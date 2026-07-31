Nuits des étoiles 2026 : programme, dates et lieux pour observer le ciel

Les Nuits des Étoiles 2026 reviennent du 7 au 9 août 2026 ! Plus de 500 événements gratuits en France, étoiles filantes et préparation à la grande éclipse solaire.

Les Nuits des Étoiles reviennent ce début du mois d'août 2026 ! Rendez-vous incontournable depuis 1991, cet événement organisé par l'Association Française d'Astronomie (AFA) est entièrement gratuit, ouvert à tous et ne demande aucune connaissance particulière. Cette année, l'édition 2026 a une saveur toute particulière : elle met à l'honneur le Soleil et lance le compte à rebours avant la très attendue éclipse solaire du 12 août. Que vous soyez en famille ou entre amis, c'est l'occasion parfaite de profiter de la douceur des nuits d'été pour lever les yeux vers le ciel.

Au total, plus de 500 animations sont organisées partout en France par 350 clubs et associations. Au programme de ce week-end : l'observation des fameuses étoiles filantes (les Perséides), la découverte de la Voie Lactée et le repérage des constellations au télescope grâce aux explications de bénévoles passionnés. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer, pas de souci : une veillée en ligne vous permet aussi de suivre les observations en direct depuis chez vous.

Les Nuits des Étoiles ont lieu les 7, 8 et 9 août 2026, offrant trois jours consécutifs d'animations et d'observation du ciel. Comme chaque année, cet évènement organisé par l'Association française d'astronomie vous invite à explorer le ciel et vous émerveiller devant les merveilles qu'il renferme. Laissez-vous guider ! Bientôt, étoiles, constellations, planètes et nébuleuses n'auront plus de secrets pour vous !

Quel est le programme des Nuits des Étoiles 2026 et où trouver un événement près de chez vous ?

Pendant ces trois nuits, des centaines d'astronomes bénévoles vous accueillent gratuitement partout en France. En journée ou en début de soirée, vous pourrez observer le Soleil en toute sécurité avec du matériel adapté pour vous préparer à la grande éclipse du 12 août. Une fois la nuit tombée, place au spectacle céleste : observation de la pluie d'étoiles filantes (les Perséides), repérage de la Voie Lactée et découverte des galaxies ou des planètes grâce aux télescopes mis à disposition sur place. Pour repérer l'animation la plus proche de chez vous parmi les 500 sites participants, consultez sans plus attendre la carte officielle des Nuits des Étoiles sur le site de l'AFA.

Organisée chaque été depuis 1991 par l'Association Française d'Astronomie (AFA), la Nuit des Étoiles est un grand événement populaire, gratuit et ouvert à tous. Son objectif est simple : permettre à chacun de découvrir les merveilles du ciel nocturne dans une ambiance conviviale, guidé par des astronomes bénévoles passionnés.

Si l'événement se déroule au début du mois d'août, ce n'est pas un hasard. C'est à cette période exacte que la Terre traverse un nuage de poussières laissées par une comète. En entrant dans notre atmosphère à toute vitesse, ces petits grains se consument et créent de magnifiques traînées lumineuses : c'est la célèbre pluie d'étoiles filantes des Perséides. Pas besoin d'être un expert ni de posséder un matériel coûteux pour en profiter : il suffit de s'allonger dans l'herbe, de lever les yeux vers la nuit noire et de laisser la magie opérer (sans oublier de faire un vœu !).