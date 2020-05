Musée du Louvre : réouverture le 6 juillet 2020, préparer votre visite

MUSEE DU LOUVRE - Fermé pour cause de coronavirus, le Louvre rouvrira ses portes lundi 6 juillet 2020. En attendant sa réouverture, il permet néanmoins de visiter les chefs d'oeuvre de ses collections virtuellement, sous différents formats, à l'attention des petits comme des grands.

[Mis à jour le 29 mai 2020 à 19h29] Le musée du Louvre est fermé actuellement jusqu'au lundi 6 juillet 2020, conformément aux directives du gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus. "La mise en place d'un système de réservation comme le déploiement d'une nouvelle signalétique directionnelle permettront d'offrir des conditions de sécurité maximum à nos visiteurs en complément du port du masque et du respect des gestes barrières préconisés" explique la direction du musée dans un communiqué.

L'exposition "Figure d'artiste" sera prolongée tout l'été à compter du 6 juillet 2020. "Spécialement conçue pour une visite en famille et dans le cadre de la saison consacrée aux génies de la Renaissance elle permet à tous de découvrir les grands artistes qui font le Louvre" explique la direction du Louvre. Les deux prochaines expositions du musée, celle du Maître allemand de la Renaissance Albrecht Altdorfer, et celle qui met en avant la sculpture italienne, de Donatello à Michel- Ange, sont quant à elles reportées au mois d'octobre 2020.

Toutefois, pendant le déconfinement, le musée le plus visité au monde donne la possibilité d'admirer les magnifiques œuvres de ses collections sur son site internet officiel. Pour ce faire, différents formats sont proposés à l'internaute : dossier, podcasts, dessins animés et vidéos. Au total, il est possible de visionner 34 de ses chefs-d'œuvre en images commentées comme la Vénus de Milo, le Radeau de la Méduse de Géricault, La Liberté guidant le peuple de Delacroix, les Noces de Cana de Véronese, ou bien sûr, La Joconde de Léonard de Vinci. Il est à noter que l'œuvre iconique du Louvre fait aussi l'objet d'une animation 3D en réalité virtuelle d'une durée de 7 minutes, En tête à tête avec la Joconde, disponible en ligne gratuitement sur l'App Store et sur Google Play Store. Un podcast en 5 épisodes permet également de connaître tous les secrets des peintures de Léonard de Vinci.

Le musée du Louvre présente également une bonne vingtaine de sélections thématiques sur des événements historiques, sur les couleurs, la gastronomie, les animaux, la lumière, les paysages... A destination des plus petits, des dessins animés d'une minute chacun présentent des œuvres iconiques du musée, et il est possible de les accompagner de dossiers et activités pédagogiques. Enfin, les enfants se réjouiront également de la visite virtuelle de Figure d'Artiste, l'exposition de la La Petite galerie du Louvre !

Les collections permanentes du Musée du Louvre sont déclinées en huit départements et constituent un des fonds muséographiques les plus riches au monde, rassemblant différentes collections d'œuvres d'art provenant de civilisations, de cultures et d'époques variées. L'art occidental y est représenté du Moyen Âge à 1848. Avec ses 210 000 m² dont 60 600 m² entièrement consacrés aux expositions, vous risquez de vous perdre dans les couloirs de l'Histoire. Pénétrer dans l'un des plus grands musées du monde n'est pas chose aisé. Pour éviter la foule ou les files d'attente et tout savoir des œuvres à ne pas manquer, nous vous livrons ci-dessous quelques conseils qui vous faciliteront votre visite au Musée du Louvre. Découvrez également comment optimiser votre visite au musée du Louvre grâces à nos trucs et astuces.

Que nous réserve le musée le plus célèbre au monde ? Voici quelques pistes pour une visite réussie. Les collections sont réparties en huit départements qui ont leur histoire propre, liée aux conservateurs, aux collectionneurs et aux donateurs.

Antiquités orientales

De la Préhistoire au début de l'époque islamique, les collections d'antiquités orientales du Louvre couvrent divers territoires de l'Afrique du Nord aux confins de la péninsule Arabique. A l'intérieur de ces aires géographiques, la visite se fait dans l'ordre chronologique.

A ne pas manquer : Statue de l'intendant Ebih-il, Temple de la déesse Ishtar à Mari (Moyen-Euphrate) vers 2400 av J.-C. Pour l'extrême réalisme de cette oeuvre en albâtre éclairée par le sourire à peine esquissé de l'intendant.

Antiquités égyptiennes

Département que l'on appelait autrefois le musée égyptien, il eut pour illustre conservateur Jean-François Champollion. Aujourd'hui, les Antiquités égyptiennes sont réparties sur trois étages : à l'entresol, l'Égypte romaine et l'Égypte copte ; au rez-de-chaussée et au premier étage, l'Égypte pharaonique.

A ne pas manquer : Scribe accroupi, 4e ou 5e dynastie, 2600 - 2350 avant J.-C., trouvé à Saqqara. Parce qu'il est le plus célèbre des inconnus. On ne connait ni son nom, ni ses titres, ni l'époque précise à laquelle il vivait, mais on reste captivé par ce regard incrusté de cristal de roche.

