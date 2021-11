Musée du quai Branly : concert d'IAM, marathon Bruce Lee, ce qui vous attend

Du 26 au 28 novembre 2021, le musée parisien des arts et civilisations extra-européennes propose une programmation inédite autour des arts martiaux d'Asie avec spectacles, danses, démonstrations d'arts martiaux, séances de cinéma et rencontre avec le groupe de rap IAM.

En parallèle de l’exposition Ultime combat. Arts martiaux d’Asie qui se tient jusqu'au 16 janvier 2022, le musée du quai Branly - Jacques Chirac propose de vendredi 26 à dimanche 28 novembre un week-end événement baptisé "Ultime combat" : 3 jours gratuits de spectacles, performances, danses traditionnelles, rencontres, ateliers, concert, DJ set, musique, démonstrations d'arts martiaux, ateliers en famille, séances de cinéma… Et une rencontre avec le groupe des rappeurs marseillais lAM, autour du cinéma d'arts martiaux, suivie d'un concert exceptionnel au théâtre Claude Lévi-Strauss pour son Warrior Tour 2021 (sur réservation obligatoire) le samedi ! Ci-dessous, la programmation en détails de ce week-end de folie :

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 à partir de 18 heures : soirée d'ouverture Ultime combat avec une visite en nocturne de l'exposition Ultime combat. Arts martiaux d'Asie jusqu'à minuit (sur réservation obligatoire), au cours de laquelle des échanges sont possibles avec les guides du musée sur une ou plusieurs œuvres phares de l'exposition. Dans les différents espaces du musée, des démonstrations de la Danse du Lion ponctuent la soirée.

D es ateliers gratuits pensés pour les familles au Foyer du théâtre Claude Lévi-Strauss : l'illustratrice Lil Sire anime des ateliers plastiques autour de Bruce Lee à 19h, 19h45, 20h30, 21h15, d'une durée de 35 minutes sur inscription sur place le soir même. Ateliers d'initiation aux arts martiaux traditionnels chinois (kung-fu, tai chi et qi gong) au Foyer du théâtre Claude Lévi-Strauss à 19h, 19h40, 20h20 d'une durée de 30 minutes sur inscription sur place le soir même.

Marathon Bruce Lee à raison de 4 séances de films incontournables qui ont fait la légende de Bruce Lee ( 18h : La Fureur de vaincre de Lo Wei (Hong Kong), 1973 | 20h : Big Boss de Lo Wei (Hong Kong), 1971 | 22h : La Fureur du Dragon de Bruce Lee (Hong Kong), 1974 | et minuit : Opération Dragon de Robert Clouse (États-Unis), 1974 gratuit) en accès libre sur présentation d'une contremarque à retirer à l'accueil des groupes scolaires, 1h avant le début de chaque film (interdit aux moins de 12 ans).

A 19h30, au Théâtre Claude Lévi-Strauss est proposée une rencontre "Le Parcours d'un moine Shaolin" avec Maître Dominique Saatenang, ancien sportif de haut niveau, d'une durée de 40 minutes en accès libre dans la limite des places disponibles, proposant une plongée au cœur des philosophies et techniques des arts martiaux chinois.

A 20h30, toujours au Théâtre Claude Lévi-Strauss, des performances live "La Flamme de la vengeance", sont proposées par Yôko Higashi, mêlant musique et chant, d'une durée de 30 minutes en accès libre dans la limite des places disponibles, en honneur aux femmes yakuza et aux figures guerrières du cinéma populaire japonais.

A 21h30 , le plasticien, danseur et chorégraphe Smaïl Kanouté propose un voyage onirique, mêlant danses contemporaines africaines et arts martiaux, sur les traces de Yasuke Kurosan, ancien esclave africain devenu le premier samouraï étranger de l'histoire du Japon , d'une durée de 30 minutes en accès libre dans la limite des places disponibles. Les participants sont invités à une courte initiation aux arts martiaux traditionnels chinois : kung-fu, tai-chi et qi gong.

Enfin, de 22 heures à minuit, 4 Cinémix / DJ set sont proposés par Panda Kowalski au Foyer du théâtre Claude Lévi-Strauss, en accès libre dans la limite des places disponibles.

