Nuit des Musées 2021 : Paris, Lyon, Marseille, le programme à ne pas manquer

NUIT DES MUSEES - À Paris, en Île-de-France, à Lyon, à Marseille, Toulouse, Rennes ou Bordeaux, ce samedi 3 juillet 2021 est placé sous le signe de la culture, avec la 17e édition de la Nuit européenne des musées. C'est le moment de visiter des expositions, de découvrir des collections dans les musées de votre ville.

[Mis à jour le 3 juillet 2021 à 14h24] L'édition 2020 avait été annulée, à cause de l'épidémie de coronavirus. Cette année, la Nuit des musées fait son grand retour en France et en Europe. Ce samedi 3 juillet, les lieux culturels ouvrent leurs portent gratuitement, jusqu'à minuit. Plus d'un millier de musées participent à l'opération et accueillent des expositions, des événements, des ateliers, des visites guidées, des projections et autres animations. C'est l'occasion de retrouver ces lieux de culture qui n'avait pas vu de public depuis de longs mois. Certains musées mettront en place un protocole sanitaire spécial, avec des créneaux horaires et des réservations obligatoires. "Cette 17e édition de la Nuit européenne des musées confirmera le dynamisme et le fort ancrage territorial de nos musées, dont je salue l'incroyable engagement quotidien en faveur de tous les publics", a déclaré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

Les musées parisiens qui participent à l'évènement sont très nombreux, mais il y aura de quoi faire également dans les villes de Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou Nice ! Découvrez, ci-dessous, la carte de la programmation et notre sélection par villes plus bas.

Le Ministère de la Culture et de la Communication met à disposition la carte interactive ci-dessous, réalisée par Wemap, afin de trouver l'événement de la Nuit Européenne des Musées qui vous correspond. Grâce à la géolocalisation, vous pourrez découvrir les événements qui se déroulent autour de vous ou bien effectuer votre recherche par ville de France. Découvrez sans plus attendre le détail de la programmation à proximité :

La capitale met ses plus beaux musées à l'honneur durant l'événement. Voici une sélection des musées qui participent à la programmation de la 17e Nuit des Musées :

Musée de l'Orangerie : les Nymphéas, la collection Jean Walter et Paul Guillaume ainsi que l'exposition sur Magritte/Renoir, Le surréalisme en plein soleil, ouvrent gratuitement de 18h à 23h. Réservation obligatoire.

: les Nymphéas, la collection Jean Walter et Paul Guillaume ainsi que l'exposition sur Magritte/Renoir, Le surréalisme en plein soleil, ouvrent gratuitement de 18h à 23h. Réservation obligatoire. Le Musée de la Chasse et de la Nature rénové rouvre ses portes pour le Nuit des Musées après 2 ans de fermeture pour travaux. Il propose six nouvelles salles de visite et 250 m² d'exposition en plus ! Réservation obligatoire.

L'art contemporain a sa place au musée de la Chasse et de la Nature. Situe rue des archives, au coeur du Marais, il offre une quinzaine de salles, chacune dédiée a un thème animalier. © GINIES/SIPA

Muséum national d'Histoire naturelle : La Grande Galerie de l'Évolution ouvre ses portes gratuitement de 19h à minuit, l'occasion de visiter les collections permanentes avec ses 7 000 animaux empaillés, ainsi que sa collection de météorites, entre amis ou en famille. L'exposition Océan, une plongée insolite, le Cabinet de réalité virtuelle et la Galerie des enfants ne sont pas ouverts durant la Nuit des Musées. Renseignements au 01 40 79 56 01.

