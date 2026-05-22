Nuit des Musées 2026 : notre sélection de visites gratuites à ne pas manquer ce samedi

Où sortir pour la Nuit des Musées 2026 ce samedi 23 mai ? Découvrez notre sélection des nocturnes incontournables et la carte des visites près de chez vous.

Ce samedi 23 mai 2026, la Nuit européenne des musées revient pour une 22e édition. Partout en France, des centaines de monuments et galeries ouvrent leurs portes en nocturne, souvent jusqu'à minuit passé. C'est le rendez-vous incontournable du week-end pour s'offrir une sortie culturelle insolite et totalement gratuite, que vous soyez en famille, en couple ou entre amis.

Pour cette nuit magique, l’expérience va bien au-delà de la simple visite de galeries. Les lieux participants s'animent : concerts acoustiques, installations lumineuses, performances de street art ou escape games géants. De Paris à Marseille, en passant par Lyon, Bordeaux ou Lille, les grandes institutions comme les pépites locales se plient en quatre. Découvrez notre sélection des meilleures programmations dans les grandes villes et utilisez la carte interactive en bas d'article pour repérer la visite idéale près de chez vous !

Quelle programmation de la Nuit des Musées 2026 près de chez vous ?

Le Ministère de la Culture et de la Communication met à disposition cette carte interactive afin de trouver l'événement de la Nuit Européenne des Musées qui vous correspond. Grâce à la géolocalisation, vous pourrez découvrir les événements qui se déroulent autour de vous ou bien effectuer votre recherche par ville de France. Consultez sans plus attendre le détail de la programmation à proximité.

Que faire à Paris pendant la Nuit des Musées 2026 ?

Si la capitale s’impose comme le cœur battant de cette 22e édition, c’est parce que la programmation parisienne s'annonce aussi éclectique que spectaculaire. Ce samedi 23 mai 2026, les institutions les plus prestigieuses de Paris rivalisent d'ingéniosité pour vous faire vivre une nuit magique, entièrement gratuite.

Pour vous aider à planifier votre parcours nocturne, voici les grands temps forts à ne pas manquer à Paris :

Des chefs-d'œuvre sous un nouveau jour : le Musée du Louvre vous invite à une immersion unique axée sur le dessin, l'esquisse et la naissance des chefs-d'œuvre, ponctuée de mini-visites guidées des expositions (réservation obligatoire pour tous). Du côté du Petit Palais , la Grande Galerie Sud vibrera au rythme d'une projection musicale captivante.

vous invite à une immersion unique axée sur le dessin, l'esquisse et la naissance des chefs-d'œuvre, ponctuée de mini-visites guidées des expositions (réservation obligatoire pour tous). Du côté du , la Grande Galerie Sud vibrera au rythme d'une projection musicale captivante. Les ouvertures architecturales inédites : c'est l'événement de cette édition ! La somptueuse Salle Labrouste de l'INHA ouvre exceptionnellement ses portes au public pour la toute première fois lors de la Nuit des Musées, avec des visites menées par des étudiants de l'École du Louvre.

ouvre exceptionnellement ses portes au public pour la toute première fois lors de la Nuit des Musées, avec des visites menées par des étudiants de l'École du Louvre. Des enquêtes et chasses au trésor nocturnes : à la Monnaie de Paris , vous pourrez participer à une grande chasse au trésor dans les cours de l'usine, le musée et l'exposition " CLING !" avant de vous offrir une visite architecturale à la lueur d'une lampe torche. Sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, la collection de minéraux se transforme en un escape game géant façon école des sorciers.

, vous pourrez participer à une grande chasse au trésor dans les cours de l'usine, le musée et l'exposition " CLING !" avant de vous offrir une visite architecturale à la lueur d'une lampe torche. Sur le de Sorbonne Université, la collection de minéraux se transforme en un escape game géant façon école des sorciers. Ambiance festive et spectacles : si vous avez envie de bouger, le Palais de la Porte Dorée propose un grand bal immersif de danses traditionnelles, tandis que le musée du Luxembourg revisite ses collections sous le prisme des sorcières et du mystique.

La Nuit des Musées : est-ce gratuit ou non ?

La Nuit des Musées est une manifestation gratuite pour tous les visiteurs. Il s’agit d’un élément d’attractivité pour interpeller et toucher différents publics, en particulier ceux qui ne sont pas habitués à ce type de découverte culturelle. La gratuité concerne également les activités et les animations organisées à cette occasion. Attention, certaines d’entre elles nécessitent une inscription préalable pour participer aux ateliers.