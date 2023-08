Nuit des Étoiles 2023 : Paris, Lyon, Marseille, programme d'observation du ciel partout en France

NUITS DES ÉTOILES. La Nuit des étoiles se déroule les 11, 12, 13 août dans toute la France et s'annonce spectaculaire. Découvrez les nombreuses activités au programme de la 33ème édition.

[Mis à jour le 11 août 2023 à 16h12] Astres, constellations, galaxies... la Nuit des étoiles ne cesse de faire scintiller les yeux des Français depuis 1991. Organisé par l'Association Française d'Astronomie (AFA), cet événement prône l'observation de phénomènes célestes. Cette année, c'est du 11 au 13 août que les conditions sont les plus favorables avec notamment le pic des Perséides, l'une des plus grandioses pluies d'étoiles filantes de l'année. Plus de 500 manifestations sont proposées dans l'Hexagone. Alors qu'il est recommandé de s'éloigner des agglomérations en raison de leur pollution lumineuse, certaines tentent de faire le nécessaire pour pouvoir admirer l'univers. Découvrez ci-dessous les multiples événements prévus à travers différentes régions de France.

L'édition 2023 de la Nuit des étoiles se tient les 11, 12 et 13 août 2023. Le programme est chargé. À Paris, Lille, Bordeaux, Toulouse ou encore Lyon, des manifestations sont organisées dans toutes les villes de France. Plus de 250 structures proposeront des événements à travers la France pour un total de 500 animations. Un grand nombre d'entre elles sont gratuites et ouvertes à tous les profils de publics, des plus débutants aux passionnés d'astronomie. L'occasion de découvrir les merveilles du ciel nocturne : planètes, étoiles, constellations ou encore étoiles filantes !

Cette année, le thème de la Nuit des étoiles sera "Poussières d'étoiles", un sujet en adéquation avec la période de l'année puisque l'évènement tombera en même temps que le pic des Perséides. Il sera donc possible d'admirer de nombreuses étoiles filantes zébrer le ciel nocturne.

Clubs d'astronomie, planétariums ou encore observatoires, différentes structures à travers le territoire ouvriront leurs portes au public pour leur offrir la possibilité d'utiliser des équipements astronomiques pour admirer la voûte céleste. C'est le moment ou jamais de découvrir les planètes à travers un télescope ou encore d'apprendre à reconnaître les constellations. Pour retrouver le programme complet des évènements organisés près de chez vous à l'occasion de la Nuit des étoiles, rendez-vous sur le site de l'Association française d'astronomie (l'AFA) qui recense les manifestations.

À l'occasion de la Nuit des étoiles 2023, un certain nombre d'évènements sont organisés à Paris et ses alentours comme au Bourget ou encore à la Cité des Sciences (retrouver la carte) :

Le 11 août entre 21h et 00h30, une soirée d'observation gratuite est organisée dans le parc Montsouris. Des lunettes astronomiques et des télescopes seront installés et mis à la disposition du public. Vous pourrez y contempler la Lune et observer ses cratères mais également admirer certaines planètes comme Saturne et ses anneaux ou encore Jupiter et ses multiples lunes.

Le 11 août de 21h à minuit, la Cité des Science et de l'Industrie vous donne rendez-vous dans la prairie du demi-cercle pour une soirée de découverte du ciel. En autonomie ou accompagné d'un guide, vous pourrez apprendre à repérer les constellations, construire une carte du ciel et admirer les étoiles filantes. L'évènement est accessible pour tous les publics à partir de 6 ans.

Le 12 août à partir de 18h, le Bourget propose tout un programme d'animations gratuites au sein de sa structure. À partir de 22h30, lorsque la nuit sera noire, une soirée d'observation est proposée sur le tarmac de l'aéroport. Des instruments astronomiques et des télescopes seront disponibles et vous permettront d'observer le ciel à la découverte des planètes et notamment des géantes Jupiter et Saturne. Des médiateurs seront également sur place pour vous faire découvrir à l'œil nu la voûte céleste, ses étoiles et ses constellations. D'autres animations seront proposées comme un récital piano-voix donné à 22h ainsi qu'un atelier "carte du ciel" ou encore des expositions accessibles en continu toute la soirée. D'autres surprises vous attendent, n'hésitez pas à consulter le programme !

Les événements ne se déroulent pas à Lyon même mais en périphérie : rendez-vous à Vaulx-en-Velin à 10 km de Lyon, du 12 août à 17h au 13 août à 1 heure du matin. Le Club d'Astronomie de Lyon Ampère (CALA) propose de 17h à 20h des ateliers, animations et observations du soleil, puis de 20h à minuit, des observations du ciel avec lunettes et télescopes. Un atelier "Se repérer dans le ciel d'été" est également proposé en accès libre et gratuit.

Autrement, le 11 août, à Saint-Genis-Laval situé à 14 km de Lyon, la Société Astronomique de Lyon propose une soirée au Fort de côte Lorette à partir de 21h. En cas de mauvais temps report au samedi 12 août même endroit, même heure.

