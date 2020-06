Château de Versailles : les Grandes Eaux nocturnes de retour le 27 juin 2020

CHATEAU DE VERSAILLES - Rouvert depuis le 6 juin 2020, Le château du Roi Soleil reprend ses somptueuses eaux nocturnes chaque samedi de fin juin à septembre 2020.

[Mis à jour le 8 juin 2020 à 15h54] Si le Château de Versailles, le musée et le Domaine de Versailles ont rouvert leurs portes, il faudra attendre le samedi 27 juin 2020 pour profiter du ballet des Grandes Eaux musicales nocturnes et de son spectacle pyrotechnique Marie-Antoinette. Chaque samedi, de fin juin à septembre 2020, baladez-vous de nuit dans les somptueux jardins du Château de Versailles mis en eaux, en lumière et en musique.

Les #GrandesEaux ont marqué, les grandes dates de l'Histoire de France, et celle du château de Versailles. Aujourdhui, le 6 juin 2020, après une longue fermeture, le Château rouvre ses portes. L'occasion, de profiter à nouveau de ce beau spectacle. https://t.co/JcXqWELNjh pic.twitter.com/I8RJDuD1A9 — Chateau de Versailles (@CVersailles) June 6, 2020

On ne présente plus Versailles, château le plus visité de France qui accueille plus de 5 millions de visiteurs chaque année. Véritable symbole de perfection tout à la fois classique et complexe, le château de Versailles témoigne de la grandeur passée de la royauté française. Majestueux palais royal commandé par Louis XIV, le Château de Versailles sera la demeure des rois de France jusqu'à la Révolution française en 1789.

En 1995, a été créé l'établissement public du musée et domaine national de Versailles qui veille à sa préservation et à sa restauration pour le plus grand plaisir de ses visiteurs. Son musée se compose de mobilier d'origine et d'œuvres d'époque. L'intérieur même du château est une œuvre d'art. La Galerie des Glaces a en effet de quoi faire rêver tous les visiteurs. Et la découverte des lieux comporte bien évidemment les magnifique jardins du château et le petit domaine de Trianon, l'occasion de se replonger à l'époque du Roi Soleil.

Chaque été, comme au temps du Roi soleil, la fête et la féerie prennent place dans les jardins du Château de Versailles. Les Grandes Eaux Musicales, Les Jardins Musicaux et Les Grandes Eaux Nocturnes font revivre ce patrimoine classé, en respectant l'itinéraire exact établi par le Roi Soleil dans ses jardins et nous entraînant sur ses pas à la découverte des fontaines et des bosquets et de leurs eaux jaillissantes au rythme de la musique.

Plafonds du château de Versailles. © lachris77 - 123RF

Et aussi, tous les ans, le Château de Versailles organise plusieurs manifestations culturelles avec des visites de nuits, des expositions temporaires d'art moderne : c'est le Versailles off. Une manière insolite d'allier histoire et modernisme ! Plus de 2 300 pièces dont 1 000 occupées par le musée, 815 hectares de jardins... Une journée suffira t-elle à cette visite hors normes en plein cœur de l'histoire de France ? Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques et le détail des spectacles, ainsi que quelques astuces afin d'optimiser votre visite.

En solo, en amoureux ou en famille, préparez votre prochaine visite idéale au château de Versailles. Horaires, spectacles, tarifs, programme et plan, voici toutes les informations pratiques.

La visite idéale en famille

A l'intérieur du château de Versailles. © lachris77 - 123RF

Pour qu'une journée en famille au château de Versailles commence sous les meilleurs auspices, sachez que l'accès est gratuit pour les moins de 18 ans aux collections permanentes du Château (Grands Appartements, Galerie des Glaces...), aux Châteaux de Trianon, au domaine de Marie-Antoinette et aux expositions temporaires et audioguides.

A partir de 8 ans, les petits visiteurs ont la chance de pouvoir se laisser guider par un audio-guide juste pour eux, et c'est Muce qui habitait les lieux aux temps de Louis XIV, qui leur fera la visite.

A l'intérieur du château, limitez-vous aux Grands Appartements et Galerie des glaces. Les plus petits satureront vite, d'autant plus que les poussettes ne sont pas admises dans les salles, il va donc falloir marcher.

