Nigloland 2021 : ouverture seulement les week-end, nouveau grand-huit

NIGLOLAND - Le parc d'attractions situé à proximité de Troyes a inauguré un grand-huit aquatique à sa réouverture. Ouvert d'abord seulement les week-end, il reprendra une activité normale à compter du 1er juillet.

[Mis à jour le 17 juin 2021 à 18h01] Nigloland, à Dolancourt dans l'Aube, a ouvert ses portes samedi 12 juin avec une nouvelle attraction "sensationnelle qui fait renaître une légende oubliée des Alpes" : Krampus Expédition, un grand-huit aquatique de plus de 9 000 m² qui a coûté pas moins de 11 millions d'euros d'investissement au parc (voir la vidéo). "Dans l'attraction, petits et grands deviennent des explorateurs de haute montagne et partent à la recherche du Krampus. L'attraction propose d'explorer le monde des rivières sauvages avec des canyons et des cascades incroyables pour accéder à la grotte qui abrite cette bête mystérieuse" explique le parc dans un communiqué de presse.

Nigloland ouvre d'abord tous les week-ends, puis 7 jours sur 7 dès le 1er juillet. Cette 34e saison est prolongée jusqu'au 14 novembre 2021. Le parc n'exige pas la réservation ni le pass sanitaire. A sa fermeture l'an dernier à cause du Covid, les organisateurs du parc d'attractions avaient précisé que tous les billets et les pass réservés étaient valables pour l'année 2021, "sans aucune démarche" du client.

Nos équipes préparent le parc

Nigloland et toutes ses attractions seront accessibles à partir du 12 juin.



Les conditions daccès :

- Le pass sanitaire N'EST PAS NÉCESSAIRE

- Le parc est accessible SANS RÉSERVATION



Toutes les infos : https://t.co/TzWcJMb13c#Nigloland2021

Situé à Dolancourt à quelques kilomètres de Troyes, Nigloland est le parc d'attractions familial par excellence qui s'appuie sur une recette efficace : mélanger les innovations technologiques aux classiques des parcs à thèmes. Depuis sa création, Nigloland n'a cessé de se développer et accueille désormais près de 156 000 visiteurs par an (5e parc français en terme de fréquentation). Des montagnes russes ultra-rapides aux manèges féeriques, des spectacles pour enfants aux chutes d'eau artificielles, il y en a pour tous les goûts ! Une quarantaine d'attractions sont réparties dans quatre univers à Nigloland : le Village Rock'n Roll (7 attractions), le Village Canadien (7 attractions), le Village Suisse (7 attractions) et le Village Merveilleux (16 attractions).

Osez le grand saut avec le Donjon de l'Extrême ! © Nigloland

Le Village Rock'n Roll s'affirme comme le lieu privilégié des sensations fortes. Inspiré de l'univers trépidant des Etats-Unis, il propose un voyage vertigineux dans l'espace avec le Spatiale Experience, une danse endiablée en virevoltant au rythme du Juke-Box et un périple animé dans les jeux de Hollywood Boulevard ou sur la Route 66. Au Village canadien, le dépaysement est assuré ! Le Train de la mine, l'attraction phare de cet l'univers, entraîne ses passagers dans une aventure à sensations au cœur du Far West. Les chutes de la Rivière canadienne suscitent également bien des émotions fortes. Mais ces attractions, qui ont fait pendant longtemps le succès de Nigloland, sont désormais concurrencées par le fameux "Grizzli"", un manège tournant unique en son genre en Europe. Changement de décor dans le Village Merveilleux, où les visiteurs retrouvent les classiques des parcs à thèmes - le Manoir hanté reste un repère inquiétant de terreur et de magie noire - mais aussi Le Donjon de l'Extrême, la tour de chute libre rotative la plus haute d'Europe. Tout ce monde rempli de fantaisie ravira les petits comme les grands.

Le Grizzly est une plateforme qui tourne sur elle-même. © Nigloland

Des robustes troncs d'arbres vous entraînent dans les tumultes de la Rivière canadienne. © Nigloland

Le King of Mississipi : ce grand bateau à roue emmène ses passagers en croisière à travers la Louisiane éternelle.

ce grand bateau à roue emmène ses passagers en croisière à travers la Louisiane éternelle. La rivière canadienne : Envie de dévaler des chutes vertigineuses ? dévalez-les sur de robustes troncs de bois.

