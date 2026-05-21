Nuit des Musées 2026 : les bons plans gratuits et les visites près de chez vous

Où sortir gratuitement ce samedi 23 mai pour la Nuit des Musées 2026 ? Découvrez notre sélection des incontournables partout en France et la carte des nocturnes près de chez vous.

La Nuit européenne des musées revient pour une 22e édition exceptionnelle ce samedi 23 mai 2026. Le concept ? Tout au long de la soirée, et souvent jusqu'après minuit, des centaines de lieux culturels à travers la France ouvrent leurs portes en accès totalement gratuit. Que vous souhaitiez redécouvrir un monument historique ou vous laisser surprendre par des galeries méconnues, c'est l'événement incontournable du week-end pour vivre la culture autrement.

Pour cette nocturne magique, l'expérience va bien au-delà de la simple visite de galeries. Les musées participants s'animent au rythme de performances vivantes, d'installations numériques en plein air, de concerts acoustiques et de jeux de piste originaux. De Paris à Marseille, en passant par Lyon, Bordeaux, Toulouse ou Nice, les plus grandes institutions comme les petites pépites locales se plient en quatre pour éblouir les visiteurs en nocturne. Nous avons trié le meilleur de la programmation pour vous à travers l'Hexagone. Rendez-vous également en bas de l'article pour consulter la carte interactive et trouver la visite idéale près de chez vous !

Quelle programmation de la Nuit des Musées 2026 près de chez vous ?

Le Ministère de la Culture et de la Communication met à disposition cette carte interactive afin de trouver l'événement de la Nuit Européenne des Musées qui vous correspond. Grâce à la géolocalisation, vous pourrez découvrir les événements qui se déroulent autour de vous ou bien effectuer votre recherche par ville de France. Consultez sans plus attendre le détail de la programmation à proximité.

Que faire à Paris pendant la Nuit des Musées 2026 ?

Si la capitale s’impose comme le cœur battant de cette 22e édition, c’est parce que la programmation parisienne s'annonce aussi éclectique que spectaculaire. Ce samedi 23 mai 2026, les institutions les plus prestigieuses de Paris rivalisent d'ingéniosité pour vous faire vivre une nuit magique, entièrement gratuite.

Pour vous aider à planifier votre parcours nocturne, voici les grands temps forts à ne pas manquer à Paris :

Des chefs-d'œuvre sous un nouveau jour : le Musée du Louvre vous invite à une immersion unique axée sur le dessin, l'esquisse et la naissance des chefs-d'œuvre, ponctuée de mini-visites guidées des expositions (réservation obligatoire pour tous). Du côté du Petit Palais , la Grande Galerie Sud vibrera au rythme d'une projection musicale captivante.

vous invite à une immersion unique axée sur le dessin, l'esquisse et la naissance des chefs-d'œuvre, ponctuée de mini-visites guidées des expositions (réservation obligatoire pour tous). Du côté du , la Grande Galerie Sud vibrera au rythme d'une projection musicale captivante. Les ouvertures architecturales inédites : c'est l'événement de cette édition ! La somptueuse Salle Labrouste de l'INHA ouvre exceptionnellement ses portes au public pour la toute première fois lors de la Nuit des Musées, avec des visites menées par des étudiants de l'École du Louvre.

ouvre exceptionnellement ses portes au public pour la toute première fois lors de la Nuit des Musées, avec des visites menées par des étudiants de l'École du Louvre. Des enquêtes et chasses au trésor nocturnes : à la Monnaie de Paris , vous pourrez participer à une grande chasse au trésor dans les cours de l'usine, le musée et l'exposition " CLING !" avant de vous offrir une visite architecturale à la lueur d'une lampe torche. Sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, la collection de minéraux se transforme en un escape game géant façon école des sorciers.

, vous pourrez participer à une grande chasse au trésor dans les cours de l'usine, le musée et l'exposition " CLING !" avant de vous offrir une visite architecturale à la lueur d'une lampe torche. Sur le de Sorbonne Université, la collection de minéraux se transforme en un escape game géant façon école des sorciers. Ambiance festive et spectacles : si vous avez envie de bouger, le Palais de la Porte Dorée propose un grand bal immersif de danses traditionnelles, tandis que le musée du Luxembourg revisite ses collections sous le prisme des sorcières et du mystique.

La Nuit des Musées : est-ce gratuit ou non ?

La Nuit des Musées est une manifestation gratuite pour tous les visiteurs. Il s’agit d’un élément d’attractivité pour interpeller et toucher différents publics, en particulier ceux qui ne sont pas habitués à ce type de découverte culturelle. La gratuité concerne également les activités et les animations organisées à cette occasion. Attention, certaines d’entre elles nécessitent une inscription préalable pour participer aux ateliers.