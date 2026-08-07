Nuits des Étoiles 2026 : ça commence ce soir ! Où et comment observer le ciel ce week-end ?

C'est parti pour les Nuits des Étoiles 2026 du 7 au 9 août ! Carte des 500 événements gratuits, pluie d'étoiles filantes, observation du Soleil et soirée en ligne.

C'est parti pour les Nuits des Étoiles 2026 ! Dès ce vendredi 7 août et jusqu’à dimanche, l'Association Française d'Astronomie vous invite à vivre trois nuits magiques la tête dans les étoiles. L'événement est 100 % gratuit, accessible sans aucun équipement et animé par des observateurs passionnés. Pour cette édition 2026, l'événement met le Soleil à l'honneur et sert de répétition générale avant le grand rendez-vous de la semaine prochaine : l'éclipse solaire du 12 août.

Que vous soyez en vacances à la campagne ou en pleine ville, plus de 500 points d'observation vous attendent ce week-end dans toute la France. Au menu dès ce soir : la pluie d'étoiles filantes des Perséides, la Voie Lactée et des télescopes en accès libre pour admirer les planètes et le ciel profond. Vous préférez rester à la maison ? Vous pouvez également suivre une veillée interactive en ligne sur votre ordinateur ou smartphone. Voici les lieux près de chez vous et le programme pour ne rien rater ce soir !

Les Nuits des Étoiles se déroule les 7, 8 et 9 août 2026, offrant trois jours consécutifs d'animations et d'observation du ciel. Comme chaque année, cet évènement organisé par l'Association française d'astronomie vous invite à explorer le ciel et vous émerveiller devant les merveilles qu'il renferme. Laissez-vous guider ! Bientôt, étoiles, constellations, planètes et nébuleuses n'auront plus de secrets pour vous !

Quel est le programme des Nuits des Étoiles 2026 et où trouver un événement près de chez vous ?

Pendant ces trois nuits, des centaines d'astronomes bénévoles vous accueillent gratuitement partout en France. En journée ou en début de soirée, vous pourrez observer le Soleil en toute sécurité avec du matériel adapté pour vous préparer à la grande éclipse du 12 août. Une fois la nuit tombée, place au spectacle céleste : observation de la pluie d'étoiles filantes (les Perséides), repérage de la Voie Lactée et découverte des galaxies ou des planètes grâce aux télescopes mis à disposition sur place. Pour repérer l'animation la plus proche de chez vous parmi les 500 sites participants, consultez sans plus attendre la carte officielle des Nuits des Étoiles sur le site de l'AFA.

Organisée chaque été depuis 1991 par l'Association Française d'Astronomie (AFA), la Nuit des Étoiles est un grand événement populaire, gratuit et ouvert à tous. Son objectif est simple : permettre à chacun de découvrir les merveilles du ciel nocturne dans une ambiance conviviale, guidé par des astronomes bénévoles passionnés.

Si l'événement se déroule au début du mois d'août, ce n'est pas un hasard. C'est à cette période exacte que la Terre traverse un nuage de poussières laissées par une comète. En entrant dans notre atmosphère à toute vitesse, ces petits grains se consument et créent de magnifiques traînées lumineuses : c'est la célèbre pluie d'étoiles filantes des Perséides. Pas besoin d'être un expert ni de posséder un matériel coûteux pour en profiter : il suffit de s'allonger dans l'herbe, de lever les yeux vers la nuit noire et de laisser la magie opérer (sans oublier de faire un vœu !).