: La Grande Galerie de l'Évolution ouvre ses portes gratuitement de 19h à minuit, l'occasion de visiter les collections permanentes avec ses 7 000 animaux empaillés, ainsi que sa collection de météorites, entre amis ou en famille. L'exposition Océan, une plongée insolite, le Cabinet de réalité virtuelle et la Galerie des enfants ne sont pas ouverts durant la Nuit des Musées. Renseignements au 01 40 79 56 01. Le musée du Luxembourg propose au sein de l'exposition Peintres femmes une immersion dans une ambiance musicale live inédite, enveloppante et magique tout au long de la soirée. Réservation obligatoire.

propose au sein de l'exposition Peintres femmes une immersion dans une ambiance musicale live inédite, enveloppante et magique tout au long de la soirée. Réservation obligatoire. Musée de Minéralogie de l'Ecole des Mines : vous pourrez découvrir l'une des plus belles collections de roches et minéraux au monde, avec plus de 4 000 échantillons sur plus de 1000 m² de vitrines en accès libre de 14h à 20h. Inscription obligatoire.

: vous pourrez découvrir l'une des plus belles collections de roches et minéraux au monde, avec plus de 4 000 échantillons sur plus de 1000 m² de vitrines en accès libre de 14h à 20h. Inscription obligatoire. Le musée de la Légion d'Honneur ouvre les portes de ses collections de 20h à minuit.

ouvre les portes de ses collections de 20h à minuit. Le musée du Quai Branly - Jacques Chirac propose de découvrir ses collections et expositions en cours de 18h à minuit.

propose de découvrir ses collections et expositions en cours de 18h à minuit. La Cité de la musique-Philharmonie de Paris ouvre ses portes gratuitement dès 18 heures avec une visite libre de la collection du musée qui présente près de 1000 instruments et objets d'art et des concerts dans les espaces du musée jusqu'à 22h.

La Nuit des Musées a lieu également en Île-de-France. Voici ce que proposent certains des musées dans les départements 91 (Yvelines), 92 (Hauts-de-Seine), 93 (Seine-Saint-Denis) et 94 (Val-de-Marne) :

Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget ouvre ses portes de 18h à 23h avec, entre autres, une visite guidée de la mythique "Postale de nuit" et du Planétarium. Consulter le programme complet.

L'intérieur de l'impressionnant Boeing 747, exposé sur le tarmac du musée. © Musée de l'Air et de l'Espace Paris - Le Bourget

Le musée Rambolitrain à Rambouillet est ouvert à tous les passionnés des trains miniatures, de 20h à minuit. Il propose une visite libre pour découvrir les collections de trains-jouets du 1er étage. Puis direction le 2e étage sur le réseau maquette où règne une ambiance particulière nocturne jamais vue ! Sans réservation.

à est ouvert à tous les passionnés des trains miniatures, de 20h à minuit. Il propose une visite libre pour découvrir les collections de trains-jouets du 1er étage. Puis direction le 2e étage sur le réseau maquette où règne une ambiance particulière nocturne jamais vue ! Sans réservation. Le MAC/VAL à Vitry-sur-Seine propose la 3 e édition de son PIC NIC, pour se retrouver entre voisines, voisins et partenaires du territoire. Au programme : visites guidées et ateliers artistiques pour tous et toutes, performances, spectacle, concert, DJ set de 12h à 22h.

à propose la 3 Au programme : visites guidées et ateliers artistiques pour tous et toutes, performances, spectacle, concert, DJ set de 12h à 22h. Le Château de Versailles vous invite à une exceptionnelle découverte nocturne de deux lieux remarquables : la galerie des Sculptures et Moulages, et la galerie des Carrosses de 19h à minuit. Sur réservation.

Le Musée des Confluences de Lyon durant la Nuit des Musées. © BONY/SIPA

Voici une sélection des musées qui participeront à la programmation de la Nuit des Musées à Lyon :

Le musée des Confluences vous invite à découvrir ses collections, ses expositions temporaires et son architecture de 19h à minuit. Tout le programme.

vous invite à découvrir ses collections, ses expositions temporaires et son architecture de 19h à minuit. Tout le programme. Le musée d'art contemporain de Lyon ouvre ses portes de 18h à 23h pour vous permettre de profiter pleinement de l'art (et de la fin du couvre-feu). Programme.