Le Hameau de la Reine remporte toujours un vif succès auprès des bambins qui s'enthousiasment pour le moulin, le colombier, la laiterie, la ferme, le petit théâtre. Installé dans la grande écurie du château, le musée des Carrosses réveille souvent bien plus l'imaginaire des enfants que les fresques de Le Brun.

Mais attention, à Versailles, les distances entre les sites peuvent se révéler considérables pour de petites gambettes. Un petit train (payant) vous baladera à travers les jardins, à moins que n'optiez pour la location de vélo, de quoi défouler les plus intrépides.

La visite idéale en amoureux

Ne sous-estimez pas le pouvoir ultra-romantique de Versailles ! Construit pour Madame de Pompadour, favorite de Louis XV, le Petit Trianon abrite dans ses jardins anglais le Temple de l'amour. Érigé sur un îlot, ce petit dôme aux colonnes corinthiennes cache l'irrésistible "Amour se taillant un arc dans la massue d'Hercule".

Dans les jardins du château, les bosquets forment de véritables dédales d'allées cachant des bassins et des théâtres de verdure, s'y perdre à deux se révèle assez tentant.

De mars à octobre, les jardins se font le théâtre des grandes eaux musicales. Des bassins, jaillissent les eaux au rythme de la musique. Plusieurs parcours à suivre pour apprécier les nombreux chefs-d'oeuvre des jardins.

Le Passeport propose un accès à l'ensemble du domaine (château de Versailles, Trianon, expositions temporaires, jardins et parc, Grandes Eaux Musicales ou Jardins Musicaux, Galerie des Carrosses) : 20 euros / 27 euros le jour des Grandes Eaux Musicales ou Jardins Musicaux. Passeport 2 jours (la même chose sur deux jours consécutifs) : 25 euros / 30 euros le jour des Grandes Eaux Musicales ou Jardins Musicaux.

: le comprend l'entrée, les samedis et dimanches, à la grande Ecurie du Château de Versailles. Le billet Domaine de Trianon comprend une visite du Trianon, de ses expositions temporaires, des jardins hors jours des Grandes Eaux Musicales ou Jardins Musicaux, du parc et de la galerie des Carrosses : 12 euros .

Enfin, réserver vos billets pour les concerts organisés au Château de Versailles .

. Carte 1 an à Versailles : 50 euros en solo / 80 euros en duo

: 50 euros en solo / 80 euros en duo L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans, pour les moins de 26 ans ressortissants de l'Union européenne, pour les enseignants affectés dans un établissement français, les personnes handicapées, les demandeurs d'emplois sur présentation d'un justificatif en cours de validité.

La billetterie du Château de Versailles est située au niveau de l'aile des Ministres Sud. Mais l'achat en ligne est recommandé pour éviter la file d'attente. De nombreuses visites guidées thématiques y sont réservables.

Le Château de Versailles est ouvert tous les jours excepté le lundi. D'avril à octobre, il est ouvert de 9h à 18h30. De novembre à mars, il est ouvert de 9h à 17h30.

Les jardins du Château de Versailles sont ouverts tous les jours de 8h à 20h30 d'avril à octobre et de 8h à 18h de novembre à mars sauf les jours de Grandes Eaux Nocturnes où ils ferment à 17h30.Le Grand Trianon, le Petit Trianon et le Hameau de la Reine son ouverts du mardi au dimanche de 12H à 18h30 d'avril à octobre, et de 12h à 17h30 de novembre à mars.

Dans ces jardins dessinés par André Le Nôtre à la gloire de Louis XIV, personnifié en Apollon, quatorze bosquets organisés de part et d'autre de la perspective forment de ravissants théâtres où l'on pouvait entendre les œuvres de Lully ou Molière. La splendeur des fontaines lors des spectacles de jeux d'eaux et le brillant mariage entre sculpture et nature participent à la magie de ce lieu. Les jardins et bosquets du domaine de Versailles accueillent les spectacles suivants :

Les Grandes Eaux Musicales : les Grandes Eaux, créées sous Louis XIV, ne deviennent "Musicales" qu'au début du XIXe siècle, et, depuis, n'ont jamais cessé d'être jouées. De nombreux parcours sont possibles pour apprécier les chefs-d'œuvre des jardins ou s'égarer dans leurs endroits les plus secrets. Le billet Grandes Eaux Musicales donne accès aux jardins et au spectacle : 9, 50 euros plein tarif / 8 euros tarif réduit .

