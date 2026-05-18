Nuit des Musées 2026 : programme, carte et visites incontournables

Ce samedi 23 mai 2026, profitez gratuitement de la 22e Nuit des Musées. Découvrez notre sélection des meilleures visites partout en France.

La 22e édition de la Nuit européenne des musées revient en force ce samedi 23 mai 2026. Dès la tombée de la nuit et parfois jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin selon les lieux, des centaines d'établissements culturels ouvrent gratuitement leurs portes. C'est l'occasion idéale pour explorer les collections nationales sous un autre angle et participer à des animations insolites, hors des horaires d'ouverture habituels.

Au programme de cette nocturne exceptionnelle : visites commentées à la lampe torche, concerts intimistes, spectacles de danse, ateliers créatifs en famille ou encore projections de mapping vidéo sur les façades des monuments. Que vous soyez à Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou Toulouse, chaque ville réserve des surprises uniques pour émerveiller les noctambules. Nous vous aidons à faire votre choix à travers la France grâce à notre sélection d'incontournables ci-dessous. En fin d'article, vous trouverez la carte officielle pour localiser en un clic les musées participants près de chez vous.

Quelle programmation de la Nuit des Musées 2026 près de chez vous ?

Le Ministère de la Culture et de la Communication met à disposition cette carte interactive afin de trouver l'événement de la Nuit Européenne des Musées qui vous correspond. Grâce à la géolocalisation, vous pourrez découvrir les événements qui se déroulent autour de vous ou bien effectuer votre recherche par ville de France. Consultez sans plus attendre le détail de la programmation à proximité.

Que faire à Paris pendant la Nuit des Musées 2026 ?

Si la capitale s’impose comme le cœur battant de cette 22e édition, c’est parce que la programmation parisienne s'annonce aussi éclectique que spectaculaire. Ce samedi 23 mai 2026, les institutions les plus prestigieuses de Paris rivalisent d'ingéniosité pour vous faire vivre une nuit magique, entièrement gratuite.

Pour vous aider à planifier votre parcours nocturne, voici les grands temps forts à ne pas manquer à Paris :

Des chefs-d'œuvre sous un nouveau jour : le Musée du Louvre vous invite à une immersion unique axée sur le dessin, l'esquisse et la naissance des chefs-d'œuvre, ponctuée de mini-visites guidées des expositions (réservation obligatoire pour tous). Du côté du Petit Palais , la Grande Galerie Sud vibrera au rythme d'une projection musicale captivante.

vous invite à une immersion unique axée sur le dessin, l'esquisse et la naissance des chefs-d'œuvre, ponctuée de mini-visites guidées des expositions (réservation obligatoire pour tous). Du côté du , la Grande Galerie Sud vibrera au rythme d'une projection musicale captivante. Les ouvertures architecturales inédites : c'est l'événement de cette édition ! La somptueuse Salle Labrouste de l'INHA ouvre exceptionnellement ses portes au public pour la toute première fois lors de la Nuit des Musées, avec des visites menées par des étudiants de l'École du Louvre.

ouvre exceptionnellement ses portes au public pour la toute première fois lors de la Nuit des Musées, avec des visites menées par des étudiants de l'École du Louvre. Des enquêtes et chasses au trésor nocturnes : à la Monnaie de Paris , vous pourrez participer à une grande chasse au trésor dans les cours de l'usine, le musée et l'exposition " CLING !" avant de vous offrir une visite architecturale à la lueur d'une lampe torche. Sur le campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université, la collection de minéraux se transforme en un escape game géant façon école des sorciers.

, vous pourrez participer à une grande chasse au trésor dans les cours de l'usine, le musée et l'exposition " CLING !" avant de vous offrir une visite architecturale à la lueur d'une lampe torche. Sur le de Sorbonne Université, la collection de minéraux se transforme en un escape game géant façon école des sorciers. Ambiance festive et spectacles : si vous avez envie de bouger, le Palais de la Porte Dorée propose un grand bal immersif de danses traditionnelles, tandis que le musée du Luxembourg revisite ses collections sous le prisme des sorcières et du mystique.

La Nuit des Musées : est-ce gratuit ou non ?

La Nuit des Musées est une manifestation gratuite pour tous les visiteurs. Il s’agit d’un élément d’attractivité pour interpeller et toucher différents publics, en particulier ceux qui ne sont pas habitués à ce type de découverte culturelle. La gratuité concerne également les activités et les animations organisées à cette occasion. Attention, certaines d’entre elles nécessitent une inscription préalable pour participer aux ateliers.