: Envie de dévaler des chutes vertigineuses ? dévalez-les sur de robustes troncs de bois. Le train de la mine : revivez le temps des chercheurs d'or dans un wagon qui gronde et s'engouffre dans un tunnel...

: revivez le temps des chercheurs d'or dans un wagon qui gronde et s'engouffre dans un tunnel... Le grizzli : pour les plus courageux, embarquez sur cette plaque tournoyante de 15 mètres de haut !

Grimpez dans les voitures étincelantes et virevoltez sur les rythmes Rock' N' Roll du Juke-box géant. © Nigloland

Le Air Meeting : devenez de véritables pilotes d'avion en prenant le contrôle de votre carlingue. Loopings à 360 degrés ou conduite tout en souplesse... c'est à vous de décider !

: devenez de véritables pilotes d'avion en prenant le contrôle de votre carlingue. Loopings à 360 degrés ou conduite tout en souplesse... c'est à vous de décider ! Le Spatiale Experience : embarquez dans une navette spatiale pour un voyage fantastique au milieu des comètes et des étoiles.

: embarquez dans une navette spatiale pour un voyage fantastique au milieu des comètes et des étoiles. Le Juke Box : revivez la folle époque du rock'n'roll avec sa musique et ses voitures légendaires.

: revivez la folle époque du rock'n'roll avec sa musique et ses voitures légendaires. La Route 66 : les enfants embarquent à bord des trucks, ces fameux camions américains, et sillonnent la route de Chicago à Los Angeles.

Le Schlitt' Express vous fait redécouvrir les joies du grand Huit. Un manège idéal pour vivre des sensations fortes en famille. © Nigloland

Alpina Blitz : embarquez dans un grand-huit spectaculaire pour un voyage incroyable sur les pistes alpines !

: embarquez dans un grand-huit spectaculaire pour un voyage incroyable sur les pistes alpines ! Schlitt' Express : à quatre dans un wagonnet, dévalez les pentes !

: à quatre dans un wagonnet, dévalez les pentes ! L'Apple Flight : profitez d'une vue extraordinaire sur le parc.

: profitez d'une vue extraordinaire sur le parc. La Ferme d'Antonin : les enfants pourront conduire un véritable tracteur pour revivre les sensations de leurs grands-parents !

Frissonnez dans les pièces sombres et inquiétantes du Manoir Hanté. Des personnages peu sympathiques vous serviront de guides. © Nigloland

Dragon Manoir : plongez dans l'univers médiéval avec forteresse, pont-levis, tour de garde...

: plongez dans l'univers médiéval avec forteresse, pont-levis, tour de garde... Le Donjon de l'Extrême : profitez d'une vue à 360 degrés sur le parc avant d'entamer une chute libre vertigineuse de 100 mètres.

: profitez d'une vue à 360 degrés sur le parc avant d'entamer une chute libre vertigineuse de 100 mètres. Le Manoir Hanté : faites-vous peur à travers les pièces sombres et inquiétantes du manoir.

: faites-vous peur à travers les pièces sombres et inquiétantes du manoir. L'Africa Cruise : embarquez en famille sur le lac au cœur d'une forêt dense et exotique. Vous y observerez zèbres, rhinocéros, flamants roses, girafes, singes mais aussi fauves et crocodiles.

: embarquez en famille sur le lac au cœur d'une forêt dense et exotique. Vous y observerez zèbres, rhinocéros, flamants roses, girafes, singes mais aussi fauves et crocodiles. Le Dinosaures Aventure : Observez des Brontosaures, des Stégosaures, des Triceratops et le fameux Tyrannosaure Rex !

: Observez des Brontosaures, des Stégosaures, des Triceratops et le fameux Tyrannosaure Rex ! La Tour des Petits Fantômes : cette tour familiale propose sa dose d'émotions avec ses effets de rebonds

Tous les week-ends d'octobre et pendant les vacances de la Toussaint, Nigloland se transforme en Nigloween grâce à des décors spectaculaires. Citrouilles, bottes de paille, pieds de maïs et fleurs d'automne provenant uniquement de productions locales envahissent le parc. Chaque année, de nouveaux spectacles font leur entrée mais certaines animations de Nigloween sont devenues des incontournables :

La scène des plantes carnivores et les citrouilles lumineuses : les plantes reprennent leurs droits face à l'homme à l'entrée de Nigloland.