: les Grandes Eaux, créées sous Louis XIV, ne deviennent "Musicales" qu'au début du XIXe siècle, et, depuis, n'ont jamais cessé d'être jouées. De nombreux parcours sont possibles pour apprécier les chefs-d'œuvre des jardins ou s'égarer dans leurs endroits les plus secrets. Le donne accès aux jardins et au spectacle : / . Les Jardins Musicaux : découvrez les jardins à la française imaginés par André Le Nôtre au cours d'une promenade musicale. Le billet Jardins Musicaux donne accès aux jardins et au spectacle : 8, 50 euros plein tarif / 7,50 euros tarif réduit .

: découvrez les jardins à la française imaginés par André Le Nôtre au cours d'une promenade musicale. Le donne accès aux jardins et au spectacle : / . Les Grandes Eaux Nocturnes : à la tombée de la nuit des samedis d'été, le Jardin Royal de Louis XIV devient un surprenant parcours visuel et sonore. Le visiteur découvre bassins et bosquets mis en eau et en lumière, mis en scène et en couleurs. Juste après la Sérénade Royale, des artistes de la lumière et de la scénographie s'emparent des jardins pour les faire rayonner de mille feux et présenter des installations surprenantes : des effets aquatiques époustouflants au Bassin du Miroir, des lasers zébrant l'espace dans le Bosquet de la Colonnade, l'écrasement spectaculaire du géant Encelade et le cheminement gracieux et irréel à travers les Bosquets de la Girandole et du Dauphin. Une soirée magique en perspective ! Un feu d'artifice est tiré devant le Grand Canal pour conclure cette soirée mystérieuse, enrichie par les chefs-d'oeuvre de la musique baroque française. La partie musicale des Grandes Eaux Musicales a été confiée à Christophe Rousset, qui à la tête de ses Talents Lyriques est un ardent serviteur de la musique baroque. C'est aux opéras de Lully, Desmarest et Rameau que sont empruntées les ouvertures, chaconnes, danses et passacailles qui fusent de chaque bosquet, de chaque fontaine et redonnent vie à leurs statues de marbre et d'or : de la Colonnade à la Salle de Bal, les Plaisirs de l'Ile Enchantée renaissent à l'infini. Réserver votre billet pour les Grandes Eaux Nocturnes (tarifs oscillant entre 22 et 52 euros).

On accède aux jardins en haut à gauche de la cour d'Honneur, en passant par la Cour des Princes à gauche de l'entrée A. A vous les grandes allées majestueuses qui séparent le château de ses dépendances que sont le Trianon, le Petit Trianon ou le Hameau de la Reine. A bon entendeur, un Petit Train, payant, relie l'entrée des jardins au Domaine de Marie-Antoinette. L'accès aux jardins est gratuit excepté les jours de Grandes Eaux et de Jardins Musicaux, d'avril à octobre où il vous faudra être muni d'un billet Passeport. Le pique-nique n'est pas autorisé dans les jardins du Château de Versailles.

Les jardins du château de Versailles. © Worapat Maitriwong - 123RF

Dans le domaine de Versailles, différents restaurants et points de vente sont à votre disposition. Les restaurants de La Petite Venise et de La Flottille sont situés entre le Bassin d'Apollon et le Grand Canal. Au cœur des jardins du Château de Versailles, La Brasserie de la Girandole est ouverte d'avril à octobre.

En 1682, Louis XIV, la Cour et le gouvernement quittent le Louvre et Saint-Germain-en-Laye pour s'installer au château de Versailles. Ancien pavillon de chasse de Louis XIII, l'architecte Louis Le Vau et le jardinier André Le Nôtre le transforment en éblouissante résidence royale. Souvent qualifié de " plus beau château du monde ", il témoigne surtout de l'ambition de Louis XIV qui souhaitait un palais à la hauteur de la la puissance politique et culturelle de la France. Emblématique du règne du roi soleil, le château de Versailles a eu le privilège d'être inscrit au patrimoine mondial par l'Unesco en 1979.

