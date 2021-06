Fête des Loges 2021 : la 368e édition du 2 juillet au 15 août

FÊTE DES LOGES - Le deuxième plus grand rendez-vous forain en France, qui rassemble petits et grands dans les Yvelines en banlieue de Paris, est de retour du 2 juillet au 15 août 2021.

[Mis à jour le 3 juin 2021 à 18h36] La 368e édition de la célébrissime fête foraine va se tenir sur une surface de 8 hectares en plein cœur de la forêt de Saint-Germain-en-Laye du 2 juillet au 15 août. En effet, le président de la Fédération des forains de France avait annoncé la réouverture des fêtes foraines à partir du 9 juin 2021, suivant le plan de déconfinement du gouvernement.

Il est grand temps de retrouver les attractions à sensations fortes du Roller Coaster, le Satan Salsa, le Toxic, le Jet, le Top Spin ainsi que le Katapult, qui défie les lois de l'apesanteur, sans oublier le renversant Power Maxxx ou le rafraîchissant Niagara ! Pour les plus petits, il y a toujours le Super Minos, le Magic Baby, la Petite Sirène, le Speedy Gonzales, le Roller Cars, le Baby Yacht Club, le Tornado et la nouvelle Mini Tour ! Enfin, les visiteurs pourront se délecter tous les jours dans l'Allée des Cuisines.

Les festivités de la Fête des Loges sont ponctuées par deux grands événements :

Le couronnement de la Reine des Loges par les forains.

par les forains. La célébration du Saint-Fiacre sous les fleurs par Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, le père Benoît Chevalier curé de Saint-Léger ainsi que le Père Thierry Faure, prêtre de la paroisse Saint-Germain-en-Laye et le Père Etienne Guillet, aumônier des forains.

par Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, le père Benoît Chevalier curé de Saint-Léger ainsi que le Père Thierry Faure, prêtre de la paroisse Saint-Germain-en-Laye et le Père Etienne Guillet, aumônier des forains. La Journée Pétanque

La Fête des Loges ne serait rien sans ses repas champêtres dans la célèbre "Allée des Cuisines". Chaque jour, 6 000 couverts sont dressés dans les 15 restaurants et buvettes à la notoriété qui dépasse l'enceinte de la fête. Le plat phare de l'historique Fête des Loges reste toujours le même depuis le 17e siècle : il s'agit du fameux cochon de lait rôti à l'ancienne. Des plats d'origine française, espagnole, cubaine, brésilienne... Il y en aura autrement pour tous les goûts dans ces grandes tablées. Venez goûter à la cuisine auvergnate de Fred et Chouchou, aux plats du terroir français de la Brasserie Milot, aux moules-frites et ribs au feu de bois du Nouveau Saloon, aux délicieux hamburgers de La Paillotte ou de l'American Burger, au jarret de porc cuit au feu de bois de Tante Francine, à la pomme de terre des Patates ou encore aux spécialités alsaciennes de Nicolas... Et si vous souhaitez découvrir l'atmosphère festive du Brésil, rendez-vous au dîner-spectacle du Brasil Team.

Pour les adeptes de sensations fortes, venez tester :

le Chattanooga

l e Satan Salsa

le Toxic

le Jet

le Top Spin

le Taïga Jet

le Take Off

le Katapult

le Maxximum

le Power Maxxx

Le Niagara et ses chutes rafraîchissantes

Sans compter les incontournables :

le Grand Huit

le Train Fantôme

le Palais des Glaces

les auto-tamponneuses

les chaises volantes

Dans les allées de la Fête des Loges. © LE FLOCH PASCAL/SIPA

Pour les plus jeunes, il y a de quoi faire aussi :

la Pèche à la ligne

le Chamboule-tout

le Super Minos

le Magic Baby

la Petite Sirène

le Speedy Gonzales

le Roller Cars

le BabyYacht Club

les Dingues au Volant

L'entrée à la fête foraine est bien entendue gratuite et les prix varient selon les attractions choisies.

La Fête des Loges est ouverte du lundi au jeudi de 15h à 1h30, les vendredis et veilles de fête de 15h à 2h, les samedis de 14h à 2h et les dimanches et jours fériés de 14h à 1h30.

La Fête des Loges est située Camp des Loges, 78100 Saint-Germain-en-Laye. On y accède par l'autoroute A13, sortie Saint-Germain-en-Laye. L'entrée principale est Avenue des Loges (RN 184) ou bien route d'Achères (RN 308 direction Poissy). Plus d'infos au 01 30 87 20 63 ou sur le site officiel de la Fête des Loges

Créée en 1652, les origines de la Fête des Loges remontent au Moyen Âge. Autrefois célébration religieuse, elle a été instaurée sous l'impulsion du Pape Innocent X pour ranimer le culte de saint Fiacre, un moine d'origine irlandaise, saint-patron des jardiniers et maraîchers, dont la célébration se tenait le 30 août. Nous étions alors en 1138, or ce n'est qu'en 1652 qu'elle commença véritablement à faire parler d'elle lorsqu'elle prît la forme d'un pèlerinage à travers la forêt vers la chapelle consacrée à saint Fiacre. Promeneurs et marchands se délectaient des spectacles, jeux, bals et dîners organisés à cette occasion. Ce n'est qu'au XXIe siècle que les premiers manèges s'installent et qu'elle connaît un formidable succès dû notamment à son ambiance conviviale et familiale. La Fête des Loges rassemble aujourd'hui plus de 3 millions de visiteurs !