Voici une sélection des musées qui participeront à la programmation de la Nuit des Musées à Marseille :

Le musée de l'Observatoire historique organise une soirée d'observation du ciel nocturne de 22h à 22h30 avec divers instruments, dont la lunette historique. Séances de planétarium de 30 min. L'encadrement des animations est faite par des médiateurs scientifiques. Informations au 04 13 55 21 55.

organise une soirée d'observation du ciel nocturne de 22h à 22h30 avec divers instruments, dont la lunette historique. Séances de planétarium de 30 min. L'encadrement des animations est faite par des médiateurs scientifiques. Informations au 04 13 55 21 55. Le Musée d'art moderne Cantini est ouvert de 19h à minuit. Les médiateurs culturels déambulent dans les salles et intéragissent avec les visiteurs. Entrée libre, sans réservation.

est ouvert de 19h à minuit. Les médiateurs culturels déambulent dans les salles et intéragissent avec les visiteurs. Entrée libre, sans réservation. Les musées municipaux Château Borély, Grobet-Labadié, Histoire de Marseille et le Préau des Accoules ouvrent également gratuitement leurs portes de 19h à minuit ce samedi 3 juillet .

Voici une sélection des musées qui participeront à la programmation de la Nuit des Musées à Bordeaux :

La Base sous marine des Bassins de Lumière ouvre ses portes de 21h à minuit avec des animations numériques et une mise en valeur architecturale (les expositions de la journée ne sont pas diffusées). L'entrée est libre à partir de 21h.

ouvre ses portes de 21h à minuit avec des animations numériques et une mise en valeur architecturale (les expositions de la journée ne sont pas diffusées). L'entrée est libre à partir de 21h. Au CAPC , entrée libre de 18h à minuit dans les expositions Absalon Absalon, Deux sœurs de Chiara Camoni, Badaboum de Kégné Téguia et Le Tour du jour en quatre-vingts mondes.

, entrée libre de 18h à minuit dans les expositions Absalon Absalon, Deux sœurs de Chiara Camoni, Badaboum de Kégné Téguia et Le Tour du jour en quatre-vingts mondes. Au musée sciences et nature de Bordeaux, partez à la découverte des animaux nocturnes. Allez à la rencontre des médiateurs et échangez sur ces spécimens aux particularités surprenantes !

Voici une sélection des musées qui participeront à la programmation de la Nuit des Musées à Toulouse :

Le muséum vous invite à découvrir l'exposition Magies-Sorcelleries de 19h à 1h du matin. Au programme ? Des rencontres incongrues… "Pendant ce temps, le jardin botanique vibrera au son du flamenco", indique le Museum. Tout le programme.

vous invite à découvrir de 19h à 1h du matin. Au programme ? Des rencontres incongrues… "Pendant ce temps, le jardin botanique vibrera au son du flamenco", indique le Museum. Tout le programme. Le musée Georges Labit vous donne rendez-vous avec Les Chimères du Vent entre 20h et minuit, pour un voyage particulier dans le jardin du Musée, parmi des bulles de savon géantes !

A "Nissa la bella" dans le cadre de la Nuit des Musées, MAMAC, Matisse, Musée international d'art naïf Anatole Jakovsky, Musée Massena, Palais Lascaris, Musée de préhistoire de Terra Amata, Musée d'archéologie de Nice / Cimiez, Musée des Beaux-Arts Jules Chéret, Musée de la photographie Charles Nègre ou encore, le Museum d'histoire naturelle ouvrent leurs portes. Tout savoir.

La Nuit européenne des Musées a été créée en 2005 par le Ministère de la Culture et de la Communication et elle fêtera cette année sa 17e édition samedi 3 juillet 2021.

La Nuit des Musées est un événement totalement gratuit qui a lieu chaque année depuis 15 ans.