"Nuit des étoiles 2020 : le spectacle a débuté, comment l'observer ?"

NUITS DES ETOILES - Les passionnés d'astronomie seront ravis, puisque la 30ème édition des Nuits des étoiles débute ce vendredi 7 août 2020. La Nuit des étoiles durera tout le week-end, les 8 et 9 août. Mais comment apprécier le spectacle ? Où aller ? Retrouvez toutes les informations ci-dessous.

[Mis à jour le 8 août 2020 à 12 heures] La Nuit des étoiles a démarré ! Cette année, l'événement tant attendu par les passionnés d'astronomie comme par les curieux se déroule les 7, 8 et 9 août. Grâce à la canicule et au beau temps associé, le ciel devrait être particulièrement bien dégagé, et permettre d'observer durant trois nuits des étoiles merveilleuses. Malgré la crise sanitaire du coronavirus, 266 manifestations sont organisées à Douai, Orléans, en région parisienne, à Tours, non loin de Bordeaux, Lyon, Montpellier, Marseille ou encore à Belfort. Découvrez tout le programme des Nuits des étoiles 2020 ci-dessous !

À l'occasion de la Nuit des étoiles 2020, Le Télégramme rapporte que vous pourrez notamment observer cinq phénomènes. Concernant les planètes, Saturne et Jupiter vont frôler l'horizon entre le sud et le sud-ouest dans la première partie de nuit, et il sera donc possible d'observer deux points très lumineux proches l'un de l'autre. Du côté des étoiles filantes, vous pourrez observer une véritable pluie (environ une par minute s'il fait bien sombre), notamment dans la nuit du 12 au 13 août. Pour se faire, il vous faudra observer la constellation de Persée vers le nord et l'est. Vous pourrez enfin observer deux constellations : la Grande ourse et Cassiopée.

Quel est le programme de la Nuit des Etoiles 2020 ?

L'AFA accueille gratuitement tout le monde dans des lieux propices à l'observation du ciel et des étoiles, c'est-à-dire loin des lumières. Durant un long week-end, partout en France, des centaines d'événements se dérouleront pour observer la voûte céleste. A vos lunettes !

A proximité de Paris , au Bourget , le Musée de l'Air et de l'Espace vous invite gratuitement le samedi 8 août de 18h à 1 heure du matin à observer les étoiles au télescope ou via des lunettes astronomiques depuis le tarmac et à assister aux projections et animations, avec Mars en vedette de cette 30e édition.

À Toulouse , la Cité de l'espace propose une soirée sous les étoiles le vendredi 7 août de 19h à minuit. En entrée libre mais sur inscriptions, cette soirée propose d'"observer Jupiter et Saturne à travers des écrans reliés aux lunettes astronomiques et d'apprendre à utiliser une carte du ciel et découvrir les constellations d'été". De nombreuses animations pour les petits comme les grands sont proposées : observations de Jupiter et Saturne à la Coupole de l'Astronome, déambulation d'échassiers, observations du Soleil et du ciel en continu à partir de 19h, séances de Planétarium et de Stellarium toutes les heures à partir de 19h30, animation musicale par le groupe Jim Bergson et des ateliers animés par Planète Sciences Occitanie.

Non loin de Marseille et d' Aix-en-Provence, le plateau de Puyricard propose le 9 août, de 20h30 à 23h, une lecture du ciel, des étoiles et des constellations ainsi que l'observation des planètes et des étoiles filantes des Perséides au téléscope. Et probablement, de belles étoiles filantes des Perséides. Réservation indispensable au 04 42 20 43 66.

Consulter la carte exhaustive de tous les événements et sites d'observation durant la Nuit des étoiles 2020

Les Nuits des Etoiles ont lieu sur 3 jours, les vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 août 2020. Depuis 1991, la Nuit des étoiles est organisée en France, et dans plusieurs pays d'Europe par des associations, notamment l'Association Française d'Astronomie. Ce sont des astrophysiciens ou des scientifiques renommés, comme Hubert Reeves ou Alain Cirou, en association avec France 2, qui lancèrent l'événement. Plus d'informations sur le site officiel de L'Association Française d'Astronomie.

Un moment à vivre pendant les vacances scolaires ! La Nuit des étoiles filantes avait un intitulé au singulier à sa création en 1991 puisque l'événement ne durait qu'une seule journée. Mais il est devenu pluriel : "Les Nuits des Etoiles", puisque l'événement a été étendu à 3 nuits d'observation consécutives à partir de l'édition de l'an 2000. Si la météo est de la partie dans plusieurs endroits d'observation en France, elle permet d'observer les planètes Jupiter, Mars et Saturne ainsi que la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ces étoiles proviennent de la constellation Persée. Elles se trouvent en dessous de la constellation appelée Cassiopée, en forme de W.

Pour optimiser ses chances de voir les étoiles, mieux vaut s'éloigner des sources de pollution lumineuse comme les éclairages urbains. Les étoiles s'observent dès 22 heures, à la nuit tombée. Si l'horizon est dégagé vers le Nord-Ouest, là où se couche le Soleil, vous n'en louperez pas une miette. D'autant plus, si vous avez des jumelles ou un télescope.

Chaque année, la Terre traverse les Perséides. Il s'agit d'un essaim de météores constitué des débris d'une ancienne planète : Swift Tutle. Leur masse va de la tête d'épingle à celle... d'un petit pois ! En entrant en contact avec l'atmosphère terrestre, ces petites roches offrent un spectacle naturel magnifique : des étoiles filantes. La pluie d'étoiles filantes des Perséides aura lieu dans la nuit du mercredi 12 août au jeudi 13 août 2020.

La pluie d'étoiles filantes des Perséides se tient, cette année, dans la nuit du mercredi 12 au jeudi 13 août 2020. Lors de cette nuit exceptionnelle, une centaine d'étoiles filantes sera visible après 22 heures, au coucher du soleil. S'il s'agit du pic d'activité, les étoiles filantes seront observables en nombre dans le ciel sur la période du vendredi 17 juillet au mercredi 26 août 2020.