur Youtube

: diffusion du film de 30 minutes Ecoute Respire // Bleu, réalisé par Jossia Clément et Ilia Osokin, tourné à huis clos dans les espaces du musée. La danse, l'art textile, la musique et la poésie célèbrent la naissance du geste créateur et son pouvoir d'incarnation dans la matière et l'esprit. Un temps d'échange avec les artistes est prévu suite à la diffusion à 21 heures. Musée Massena : diffusion d'une vidéo-visite de l'exposition Nice et le second empire, commentée par Muriel Mayette-Holtz, Directrice du Théâtre National de Nice, à 18 heures. Voir le compte Youtube .

La Nuit européenne des Musées a été créée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication et elle fêtera cette année sa 16e édition samedi 14 novembre 2020. Si elle rassemble plus de 2 millions de visiteurs chaque année, cette année 2020 si particulière à cause du coronavirus, elle se déroulera exclusivement en ligne sous l'appellation #NuitDesMuséeChezNous !.

La Nuit des Musées est un événement totalement gratuit qui a lieu chaque année depuis 15 ans.