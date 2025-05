Nuit des Musées 2025 : le programme, la carte et les musées à ne pas manquer

Ce samedi 17 mai 2025, à l'occasion de la 21e édition de la Nuit Européenne des Musées, de nombreux établissement culturels ouvrent leurs portes gratuitement. On vous aide à faire votre choix à Paris et dans toute la France.

La 21e édition de la Nuit européenne des musées est lancée ce samedi 17 mai 2025 jusqu'à minuit voir jusqu'à une ou deux heures du matin selon les sites. C'est l'occasion unique de découvrir les richesses des collections de la majorité des musées de France, ainsi que des animations inédites, à des heures inhabituelles et ceci gratuitement.

Sous un ciel nocturne, vous assisterez à des visites commentées, des conférences, des lectures, des concerts, des ateliers d'initiation ou des mapping vidéos selon les musées participants à l'opération, que ce soit à Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice et dans bien d'autres coins de France.

Une riche programmation attend les visiteurs, mais comment faire son choix ? Aidez-vous du sommaire pour retrouver notre sélection dans la région parisienne ou ci-dessous pour consulter notre sélection dans toute la France. Enfin, plus bas, on vous parle de l'outil indispensable pour trouver le musée participant près de chez vous.

Quelle est la programmation de la Nuit des Musées 2025 ?

Le Ministère de la Culture et de la Communication met à disposition cette carte interactive afin de trouver l'événement de la Nuit Européenne des Musées qui vous correspond. Grâce à la géolocalisation, vous pourrez découvrir les événements qui se déroulent autour de vous ou bien effectuer votre recherche par ville de France. Consultez sans plus attendre le détail de la programmation à proximité.

Disponible en différentes langues, le site officiel de la Nuit des Musées comporte aussi des renseignements sur le programme et l'organisation générale de l'événement. N'hésitez pas non plus à vous tourner vers les musées eux-mêmes ou les villes participantes pour préparer votre soirée culturelle.

Que faire à Paris pendant la Nuit des Musées 2025 ?

Pour cet événement culturel nocturne d'envergure, les 10 musées de la Ville de Paris proposent une programmation festive et entièrement gratuite. Cette soirée du samedi 17 mai 2025 offrira également l'opportunité de découvrir les collections permanentes de chacun de ces musées :

Au musée Bourdelle , une pièce chorégraphique "Ecorchés vifs, entre danse et sculpture" se tient à 19h30, recréée cette année 2025 par la compagnie Sous la peau. Elle vient sublimer les sculptures d'Antoine Bourdelle à travers une danse charnelle et expressive, en écho aux formes artistiques du sculpteur français.

, une pièce chorégraphique "Ecorchés vifs, entre danse et sculpture" se tient à 19h30, recréée cette année 2025 par la compagnie Sous la peau. Elle vient sublimer les sculptures d'Antoine Bourdelle à travers une danse charnelle et expressive, en écho aux formes artistiques du sculpteur français. Au musée d'Art moderne de Paris , une visite guidée des collections permanentes est proposée à 20h, 20h30, 21h, 21h30 et 22h. La Compagnie F/ Arthur Perole transforme les galeries en terrain de jeu festif de 19h30 à 23h : parades techno, danses sur les plus grands tubes, performance quasi "médiumnique" et DJ sous le signe de l'amour et de la célébration des identités. Enfin, une classe de CM1 assurera la médiation d'œuvres présélectionnées dans le cadre du projet EAC "Médiation : coup de cœur au musée" de 19h à 20h.

, une visite guidée des collections permanentes est proposée à 20h, 20h30, 21h, 21h30 et 22h. La Compagnie F/ Arthur Perole transforme les galeries en terrain de jeu festif de 19h30 à 23h : parades techno, danses sur les plus grands tubes, performance quasi "médiumnique" et DJ sous le signe de l'amour et de la célébration des identités. Enfin, une classe de CM1 assurera la médiation d'œuvres présélectionnées dans le cadre du projet EAC "Médiation : coup de cœur au musée" de 19h à 20h. Au musée Carnavalet - Histoire de Paris , une visite "Paris et son environnement : vivre avec ou sans la nature du 16e siècle à nos jours" est proposée à 18h30, 20h30 et 21h30 et une visite "Le Paris Queer" à 18h et 22h, conçue par Queer Tours France et mettant en lumière les luttes et les figures LGBTQIA+ à travers les collections du musée, suivie d'un concert de la Queerale de 20h à 22h avec des interventions musicales engagées. Un Queer Quizz participatif avec Hortense Belhôte est proposé sous le thème "Connaissez-vous toutes vos histoires de Paris ? de 20h à 21h30.

, une visite "Paris et son environnement : vivre avec ou sans la nature du 16e siècle à nos jours" est proposée à 18h30, 20h30 et 21h30 et une visite "Le Paris Queer" à 18h et 22h, conçue par Queer Tours France et mettant en lumière les luttes et les figures LGBTQIA+ à travers les collections du musée, suivie d'un concert de la Queerale de 20h à 22h avec des interventions musicales engagées. Un Queer Quizz participatif avec Hortense Belhôte est proposé sous le thème "Connaissez-vous toutes vos histoires de Paris ? de 20h à 21h30. Palais Galliera : une nocturne de l'expo "La Mode en mouvement #3" est proposée de 18h à 23h. Les élèves et professeurs du Conservatoire Rachmaninoff proposent une performance musicale et dansée en lien avec l'exposition La Mode en mouvement #3, célébrant les sports d'hiver et le corps en action, de 19h30 à 21h30.

