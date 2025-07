Nuits des étoiles 2025 : quel programme dans toute la France ?

La 35e édition des Nuits des étoiles a lieu du 1er au 3 août. Paris, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse ou ailleurs... Où que vous soyez en France, passionnés d'astronomie ou simple curieux, foncez !

Chaque année depuis 1991, l'Association française d'astronomie (l'AFA) donne rendez-vous aux curieux de tous âges avec la Nuit des Étoiles. Ce grand évènement national est l'occasion de faire découvrir au grand public les merveilles du cosmos grâce à des ateliers, des conférences ou encore des animations proposées à travers tout le pays par divers organismes (clubs d'astronomie, centres de sciences, médiathèques, associations...). Cette année, la Nuit des étoiles se déroulera du 1er au 3 août et promet encore de belles soirées sous les étoiles.

Que vous habitiez dans une grande agglomération ou plus en campagne, des manifestations seront forcément organisées autour de chez vous. Avec plus de 500 évènements organisés par 350 clubs, la Nuit des Étoiles est devenue au fil des éditions un rendez-vous à ne pas manquer. C'est l'occasion idéale de se familiariser avec les cartes du ciel, admirer les étoiles, planètes et nébuleuses, et s'évader dans l'immensité du cosmos le temps de trois soirées.

Pour cette édition 2025, l'Association française d'astronomie propose aux visiteurs d'explorer le rôle de l'eau dans l'Univers à travers son thème "Les océans du ciel". Recherche d'eau sur certains corps célestes, importance de son rôle dans le cosmos, apparition de la vie ou encore exploitation de l'eau sur la Lune, les sujets abordés seront nombreux et s'annoncent passionnants. Mais comme toujours, la Nuit des Étoiles ne se résume pas à une thématique, c'est surtout un moment qui nous invite à rêver devant le ciel étoilé, les constellations, les nébuleuses et galaxies qui nous entourent. Et pourquoi pas, d'apercevoir les premières étoiles filantes des Perséides dont le pic sera atteint plus tard dans le mois, autour du 12 août.

La Nuit des Étoiles est donc le moment idéal pour se laisser guider par des passionnés à travers de nombreux aspects du domaine de l'astronomie. Quel que soit votre intérêt pour le sujet et votre zone géographique, vous trouverez forcément une animation qui vous conviendra au cours des trois jours que dure l'évènement. N'hésitez pas à consulter la programmation complète de l'AFA pour connaître les différentes manifestations accessibles près de chez vous !

Malgré la pollution lumineuse qui empêche la région parisienne de profiter pleinement du ciel étoilé, la Nuit des Étoiles promet de belles soirées aux franciliens. Différentes animations sont organisées à cette occasion, offrant aux participants la possibilité de découvrir l'immensité du cosmos en levant les yeux vers le ciel.

Comme les années précédentes, le parc Montsouris (14e arrondissement) accueillera une soirée d'observation du ciel nocturne le vendredi 1er août à partir de 21h. Organisé par l'Association française d'astronomie, cet évènement sera l'occasion d'utiliser les télescopes disponibles en accès libre avec l'aide des médiateurs scientifiques présents sur place.

Pour les habitants des Yvelines, le Centre astronomique des Yvelines mettra à disposition des télescopes lors d'une soirée d'observation entièrement gratuite et libre d'accès qui se déroulera le 2 août de 20h à 23h sur le stade du COSEC à Triel-sur-Seine.

En Seine-Saint-Denis, le Musée de l'Air et de l'Espace propose comme chaque année plusieurs animations à l'occasion de la Nuit des Étoiles. Dès 18h, différents ateliers seront proposés : spectacle, karaoké, jeu de l'oie géant, quizz, expositions, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. À partir de 18h, vous pourrez admirer la Lune et ses cratères à l'aide de télescopes et de 23h30 à 1h du matin, des médiateurs scientifiques animeront un atelier d'observation des étoiles et des constellations depuis le tarmac.

Du côté de Lyon, comme à Paris, la densité urbaine limite la visibilité des étoiles, mais les alentours offrent des points de vue plus intéressants. Ainsi, le Club d'Astronomie Lyon Ampère organise deux soirées entièrement gratuites le 1er et le 2 août de 18h à 00h pour l'occasion. Au programme : ateliers fusées à eau pour les enfants, observation du soleil et discussions. Puis, à partir de 20h, vous pourrez accéder aux équipements laissés en accès libre (télescopes et lunettes) pour observer le ciel. Deux conférences : "Se repérer dans le ciel d'été" et "Les océans du ciel" seront proposées aux participants. La soirée du 1er août se déroulera à Villeurbanne au Parc de la commune de Paris tandis que celle du 2 août aura lieu à Vaulx-en-Velin dans le parc François Mitterrand.