La Vénus de Milo au Musée du Louvre © nui7711 - 123RF

Antiquités grecques, étrusques et romaines

Dans ce département c'est un vaste aperçu de l'art antique de la Grèce, de l'Italie et de l'ensemble du bassin méditerranéen, qui est proposé.

A ne pas manquer : Cratère en calice attique à figures rouges signé par Euphronios, peintre, vers 515 - 510 avant J.-C. Parce qu'avec sa précision du détail et sa composition inédite, le "Cratère d'Antée" est l'une des oeuvres les plus raffinées de la production attique de vases à figures rouges.

Arts de l'islam

En 2003, le musée du Louvre crée un huitième département, consacré aux arts de l'Islam. De nouveaux espaces cour Visconti attendent le futur département et ses près de 3 000 oeuvres.

A ne pas manquer : Poignard (khandjar) à manche en tête de cheval, XVIIe siècle, Inde moghole. Pour la finesse de ce manche parfaitement sculpté orné de jade, de cristal de roche et d'ivoire.

Sculptures

Un département qui présente la plus importante collection au monde de sculptures françaises et des chefs-d'oeuvre de la sculpture italienne et germanique.

A ne pas manquer : Milon de Crotone de Pierre Puget (Marseille, 1620 - Marseille, 1694). Parce que cette oeuvre à la composition véhémente nous laisse méditer sur la Force vaincue par le Temps.

Au musée du Louvre, un couple admire la peinture romantique. © 2317900 Ontario Ltd. Spirer - 123RF

Objets d'art

Un département constitué de bijoux, statuettes, meubles et tapisseries datant du haut Moyen Âge au milieu du XIXe siècle.

A ne pas manquer : Couronne de Louis XV (créée pour le sacre), provenant du Trésor de l'abbaye Saint-Denis, Augustin Duflot (1715-1774). Parce qu'elle témoigne, malgré les pierres factices qui l'ornent aujourd'hui, du faste des cérémonies royales et de la virtuosité des joailliers du XVIIIe siècle.

Peintures

Primitifs italiens ou français, grands tableaux français de l'école romantique, peinture hollandaise du XVIIe siècle... Un département prestigieux qui s'étend du XIIIe siècle à 1848.

A ne pas manquer : La Madeleine à la veilleuse de Georges de La Tour (1593-1652), pour la virtuosité du clair-obscur qui donne à cette Madeleine pénitente toute son intensité.

Arts graphiques

Une collection fragile de dessins, pastels, miniatures, estampes, livres, manuscrits... Qui ne peuvent être exposés de façon permanente à la lumière. Des œuvres que l'on peut admirer lors d'expositions temporaires.

Fondé le 10 août 1793, le Musée du Louvre est sans doute le musée le plus célèbre au monde. C'est en tout cas le plus visité en France, avec 10 millions de visiteurs annuel. C'est sous le règne de Louis XIV que naît l'idée de faire de ce palais royal, alors boudé puisque le roi s'était installé à Versailles, un dépôt d'œuvres d'art appartenant à la couronne. Peintures, sculptures, dessins, céramiques, objets archéologiques… Ce sont plus aujourd'hui plus de 445 000 œuvres qui composent les collections du Musée du Louvre dont "La Vénus de Milo", les chefs-d'œuvre de Leonard de Vinci : "Mona Lisa" et "La Vierge aux Rochers" ou encore celui d'Eugène Delacroix : "La Liberté guidant le peuple".

Lorsque les touristes décident de visiter le Louvre, et ils sont nombreux, ils se disent qu'une entrée dans le plus beau musée du monde doit se faire en grande pompe, par la pyramide. Résultat, minimum une heure de queue les jours d'affluence. Une première file d'attente que vous vous épargnerez en passant par l'entrée des artistes, porte des Lions (fermée le vendredi) dans le jardin du Carrousel, passage Richelieu ou directement du métro en sortant à la station Palais-Royal/Musée du Louvre. Si vous avez eu la bonne idée d'acheter vos billets en ligne à l'avance, vous éviterez la deuxième queue de la billetterie. Félicitations, vous venez de gagner quelques précieuses heures.

On ne saurait trop vous recommander d'arriver tôt, le flot des premiers touristes commençant à partir de 11h. Les week-ends sont en revanche classés rouge ! Autre petite astuce, sachez que les toilettes du Carrousel du Louvre sont non seulement très prisées mais payantes. Le bon plan c'est de monter dans l'espace restauration, les toilettes y sont gratuites et suffisamment cachées pour ne pas attendre son tour pendant des heures.

Billet acheté sur place ou sur internet : 17 euros (valable pour les collections permanentes et expositions temporaires du Musée du Louvre et le musée Eugène-Delacroix).

: (valable pour les collections permanentes et expositions temporaires du Musée du Louvre et le musée Eugène-Delacroix). Gratuité pour les moins de 18 ans sur présentation d'une pièce d'identité officielle.