Le Parc du Château de Versailles s'étend sur plusieurs hectares et offre une jolie perspective sur le Grand Canal. Au Grand Canal, vous pourrez louer des barques et il est également possible de louer des vélos ou de faire des promenades en Segway®. Le meilleur point de vue depuis le parc se trouve Allée des tilleuls, ancienne ménagerie. Le parc du Château de Versailles est accessible gratuitement tous les jours de 7h à 20h30 en haute saison (d'avril à octobre) et de 8h à 18h en basse saison (de novembre à mars). Le pique-nique est autorisé dans le parc.

Voici le plan du château de Versailles pour faciliter votre visite.

Impossible de rater le château de Versailles ! Voici son adresse exacte : Place d'Armes, 78000 Versailles. Son numéro de téléphone peut être utile : 01 30 83 78 00.

Comment y aller ?

Depuis Paris, 3 lignes de train desservent Versailles : La ligne de la Rive-Gauche suit la Seine depuis Notre-Dame en passant par le Louvre, le Musée d'Orsay, les Invalides et la Tour Eiffel. La ligne de la Rive-Droite part de Paris-Saint-Lazare dans le quartier de l'Opéra. Elle arrive à Versailles Gare Rive-Droite. Une 3ème ligne rejoint Versailles Gare des Chantiers à partir de la gare Montparnasse. En bus, la ligne 171 relie le Pont-Sèvres. En voiture, prenez l'A 13 et la rocade A 86.

Transport sur place

Pour vous déplacer à Versailles, la société Phébus met à votre service plus de 100 autobus répartis sur 24 lignes et desservant 400 arrêts. 16 gares SNCF sont également desservies.

La statue de Bacchus en face des appartements du château de Versailles. © Claudio Balducelli - 123RF

Il existe plusieurs stationnements payants, à plusieurs endroits du domaine du Château de Versailles : le plus proche du château est le parking voitures de la place d'Armes. Les deux parkings les plus proches des jardins sont ceux de la place d'Armes, face au Château et du Grand Canal, à l'intérieur du Domaine sur l'allée de Bailly, à proximité du Grand Canal. Enfin, trois parkings sont situés à proximité des châteaux de Trianon : le parking Grand Trianon, le parking Petit Trianon et le parking Hameau de la Reine.

A l'entrée du Château de Versailles, deux longues files vous mettent tout de suite dans l'ambiance : vous venez bel et bien de pénétrer dans le site touristique le plus visité de France. Mais Versailles est une merveille sur laquelle il serait dommage de faire l'impasse. Pour optimiser votre journée, quelques conseils pour éviter au maximum les files d'attente.

Achetez vos billets en ligne à l'avance, ainsi vous éviterez la file d'attente pour la caisse. Il ne vous restera plus qu'à vous présenter directement à l'entrée, et ça marche aussi pour les visiteurs bénéficiant de la gratuité. Si vous ne venez que pour la visite des châteaux de Trianon et du Domaine de Marie-Antoinette, sachez qu'ils ont leurs propres caisses, généralement plus rapidement accessibles.

Dans la mesure du possible, si vous êtes allergique à la foule, évitez les week-ends et les jours fériés, préférez les mercredis, jeudis et vendredis hors vacances scolaires.

Si vous en avez la possibilité, fractionnez votre visite, en semaine le château reprend son calme à partir de 16h30. Ce qui devrait vous laisser 2 heures en tête-à-tête avec le roi soleil.

Le parcours idéal pour une journée complète consisterait donc à prendre le contre-sens de la foule. A l'ouverture, mettez-vous en appétit dans les parcs et jardins, enchaînez sur le Trianon et le domaine de Marie-Antoinette et gardez la visite des salles du château pour la deuxième moitié d'après-midi.

Attention, ne vous laissez pas tenter par les vendeurs qui déambulent devant les portes du château : la plupart ne sont pas déclarés et vendent leurs produits illégalement. Plusieurs tentes sont présentes le long des grilles, c'est là que vous pourrez acheter vos souvenirs en toute légalité.