: une nocturne de l'expo "La Mode en mouvement #3" est proposée de 18h à 23h. Les élèves et professeurs du Conservatoire Rachmaninoff proposent une performance musicale et dansée en lien avec l'exposition La Mode en mouvement #3, célébrant les sports d'hiver et le corps en action, de 19h30 à 21h30. Au Petit Palais , les élèves du conservatoire Camille Saint-Saëns orchestrent un défilé mêlant comédie, musique et danse de 19h à 22h30, un atelier "Silhouettes de mode" de 18h à 22h30 puis une restitution du projet EAC "Botanique. Nature multiple" de 18h à 20h avec des élèves qui exposeront des créations autour de la nature et du jardin, incluant estampes, céramiques et dispositifs de médiation.

, les élèves du conservatoire Camille Saint-Saëns orchestrent un défilé mêlant comédie, musique et danse de 19h à 22h30, un atelier "Silhouettes de mode" de 18h à 22h30 puis une restitution du projet EAC "Botanique. Nature multiple" de 18h à 20h avec des élèves qui exposeront des créations autour de la nature et du jardin, incluant estampes, céramiques et dispositifs de médiation. Le musée de la Libération de Paris - musée du général Leclerc - musée Jean Moulin accueille les élèves du collège François Villon avec "Des chants, des mots et des notes : l'art de raconter la guerre" à 18 heures. Ils feront entendre, en mots et en chansons, les voix de celles et ceux qui ont vécu Paris sous l'Occupation à travers une déambulation entre les vitrines du musée.

accueille les élèves du collège François Villon avec "Des chants, des mots et des notes : l'art de raconter la guerre" à 18 heures. Ils feront entendre, en mots et en chansons, les voix de celles et ceux qui ont vécu Paris sous l'Occupation à travers une déambulation entre les vitrines du musée. Le musée Cognacq-Jay propose une nocturne des collections permanentes de 18h à 23h.

propose une nocturne des collections permanentes de 18h à 23h. A la Maison de Victor Hugo , une nocturne des collections permanentes est proposée de 19h à 23h

, une nocturne des collections permanentes est proposée de 19h à 23h Au musée Cernuschi est proposée une initiation au Mahjong, jeu chinois d'adresse et de stratégie, de 18h à 21h puis une initiation au Tai Chi Chuan dans la salle du Bouddha de 18h à 20h.

est proposée une initiation au Mahjong, jeu chinois d'adresse et de stratégie, de 18h à 21h puis une initiation au Tai Chi Chuan dans la salle du Bouddha de 18h à 20h. À la Maison de Balzac, la comédienne Christine Culerier fait revivre les héroïnes balzaciennes lors d'une performance olfactive inédite, "Parfum de femmes. Effet waouh. Un pschitt de portraits balzaciens", en partenariat avec la maison Givaudan. Une expérience sensorielle qui a lieu à 19h30 puis à 21h. En parallèle est proposée une restitution du projet EAC "Focus sur La Peau de chagrin" de 18h30 à 21h30 : des lycéens joueront des saynètes inspirées du roman La Peau de chagrin.

Il est à noter également que La Maison Élysée, située en face du Palais de l'Élysée, participera pour la première fois à la Nuit des Musées. Cet espace de découverte de l'histoire et du patrimoine de l'Élysée sera exceptionnellement ouvert jusqu'à minuit. Sur réservation.

Que faire en Île-de-France pendant la Nuit des Musées 2025 ?

A l’occasion de la Nuit des Musées, la région Île-de-France présente également de nombreuses idées, du parcours éclairé aux concerts, en passant par les expositions, les performances, les ateliers et animations familiales. Au total, près de 500 animations sont programmées en Île-de-France dans 170 musées. Voici une sélection non-exhaustive :

Dans les Yvelines (78), à la Maison Elsa-Triolet-Aragon, des "Visites dans le noir" sont proposées à 19h, 20h, 21h et 22h sur inscription. Cette visite permet de découvrir la maison et ses jardins sous un angle différent, guidé par la voix, les odeurs du papier, les craquements du bois, le grincement d'une porte ou le murmure de l'eau. La Petite Écurie du château de Versailles ouvre ses portes de 19h à minuit au cours d'une soirée exceptionnelle, dévoilant aux visiteurs les lieux dans un format inédit : trois groupes sculptés raconteront leur histoire dans la galerie des sculptures et des moulages, parmi les collections du château de Versailles et du musée du Louvre. L'École nationale supérieure d'architecture de Versailles et la Maréchalerie, son centre d'art contemporain, sont spécialement ouvertes pour l'occasion avec l'exposition "Hot topics" du collectif d'artistes Fragmentin.

Dans les Hauts-de-Seine (92), le musée national de Céramique situé à Sèvres ouvre les portes de son exposition temporaire "Merveilles !" de 18h à 22h. Au musée des années trente à Boulogne-Billancourt, le public peut participer à des visites libres de 18h à 23h30 ou à des visites commentées (à 21h ou 22h). Le musée Paul-Landowski également à Boulogne-Billancourt est accessible librement pour une découverte des œuvres du sculpteur de 18h30 à 23h30. Enfin, des animations jeune public sont organisées de 20h à 23h et une visite commentée à 21h30 à l'Hôtel de Ville de Boulogne-Billancourt.

La Nuit des Musées : est-ce gratuit ou non ?

La Nuit des Musées est une manifestation gratuite pour tous les visiteurs. Il s’agit d’un élément d’attractivité pour interpeller et toucher différents publics, en particulier ceux qui ne sont pas habitués à ce type de découverte culturelle. La gratuité concerne également les activités et les animations organisées à cette occasion. Attention, certaines d’entre elles nécessitent une inscription préalable pour participer aux ateliers.