Pour voir la liste des autres bénéficiaires de la gratuité, cliquez ici.

Se rendre sur la billetterie officielle

Les premiers samedis du mois de 18 heures à 21h45, ainsi que le 14 juillet, l'entrée au musée du Louvre est gratuite pour tous les visiteurs.

Qui sont les bénéficiaires de la gratuité ?

Les jeunes de moins de 18 ans, les jeunes entre 18 et 25 ans résidents de l'Union Européenne, les demandeurs d'emploi sur présentation d'un justificatif de moins d'un an ou indiquant une période de validité accompagné d'une pièce d'identité avec photographie, les bénéficiaires des minimas sociaux, les personnes handicapées et leurs accompagnateurs, les enseignants titulaires du pass éducation, les journalistes détenteurs d'une carte de presse, les Amis du Louvre et Mécènes...

Tous les premiers samedi du mois , des visites gratuites en nocturne attendent les visiteurs dans la cour Marly. Contes, ateliers de croquis, jeux de piste et présentations insolites d’œuvres viennent compléter la visite des collections du Louvre proposée gratuitement de 18h à 21h45 . Si les visites nocturnes du samedi sont gratuites contrairement aux nocturnes hebdomadaires des mercredis et vendredis, il faut toutefois réserver, dans la limite des places disponibles.

, des visites gratuites en nocturne attendent les visiteurs dans la cour Marly. Contes, ateliers de croquis, jeux de piste et présentations insolites d’œuvres viennent compléter la visite des collections du Louvre proposée . Si les visites nocturnes du samedi sont gratuites contrairement aux nocturnes hebdomadaires des mercredis et vendredis, il faut toutefois réserver, dans la limite des places disponibles. Tous les mercredi et vendredi, de 18h à 21h45, accès payant. Pour les Nocturnes du vendredi, l'accès gratuit aux collections permanentes est accordé aux jeunes de moins de 26 ans quelle que soit leur nationalité, sur présentation d'un justificatif.

Le Musée du Louvre est ouvert tous les jours de 9h à 18h (la fermeture des salles commence à 17H30), sauf le mardi , jour de fermeture hebdomadaire.

, jour de fermeture hebdomadaire. Le Musée du Louvre est ouvert en nocturne jusqu'à 21h45 le mercredi et le vendredi (la fermeture des salles commence à 21h30).

(la fermeture des salles commence à 21h30). Le musée est fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.

Adresse : rue de Rivoli, 75001 Paris

: rue de Rivoli, 75001 Paris En métro : ligne 1 station Palais-Royal/musée du Louvre

: ligne 1 station Palais-Royal/musée du Louvre En bus : bus n° 21,24,27,39,48,68,69,72,81,95

: bus n° 21,24,27,39,48,68,69,72,81,95 Téléphone : + 33 (0)1 40 20 53 17

: + 33 (0)1 40 20 53 17 Site internet officiel

La boutique du Musée du Louvre est séparée en trois sections : une boutique de souvenirs, une librairie d'art et un espace jeunesse. La boutique de souvenirs, au rez-de-chaussée, propose des produits dérivés des collections et des expositions du musée tels que des bijoux, des moulages, des estampes ou encore des reproductions d’œuvres. A l'étage, vous découvrirez l'impressionnante librairie d'art ainsi que l'espace jeunesse.

Adresse : Musée du Louvre, allée du Grand Louvre, 75001 Paris.

: Musée du Louvre, allée du Grand Louvre, 75001 Paris. Horaires : de 9h à 18h, sauf le mardi. Nocturne mercredi et vendredi jusqu'à 21h45. Nocturnes supplémentaires les samedis et dimanches (exposition uniquement).

: de 9h à 18h, sauf le mardi. Nocturne mercredi et vendredi jusqu'à 21h45. Nocturnes supplémentaires les samedis et dimanches (exposition uniquement). La boutique en ligne

Il y a tant à voir au Louvre que pour rendre sa visite plus sélective mieux vaut fonctionner par thématique. Optez pour un guide-conférencier qui sélectionnera pour vous les meilleurs du musée. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances autour d'un thème, d'un mouvement artistique, d'une période, d'une civilisation, des cycles de visites en 3 ou 5 séances sont une bonne solution. Des audio-guides sont également disponibles dans le musée, mais sachez que pour plus de confort ils sont téléchargeables sur votre smartphone pour la modique somme de 2,99€.

Il aura fallu de nombreuses années de chantier et un coût de 2 milliards de francs pour que la Pyramide du Louvre voit le jour. D'une hauteur de 21,64 mètres, composée de 70 triangles et 603 losanges de verre, elle fut conçue par Leoh Ming Pei, un architecte américain d'origine chinoise, à la demande du président de la République François Mitterrand en 1983.

Au départ très controversée pour son architecture moderne, elle a finalement conquis les Français et devient la troisième oeuvre la plus prisée des visiteurs après la Joconde et la Venus du Milo. Grâce à elle, le nombre de visiteurs annuels au Musée du Louvre a triplé en 10 ans, passant de 3 à 8,5 millions en 2008.