Billet SNCF : fait-il office d'attestation de déplacement durant le confinement ?

BILLET SNCF - Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a annoncé l'entrée en vigueur d'un reconfinement du vendredi 30 octobre au mardi 1er décembre 2020. Le billet de train ne fera plus office d'autorisation de déplacement comme ce fut le cas durant le couvre-feu.

[Mis à jour le 28 octobre 2020 à 21h54] Le président de la République Emmanuel Macron a annoncé un reconfinement dès ce vendredi 30 octobre jusqu'au 1er décembre 2020 a minima, dans toute la France. Les déplacements interrégions sont ainsi interdits comme lors du confinement de ce printemps, mais ce week-end, une tolérance sera admise au regard des retours de vacances de la Toussaint. Ce qui laisserait supposer que le billet SNCF ferait office d'autorisation de déplacement uniquement ce week-end. Mais les modalités de cet assouplissement seront détaillées ce jeudi en conférence de presse.

En revanche, si le seul billet de train réservé à la SNCF faisait office d'autorisation de déplacement durant le couvre-feu, ce ne sera plus le cas dès l'entrée en vigueur du reconfinement. Etant donné qu'aucune sortie non essentielle n'est possible pendant le confinement, si l'usager emprunte un train de la SNCF, il doit pouvoir justifier son déplacement via une attestation de déplacement dûment remplie.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si l'usager n'est pas muni de son attestation dans les transports, "ce sera une amende de 135 euros, 1500 euros en cas de récidive", a précisé le président de la République Emmanuel Macron. Nota bene : tous les billets SNCF sont échangeables et remboursables gratuitement jusqu'au 4 janvier 2021.