Dans l'agglomération de Lille, pour profiter de la Nuit des Étoiles, rendez-vous à Villeneuve-d'Asc où le Forum départemental des Sciences organise de nombreuses animations du 1er au 3 août. Conférence "L'eau dans l'Univers", atelier de création d'une carte du ciel, étoiles en origamis, observation du Soleil ou encore planétarium gonflable pour découvrir le ciel étoilé, le programme s'annonce varié et devrait plaire à tout le monde.

Les habitants de Brest et de ses environs pourront se rendre à l'Observatoire de Kerzouar dans la commune de Saint-Renan pour trois nuits d'observations du ciel organisées par le club Pégase. Gratuites et libres d'accès, ces soirées du 1er, 2 et 3 août se dérouleront de 21h30 à 00h30 et vous offriront l'opportunité de vous émerveiller devant le ciel étoilé avec ses constellations et ses nébuleuses.

Du côté de Bordeaux, rendez-vous à l'Observatoire de Vayres pour participer aux animations proposées par l'association Vega de la Lyre. Le 2 août à partir de 15h, vous pourrez observer le Soleil, assister à des ateliers de dessin ou encore de découverte de l'astronomie. Une fois la nuit tombée, il sera temps de s'installer pour l'observation des étoiles, des constellations, des nébuleuses et des planètes qui peuplent le ciel. L'accès est gratuit pour tous et une buvette sera accessible pour vous restaurer.

Non loin de Marseille, l'Astroclub de Velaux proposera des ateliers animés par les associations de médiation scientifiques Astro Geek et Les P'tits Débrouillards au stade Paul Carorino à Ensues la Redonne le 1er août de 17h30 à 19h15. Puis, de 18h30 à 20h, les visiteurs auront la possibilité d'observer la Lune et le Soleil au télescope. En attendant que la nuit tombe complètement, une conférence et un spectacle seront donnés. Puis, de 22h à 00h, une observation commentée du ciel sera proposée aux visiteurs. Vous pourrez également vous restaurer à la buvette accessible sur place.

Lieu incontournable de l'aérospatial en région toulousaine, la Cité de l'Espace vous attend pour la Nuit des Étoiles le 1er août de 20h à minuit. Pour cette édition, la Cité de l'Espace a mis les petits plats dans les grands avec un programme varié au sein duquel vous trouverez forcément votre bonheur. Jeu collaboratif, animation sur le système "Soleil-Terre-Lune", ateliers, lecture de contes, séances de planétarium, démonstration de sabres laser, projection d'un film IMAX, sans oublier l'observation du ciel à l'aide de télescopes depuis les jardins du complexe. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur le site internet de la Cité.

La Nuit des Étoiles est un rendez-vous annuel incontournable pour les amateurs d'astronomie et les curieux qui veulent en savoir plus sur le cosmos. Partout en France, des associations et des organismes divers jouent le jeu de cet évènement organisé par l'AFA et redoublent d'imagination pour proposer des animations et des ateliers accessibles à tous. C'est donc le moment idéal pour partir à la découverte des étoiles et des astres qui ornent la voûte céleste.

Cependant, inutile d'attendre la Nuit des Étoiles pour lever les yeux vers le ciel nocturne et explorer le cosmos. Idéalement, il vaut mieux s'éloigner des agglomérations dont les lumières artificielles créent un halo lumineux qui gêne l'observation du ciel. Placez-vous donc dans un endroit isolé et où l'horizon est dégagé. Attendez que le Soleil soit couché et que sa luminosité ait totalement disparu. Vous pouvez vous munir d'une carte du ciel ou d'une application comme Sky Tonight (disponible sur Google Play ainsi que sur l'Apple Store) pour repérer les constellations et les étoiles les plus brillantes facilement. Si vous possédez un télescope ou une lunette, vous pourrez admirer plus de détails sur la surface de la Lune ou encore observer de lointaines planètes et des nébuleuses.

En 2025, la Nuit des Étoiles se déroulera du 1er au 3 août, offrant trois jours consécutifs d'animations et d'observation du ciel. Comme chaque année, cet évènement organisé par l'Association française d'astronomie vous invite à explorer le ciel et vous émerveiller devant les merveilles qu'il renferme. Laissez-vous guider ! Bientôt, étoiles, constellations, planètes et nébuleuses n'auront plus de secrets pour vous !

Créée en 1991, la Nuit des Étoiles est un évènement organisé par l'Association française d'astronomie qui a pour objectif de proposer au grand public de découvrir l'astronomie à travers l'observation du ciel. À l'origine prévue sur une soirée, elle s'étend aujourd'hui sur trois jours successifs où plus de 500 manifestations ont lieu à travers la France. Elle s'adresse aussi bien aux passionnés qu'aux simples curieux de tous les âges. La Nuit des Étoiles intervient chaque année au début du mois d'août, au moment où la Terre entame sa traversée du nuage de poussières de la comète Swift Tuttle, permettant aux visiteurs d'apercevoir les premières étoiles filantes des célèbres Perséides.