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021 à partir de 14 heures avec des ateliers créatifs gratuits dès 6 ans de 14h à 18h en continu, dans la limite des places disponibles pour s'initier à l'art de l'origami, et des ateliers d'initiation au Kung Fu dès 6 ans de 14h à 18h, toutes les 30 minutes sur inscription sur place le jour même.

Rencontres autour de la BD au Salon de lecture Jacques Kerchache, gratuit dans la limite des places disponibles, autour de la place des arts martiaux dans les mangas : à 14h , rencontre avec le webzine du9 et à 16h , rencontre avec Isan Manga, l'éditeur de Getter Robot qui présente les combats dans les mangas : des arts martiaux aux robots.

Deux séances du cycle de cinéma "Les Poings et l'Acier : un voyage dans le cinéma d'arts martiaux", en accès libre sur présentation d'une contremarque à retirer à l'accueil des groupes scolaires, 1h avant le début de chaque film : 14h30 : La 36e chambre de Shaolin de Lau Kar-leung (Hong Kong), 1981 et 17h : Les 13 fils du Dragon d'or de Chang Cheh (Hong Kong), 1973 (interdit aux moins de 12 ans).

De 15h à 17h, démonstrations d'arts martiaux dans le jardin du musée par l'école Kung Fu Chang Paris, en accès libre (gratuit)

Spectacle traditionnel de la Danse du Lion : dans différents espaces du musée, des démonstrations de la Danse du Lion ponctuent l'après-midi.

De 17h à 18h au Théâtre Claude Lévi-Strauss, rencontre avec Shurik'n et Akhenaton du groupe IAM avec un échange sur "Le rap comme art martial" (gratuit sur réservation obligatoire). "IAM consacre un album à Yasuke le mythique samouraï noir, capturé au Mozambique au 16e siècle et entré au service du seigneur Oda Nobunaga. Cette rencontre sera l'occasion de revenir avec le groupe sur l'influence des arts martiaux et de leur philosophie, mais aussi sur leur amour du film de sabre et de Kung Fu".

au Théâtre Claude Lévi-Strauss, avec un échange sur " " (gratuit sur réservation obligatoire). "IAM consacre un album à Yasuke le mythique samouraï noir, capturé au Mozambique au 16e siècle et entré au service du seigneur Oda Nobunaga. Cette rencontre sera l'occasion de revenir avec le groupe sur l'influence des arts martiaux et de leur philosophie, mais aussi sur leur amour du film de sabre et de Kung Fu". A 19h, concert d'IAM au Théâtre Claude Lévi-Strauss dans le cadre du Warrior Tour 2021, d'une durée de 50 minutes (plein tarif : 20 euros, tarif réduit : 15 euros sur réservation obligatoire) avec des chansons de leur dixième album sorti en 2019, "Yasuke", nommé en référence à un esclave africain, qui, au 16e siècle, devint samouraï au Japon.

Bruce Lee dans Le jeu de la mort, 1978, réalisateur Robert Clouse © 2010 Fortune Star Media Limited All Rights Reserved. Graphisme g6 design.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE à partir de 14 heures avec des ateliers créatifs gratuits dès 6 ans de 14h à 18h en continu, dans la limite des places disponibles pour s'initier à l'art de l'origami, et des ateliers d'initiation au Kung Fu dès 6 ans de 14h à 18h, toutes les 30 minutes sur inscription sur place le jour même.

Rencontres autour de la BD au Salon de lecture Jacques Kerchache, gratuit dans la limite des places disponibles, sur la présentation du Tigre des neiges par les éditions du Lézard noir à 14h et à 16h le journaliste et directeur de la collection "Des Cases, des langues, des mondes" Laurent Melikian raconte l'histoire de Sun Wukong ou les 1001 vies dessinées du Roi-Singe, de la fin du 16e siècle à Dragon Ball.

Deux séances du cycle de cinéma "Les Poings et l'Acier : un voyage dans le cinéma d'arts martiaux", en accès libre sur présentation d'une contremarque à retirer à l'accueil des groupes scolaires, 1h avant le début de chaque film : 14h : Kung Fu Révolution(s), documentaire en six épisodes d'Yves Montmayeur et Stéphane du Mesnildot (France), 2021, et 15h30 : A Touch of Zen de King Hu (Taïwan), 1971.