: les plantes reprennent leurs droits face à l'homme à l'entrée de Nigloland. La scène de la bataille des chevaliers : située près du Donjon de l'Extrême, de la Tour des Petits Fantômes et du Manoir Hanté, il s'agit d'un tunnel pour accéder à l'attraction phare de l'agitpériode de Nigloween : le Manoir Hanté. Au fur et à mesure que les visiteurs avancent dans le tunnel, ils découvrent des chevaliers en pleine bataille contre des araignées géantes articulées.

: située près du Donjon de l'Extrême, de la Tour des Petits Fantômes et du Manoir Hanté, il s'agit d'un tunnel pour accéder à l'attraction phare de l'agitpériode de Nigloween : le Manoir Hanté. Au fur et à mesure que les visiteurs avancent dans le tunnel, ils découvrent des chevaliers en pleine bataille contre des araignées géantes articulées. La Métamorphose du Loup Garou , un spectacle magique et immersif qui fait frissonner tous les membres de la famille.

, un spectacle magique et immersif qui fait frissonner tous les membres de la famille. Le Skeleton Orchestra , un orchestre totalement givré, délivre ses sons macabres pour vous mettre dans l'ambiance.

, un orchestre totalement givré, délivre ses sons macabres pour vous mettre dans l'ambiance. La Boule de La Mort par l'Infernal Varanne , avec 6 coureurs à moto en simultané dans la boule de 5 mètres de diamètre.

, avec 6 coureurs à moto en simultané dans la boule de 5 mètres de diamètre. Magic Halloween par Lord Martin : spectacle de grandes illusions de 20 minutes, 4 représentations par jour au Village des Sorcières.

: spectacle de grandes illusions de 20 minutes, 4 représentations par jour au Village des Sorcières. Bienvenue au Manoir Magique " par Lord Martin : spectacle de grandes illusions de 45 minutes tous les soirs à l'Hôtel des Pirates à 21h30.

: spectacle de grandes illusions de 45 minutes tous les soirs à l'Hôtel des Pirates à 21h30. La surprenante bande de monstres qui part à la rencontre des visiteurs. Pièges et plaisanteries garantis !

qui part à la rencontre des visiteurs. Pièges et plaisanteries garantis ! Les feux de camp qui proposent des churros et gaufres à volonté dans les allées du parc.

qui proposent des churros et gaufres à volonté dans les allées du parc. Les ateliers de maquillage pour s'immerger dans l'ambiance d'Halloween avec succès.

pour s'immerger dans l'ambiance d'Halloween avec succès. Le feu d'artifice est l'événement incontournable d'Halloween, tiré chaque soir au-dessus d'Alpina Blitz.

est l'événement incontournable d'Halloween, tiré chaque soir au-dessus d'Alpina Blitz. Halloween Store : il s'agit d'une boutique de 300 m² où les visiteurs peuvent trouver des déguisements d'Halloween et des produits à l'effigie de Nigloland.

Billet d'entrée pour un adulte : 36 euros

: 36 euros Billet d'entrée pour un enfant de moins de 12 ans et un senior de plus de 60 ans : 33 euros

: 33 euros Billet d'entrée pour une personne handicapée : 33 euros

: 33 euros Billet d'entrée pour un enfant de moins d'1 mètre : gratuit

: gratuit Forfait 2 jours consécutifs : 62 euros

: 62 euros Pass Saison (accès au parc tous les jours depuis l'ouverture 2021 et 10% de réduction sur la restauration, les boutiques et les jeux) : 79 euros



Nigloland est situé à 40 km de Troyes et à moins de 150 kilomètres de Paris (2h de route environ). Il s'étend sur les bords de la rivière Landion, dans un parc aux arbres centenaires de la forêt d'Orient. Nigloland jouit ainsi d'un cadre naturel propice à de multiples activités à partager en famille ou entre amis. Naviguer au fil de l'eau, flotter dans les airs, descendre en chute libre, tout est possible à Nigloland !

Adresse exacte : D 619 - 10200 Dolancourt

: D 619 - 10200 Dolancourt Coordonnées GPS : latitude 48.26591 - longitude 4.6168499

Le parc vous invite à une balade au fil de l'eau à bord du King of Mississippi. Retrouvez les charmes de la Louisiane et de la Nouvelle-Orléans, le temps d'une croisière. Au son d'un Jazz band, le luxueux bateau à roue vous accueillera sur ses deux ponts et dans son salon capitonné. © Nigloland