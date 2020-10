Billet SNCF : des billets Ouigo à prix réduits pour Noël en vente le 6 octobre

BILLET SNCF - La SNCF fête déjà Noël ! La réservation de billets Ouigo pour la période des fêtes de fin d'année est mise en vente à partir de ce mardi 6 octobre 2020.

[Mis à jour le 2 octobre 2020 à 20h25] Les billets SNCF les plus attendus de l'année vont arriver ! Mais il faudra se dépêcher pour en profiter, prévient la Société nationale des chemins de fer français‬‬. Ce mardi 6 octobre 2020, des billets Ouigo pour la période des fêtes de fin d'année, mais aussi pour les vacances de Printemps, seront en vente à partir de 10 € pour les adultes et aux prix fixes de 5 € et 8 € pour les enfants. Autrement-dit, pour voyager à petits prix lors de la grande transhumance de Noël et du jour de l'an, mais aussi pour les vacances au ski ou de Pâques, c'est bientôt qu'il faudra réserver sa place dans le train.

Ce sont au total 13 millions de billets Ouigo à petit prix qui seront mis en vente le 6 octobre à partir de 6 heures du matin sur la période du 13 décembre 2020 au 2 juillet 2021, vers 41 destinations ainsi que 2 000 destinations en

correspondance, dans toute la France. Attention, s'ils sont (beaucoup) moins chers, ces billets ne seront en revanche que remboursables et échangeables sans frais jusqu'à 1h30 avant le départ pour les voyages uniquement jusqu'au 4 janvier 2021. Rendez-vous sur Ouigo.com pour la réservation.