A 15h, conférences spéciales cinéphiles au Théâtre Claude Lévi-Strauss : Jiang-hu (ou monde de la chevalerie chinoise) par Stéphane de Mesnildot, co-commissaire de l'exposition Ultime combat. Arts martiaux d'Asie. A 17h, Tigresses et Dragons, les femmes guerrières dans le cinéma d'art martial chinois par le réalisateur Yves Montmayeur.

De 15h à 17h, démonstrations de Tai Chi chuan dans le jardin du musée par la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois, en accès libre (gratuit).

, par la Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois, en accès libre (gratuit). Spectacle traditionnel de la Danse du Lion : dans différents espaces du musée, des démonstrations de la Danse du Lion ponctuent l'après-midi.

L'exposition Ultime combat. Arts martiaux d'Asie explore la mythologie, l'histoire, la pratique et la représentation des disciplines martiales d'Asie depuis les arts classiques jusqu'à la pop culture à travers un parcours en trois parties, passant des iconographies du combat dans les cultures indienne, chinoise et japonaise à leurs places centrales au cinéma. Plus de 300 œuvres anciennes et contemporaines y sont présentées, et l'exposition présente une riche galerie de personnages historiques et de héros de fiction (moines Shaolin, samouraïs, robots futuristes). Commissaire : Julien Rousseau, responsable de l'unité patrimoniale Asie du musée du quai Branly-Jacques Chirac | Commissaire associé pour le cinéma : Stéphane du Mesnildot, auteur et spécialiste du cinéma asiatique.

C'est Jean Nouvel, architecte de renom, qui s'est vu confier la construction de cet édifice remarquable par ses formes et ses couleurs à l'image des ethnies représentées dans le musée. Depuis son ouverture en juin 2006, il invite les visiteurs à découvrir des objets d'art venus de différents continents : Asie, Afrique, Océanie et Amériques. Ce sont en tout 3 500 œuvres qui sont exposées dans les 5 000 m² que compte l'établissement. La même surface est d'ailleurs dédiée aux expositions temporaires.

Les cubes de couleurs du musée du Quai Branly. © GABRIEL STEPHAN/SIPA

A l'image des collections qu'il abrite, le bâtiment présente une architecture aux géométries variables, mélange de matériaux naturels et modernes, de styles ethnique et futuriste, mais qui trouve une unité dans son ensemble. On retrouve la signature de l'architecte français dans ce gigantesque mur de verre qui protège le musée de la ville, procédé déjà utilisé à la fondation Cartier (1994). Autre empreinte de Jean Nouvel : la forme incurvée du bâtiment qui épouse la courbe de la Seine, comme l'Institut du monde Arabe inauguré en 1987.

La découverte du musée du quai Branly passe également par son jardin et son mur végétal. Le visiteur qui vient de la Tour Eiffel est d'abord intrigué par la jungle qui s'est installée sur le mur du bâtiment administratif, en prolongement avec les façades haussmanniennes du Quai Branly. Son concepteur, le verdoyant botaniste Patrick Blanc, a sélectionné 15 000 plantes qui se développent sur le mur grâce à un procédé très simple de poches de feutrines. En longeant la façade de verre, on découvre le musée posé sur pilotis, qui semble suspendu au-dessus du jardin de 1,8 hectares conçu par Gilles Clément. Sous l'œil bienveillant de la Tour Eiffel qui fait figure de totem, le bâtiment aux couleurs terre réveille le paysage parisien. Enfin, le musée du quai Branly comporte aussi un théâtre de 500 places, une salle de projection, plusieurs salles de cours et d'ateliers, un salon de lecture et une médiathèque avec un cabinet de consultation des fonds précieux.

