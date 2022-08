"Nuit des Étoiles 2022 : le programme de la dernière nuit d'observation des étoiles"

NUITS DES ÉTOILES. Dimanche 7 août, c'est la dernière Nuit des Étoiles, après trois jours d'animation. Dans plusieurs villes, des événements sont organisés pour observer au mieux le ciel. Découvrez le programme ici.

[Mis à jour le 07 août 2022 à 13h42] La dernière Nuit des Étoiles 2022 a lieu, dimanche 7 août au soir. À cette occasion, l'Association française d'astronomie, l'AFA, recense tous les événements prévus pour cette dernière soirée d'observation gratuite. Les nuits claires d'été favorisent l'observation du début de la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Cette année, les adeptes du ciel ont pu également apercevoir les planètes Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune. Olivier Las Vergnas, président de l'Association française d'astronomie (AFA), s'est félicité pour la baisse de la pollution lumineuse, qui a été mesurée. "On a enfin des choses encourageantes à dire sur la protection du ciel", a-t-il affirmé, selon des propos rapportés par Libération. Une étude a ainsi montré que la situation s'était améliorée entre 2014 et 2021. La baisse de la pollution lumineuse permet de mieux observer le ciel. Avec ou sans lunettes ou télescope, l'AFA permet à tous de profiter du ciel, à travers plusieurs animations gratuites. Découvrez celle qui est la plus proche de chez vous dans notre article.

Le thème donné par l'Association française d'astronomie (AFA), organisatrice de l'événement, est l'exploration, "à l'heure où le retour à la Lune se concrétise avec Artémis, de l'exploration de Mars." L'Association française d'astronomie (AFA) accueille gratuitement tout le monde dans des lieux propices à l'observation du ciel et des étoiles, c'est-à-dire loin des lumières. Consultez le programme près de chez vous sur le site officiel de L'Association Française d'Astronomie ou consultez ci-dessous notre sélection des événements qui se déroulent durant les nuits des étoiles dans les grandes villes de France :

Quelques événements sont programmés pour la Nuit des Étoiles à Paris et ses alentours, comme à Saint-Ouen ou au Bourget (consulter la carte) :

Du 7 août à 21h au 8 août à 1 heure du matin, les professionnels de l'AFA vous donnent rendez-vous au Square Louise Michel du 18e arrondissement de Paris pour observer les étoiles. Le point de rendez-vous est sur la terrasse inférieure, sous le panorama. Cette soirée d'observation est gratuite et ouverte à tous.

Pour Lille, tout se passe à Villeneuve d'Ascq : au Forum départemental des Sciences situé 1, Place de l'Hôtel de Ville. Voici le programme. Toujours dans le Nord, Dunkerque propose également des animations pour observer le ciel.

Du 6 août à 14h au 7 août à 18h, le planétarium du Forum départemental des Sciences ouvre ses portes gratuitement avec au programme deux séances de planétarium à 15h et à 16h30.

Dimanche 7 août, de 14h à 22h, le club d'astronomie du dunkerquois organise, au palais de l'univers et des sciences de Cappelle-la-Grande, des séances de planétarium, deux conférences de Thomas Fauchez, chercheur à la NASA, des séances d'observation solaire, l'écoute d'étoiles filantes, des animations et une exposition. À partir de 22h, une soirée d'observation se tiendra au parc du Crayhof de Cappelle-la-Grande.

L'événement le plus proche de la ville de Rennes se passe avec l'association Cassiopée Astronomie Bruz Chavagne qui propose une nuit des étoiles le 6 août à Bruz, dans la plaine du Vert Buisson. Au programme, observation des étoiles à l'œil nu, mais aussi des nébuleuses et des amas d'étoiles avec des télescopes. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

Les événements prévus autour de Bordeaux pour la Nuit des Étoiles ont été annulés, samedi 6 août et dimanche 7 août. En effet, des rassemblements étaient prévus dans la forêt de Bourgailh et à Martignas-sur-Jalle, mais ont été annulés en raison des risques d'incendie en Gironde.

La commune la plus proche de Nice qui participe à l'événement est Villeneuve Loubet, près de Cagnes-sur-Mer. En partenariat avec le club d'astronomie SPICA, sont proposés, samedi 6 août, à partir de 16h, une exposition des photos réalisées par les membres du club, diverses animations sur le système solaire et le cadran solaire, une conférence de Benoît Carry sur "les astéroïdes et les météorites" et une observation du ciel de 22h à 1 heure du matin.

Un moment à vivre pendant les vacances scolaires ! La Nuit des étoiles filantes avait un intitulé au singulier à sa création en 1991 puisque l'événement ne durait qu'une seule journée. Mais il est devenu pluriel : "Les Nuits des Étoiles", car l'événement a été étendu à trois nuits d'observation consécutives à partir de l'édition de l'an 2000. Si la météo est de la partie dans plusieurs endroits d'observation en France, elle permet d'observer les planètes Jupiter, Mars et Saturne ainsi que la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ces étoiles proviennent de la constellation Persée. Elles se trouvent en dessous de la constellation appelée Cassiopée, en forme de W.

Pour optimiser ses chances de voir les étoiles, il vaut mieux s'éloigner des sources de pollution lumineuse comme les éclairages urbains. Les étoiles s'observent dès 22 heures, à la nuit tombée. Si l'horizon est dégagé vers le nord-ouest, là où se couche le Soleil, vous n'en louperez pas une miette. D'autant plus, si vous avez des jumelles ou un télescope.

Les Nuits des Étoiles ont eu lieu pendant trois jours, du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022. Depuis 1991, la Nuit des étoiles est organisée en France, et dans plusieurs pays d'Europe par des associations, notamment l'Association Française d'Astronomie. Ce sont des astrophysiciens ou des scientifiques renommés, comme Hubert Reeves ou Alain Cirou, en association avec France 2, qui lancèrent l'événement.

Chaque année, la Terre traverse les Perséides. Il s'agit d'un essaim de météores constitué des débris d'une ancienne planète : Swift Tuttle. Leur masse va de la tête d'épingle à celle... d'un petit pois ! En entrant en contact avec l'atmosphère terrestre, ces petites roches offrent un spectacle naturel magnifique : des étoiles filantes. La pluie d'étoiles filantes des Perséides aura lieu dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août 2022.

La pluie d'étoiles filantes des Perséides se tient, cette année, dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août 2022. Lors de cette nuit exceptionnelle, une centaine d'étoiles filantes sera visible après 22 heures, au coucher du soleil. S'il s'agit du pic d'activité, les étoiles filantes seront observables en nombre dans le ciel jusqu'au 25 août 2022.