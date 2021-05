Nuit des musées 2021 : la 17e édition programmée le 3 juillet

NUIT DES MUSEES - Alors qu'elle s'est déroulée dans sa version numérique l'an dernier, la nuit européenne des musées est de retour sur le terrain le samedi 3 juillet 2021 !

[Mis à jour le 27 mai 2021 à 15h50] La 17e édition de la Nuit des musées aura lieu samedi 3 juillet 2021. "Cette 17e édition de la Nuit européenne des musées confirmera le dynamisme et le fort ancrage territorial de nos musées, dont je salue l'incroyable engagement quotidien en faveur de tous les publics. Partout en France, le samedi 3 juillet, venez découvrir ou redécouvrir ces lieux exceptionnels, la richesse de leurs collections et ressentir de nouveau la joie de les parcourir", a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Pour cette nuit un peu particulière, plus de 1 000 musées ouvrent exceptionnellement leurs portes jusqu'à minuit et proposent des animations inédites au public. Au programme, des visites commentées, des conférences, des lectures, des concerts, des ateliers d'initiation ou encore, des mapping vidéos sont proposés dans les musées participants à l'opération à Paris, Lyon, Nice, Toulouse et dans bien d'autres villes de France. Les musées devraient mettre en place des créneaux horaires et des réservations obligatoires pour les visites.

En temps voulu, le Ministère de la Culture et de la Communication mettra à disposition une carte interactive afin de trouver l'événement de la Nuit Européenne des Musées qui vous correspond. Grâce à la géolocalisation, vous pourrez découvrir les événements qui se déroulent autour de vous ou bien effectuer votre recherche par ville de France.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

La Nuit européenne des Musées a été créée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication et elle fêtera cette année sa 17e édition samedi 3 juillet 2021.

La Nuit des Musées est un événement totalement gratuit qui a lieu chaque année depuis 15 ans.