Pour Lille, tout se passe à Villeneuve d'Ascq : au Forum départemental des Sciences situé 1, Place de l'Hôtel de Ville. Voici le programme. Du 11 août à 18h au 13 août à 18h, le planétarium du Forum départemental des Sciences ouvre ses portes gratuitement avec au programme trois séances de planétarium de 18h à 21h les 11 et 12 août et de 14h à 18h le 13 août.

A 40 km au sud de Lille, le club d'astronomie de la MJC de Douai propose de 19h à minuit le 11 août puis de 15h à minuit le 12 août des expositions, conférences, séance de planétarium, observations et ateliers.

Du 11 août au 13 août de 21h30 à minuit, à l'Observatoire de Kerzouar, situé à Saint-Renan à 13 km de Brest, le public est invité à assister à une observation du ciel.

A Gradignan, situé à 11 km au sud de Bordeaux, une découverte du ciel d'été avec ses objets célestes et ses phénomènes astronomiques, ainsi que le repérage des constellations sont proposés par la Maison de la Nature du 11 août à 21h30 au 12 août à minuit 30.

A Martignas sur Jalle, à 19 km à l'ouest de Bordeaux, l'association Jaille Astronomie propose le 12 août de 14h à 18h des ateliers créatifs pour les enfants (tout âge) et l'observation du soleil, puis de 21h à minuit, l'observation des astres nocturnes (planètes, étoiles, nébuleuses, galaxies, amas, ...).

L'écosite du Bourgailh à Pessac, à 7 km au sud-ouest de Bordeaux, en collaboration avec l'association Jaille Astronomie, propose le 13 août de 14h à 18h des ateliers créatifs pour les enfants (tout âge) et l'observation du soleil, puis à à 22h une conférence "La Lune" par Pascal Duphil, puis de 21h30 à minuit une observation nocturne (planètes, nébuleuses, galaxie, amas d'étoiles, ...).

La Cité de l'Espace propose une soirée sous le signe des Perséides le 11 août de 20h à minuit, sur inscription. Au programme : séances de Planétarium et Stellarium, observations du Soleil et du ciel grâce aux télescopes installés dans les jardins, animations avec Planète Sciences Occitanie : contes et légendes, atelier, spectacle sur les étoiles, maquillage, spectacle en déambulation...

La Société d'Astronomie Populaire propose le 11 août de 21h30 à minuit 30 des visites commentées des coupoles et de leurs instruments et des observations du ciel.

Au château de Soule de Ramonville St-Agne, à 10 km au sud de Toulouse, de 21h à minuit le 12 août, les bénévoles de Planète Sciences Occitanie vous invitent à observer les beautés célestes au télescopes, à écouter contes et légendes...

Au stade municipal Baou redon à Roquefort-La Bédoule, à 25 km de Marseille, sont proposées des lectures partagées sous les étoiles le 12 août de 21h30 à 23h.

A Ensuès-la-Redonne, à 22 km de Marseille, l'astroclub de Velaux propose du 11 août à 18h au 12 août à minuit une animation astrogeek à 18h, une conférence de 20h15 à 21h30 et des observations au télescopes ou visites libres de 22h à minuit au stade Adrien Ricaud.

Un moment à vivre pendant les vacances scolaires ! La Nuit des étoiles filantes avait un intitulé au singulier à sa création en 1991 puisque l'événement ne durait qu'une seule journée. Mais il est devenu pluriel : "Les Nuits des Étoiles", car l'événement a été étendu à trois nuits d'observation consécutives à partir de l'édition de l'an 2000. Si la météo est de la partie dans plusieurs endroits d'observation en France, elle permet d'observer les planètes Jupiter, Mars et Saturne ainsi que la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ces étoiles proviennent de la constellation Persée. Elles se trouvent en dessous de la constellation appelée Cassiopée, en forme de W.

Pour optimiser ses chances de voir les étoiles, il vaut mieux s'éloigner des sources de pollution lumineuse comme les éclairages urbains. Les étoiles s'observent dès 22 heures, à la nuit tombée. Si l'horizon est dégagé vers le nord-ouest, là où se couche le Soleil, vous n'en louperez pas une miette. D'autant plus, si vous avez des jumelles ou un télescope.

Les Nuits des Étoiles ont lieu pendant trois jours, les 11, 12 et 13 août 2023. Depuis 1991, la Nuit des étoiles est organisée en France, et dans plusieurs pays d'Europe par des associations, notamment l'Association Française d'Astronomie. Ce sont des astrophysiciens ou des scientifiques renommés, comme Hubert Reeves ou Alain Cirou, en association avec France 2, qui lancèrent l'événement.

Chaque année, la Terre traverse les Perséides. Il s'agit d'un essaim de météores constitué des débris d'une ancienne planète : Swift Tuttle. Leur masse va de la tête d'épingle à celle... d'un petit pois ! En entrant en contact avec l'atmosphère terrestre, ces petites roches offrent un spectacle naturel magnifique : des étoiles filantes. La pluie d'étoiles filantes des Perséides aura lieu dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 août 2023.