Le mur végétal du musée du Quai Branly. © vvoennyy - 123RF

Si le musée du quai Branly – Jacques Chirac a ouvert ses portes le 23 juin 2006, il a fait l'objet depuis 1998 d'un effort d'acquisition sans précédent, afin de compléter et d'enrichir les collections héritées du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie (MNAAO) et du musée de l'Homme, constituées depuis la fin du 16e siècle. A ce jour, le musée a acquis 77 082 items, répartis entre 15 857 objets et 61 225 œuvres graphiques ou photographiques, dont 60% proviennent de dons. A travers près de 500 pièces iconiques de sa politique d'acquisition, l'exposition "20 ans" avait révélé l'histoire d'une jeune institution. Découvrez-la ci-dessous en images :

Vous prévoyez de visiter ce nouveau musée imaginé par Jean Nouvel ? Voici quelques conseils pour simplifier et optimiser votre excursion.

Avec un audioguide pour apprendre

Au Quai Branly, le traditionnel boîtier laisse place au terminal numérique nomade, transformé en véritable guide multimédia : au travers une sélection de 80 objets à la carte, ce sont les conservateurs du musée qui vous feront la visite.

- 5 € pour une personne

- 2 € par personne supplémentaire (gratuit pour une personne handicapée et un accompagnateur)

- 2,99 € pour l'application iPhone et 3,59 € pour l'application Android

Sachez également que la plupart des grandes expos du musée disposent de leur propre application mobile qui fera office d'audioguide une fois sur place. Consulter l'offre des audioguides.

Des guides papiers

A retirer gratuitement à l'accueil ou à télécharger avant votre visite au format pdf, les guides de visite et livrets-jeux s'avèrent être un moyen très ludique de parcourir les collections du musée et les expositions temporaires.

Avec un guide

Visite de découverte, visite des expositions, visite du jardin, visite contée, parcours en famille... Accompagné d'un guide savourez une heure d'évasion et de culture. Consulter le programme des visites guidées sur le site du musée.

Promenades à la carte

Des parcours transversaux pour explorer le musée à travers de grandes thématiques telles que les rites funéraires, masques, la féminité et fertilité, rites funéraires, les parures et ornements. Ces "promenades à la carte" sont téléchargeables au format pdf, elles sont également proposées sur l'application iPhone et sur l'application iPad du musée.

Ne gardez pas vos questions pour vous

Les samedis et dimanches de 13h à 18h (hors vacances de Noël), des étudiants en médiation culturelle partagent leurs connaissances sur les oeuvres et répondent à vos questions. Ne manquez ces jolis échanges de culture.

Profitez des nocturnes

Plus calmes que le week-end, les nocturnes du Quai Branly promettent souvent des visites dans une ambiance plus intime. Le musée propose chaque semaine 3 nocturnes jusqu'à 21h, le jeudi, le vendredi et le samedi.

Privilégiez les horaires creuses

Lors des grandes expositions, le temps d'attente augmente le week-end, les jours féries et en période de vacances scolaires. Pensez à acheter vos billets en ligne et prévoyez vos visites aux heures creuses, de 12h30 à 14h ou à partir de 17h.

Ouverture mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h, ouverture de la billetterie à 9h30 (dimanche à 10h30), fermeture à 18h.

Ouverture jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h, ouverture de la billetterie à 9h30, fermeture à 20h.

Fermeture hebdomadaire le lundi.

Plateau des collections (incluant les expositions des mezzanines) : tarif plein 10€ / tarif réduit 7€

Expositions temporaires de la galerie Jardin : tarif plein 10€ / tarif réduit 7€.

Billet jumelé (collections permanentes et expositions temporaires) : tarif plein 12€ / tarif réduit 9€

Billet terrasse panoramique (du 21 juin au 20 septembre) : tarif unique 3€

> Réserver votre billet au musée du Quai Branly

Le musée du quai Branly est situé au 37 quai Branly dans le 7e arrondissement de Paris.

> Consulter le site du Musée du Quai Branly

Il existe trois arrêts de métro à proximité : Alma-Marceau sur la ligne 9, Ecole Militaire sur la ligne 8 et Bir Hakeim sur la ligne 6. Le RER C passe à proximité avec la station Pont de l'Alma.

Le restaurant de cuisine contemporaine du musée s'appelle Les Ombres. Il est situé au cœur du jardin du musée, perché sur le toit-terrasse, offrant une vue panoramique sur Paris et la tour Eiffel.