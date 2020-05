Musée du quai Branly : réouverture le 9 juin 2020, deux expositions à venir

MUSEE DU QUAI BRANLY - L'institution rouvre ses portes le 9 juin 2020 conformément aux consignes gouvernementales. Deux expositions ouvriront en Galerie Jardin à partir du 30 juin.

[Mis à jour le 29 mai 2020 à 18h43] Le ministère de la Culture a annoncé la réouverture du musée du Quai Branly, fermé depuis le 13 mars, ce mardi 9 juin 2020. Il accueillera deux expositions : "A toi appartient le regard" et "La liaison infinie entre les choses" en Galerie Jardin du 30 juin au 1er novembre 2020, sans oublier "Les curiosités du monde de Françoise Huguier" à l'Atelier Martine Aublet du 30 juin au 11 octobre 2020.

Visitez le musée depuis chez vous à travers deux parcours sonores pensés avec notre partenaire @AntennaIntl !

Embarquez au cur des collections : https://t.co/qX3fKvx7iA

Ou plongez dans l'exposition #EnfersEtFantômesDAsie : https://t.co/aBwRIx6zan#CultureChezNous pic.twitter.com/bwyKOjYXvu — musée du quai Branly - Jacques Chirac (@quaibranly) May 29, 2020

Si le musée du quai Branly – Jacques Chirac a ouvert ses portes le 23 juin 2006, il a fait l'objet depuis 1998 d'un effort d'acquisition sans précédent, afin de compléter et d'enrichir les collections héritées du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie (MNAAO) et du musée de l'Homme, constituées depuis la fin du 16e siècle. A ce jour, le musée a acquis 77 082 items, répartis entre 15 857 objets et 61 225 œuvres graphiques ou photographiques, dont 60% proviennent de dons. A travers près de 500 pièces iconiques de sa politique d'acquisition, l'exposition "20 ans", qui se tenait jusqu'au 26 janvier, a révélé l'histoire d'une jeune institution. Découvrez-la ci-dessous en images :

L'exposition "20 ans" était une invitation à entrer dans les coulisses du musée du quai Branly-Jacques Chirac. Pédagogique, elle retraçait les différentes étapes qui jalonnent la vie d'une oeuvre à travers notamment des multimédias. Enjeux éthiques et juridiques dans le processus d'acquisition, part de subjectivité "humaine", analyses scientifiques... La parole était donnée aux conservateurs et professionnels du musée qui ont contribué à l'enrichissement de sa collection. Le travail de femmes et d'hommes qui œuvrent dans l'ombre était également abordé.

Situé au pied de la Tour Eiffel, le musée du Quai Branly met les arts premiers à l'honneur. C'est Jean Nouvel, architecte de renom, qui s'est vu confier la construction de cet édifice remarquable par ses formes et ses couleurs à l'image des ethnies représentées dans le musée. Depuis son ouverture en juin 2006, il invite les visiteurs à découvrir des objets d'art venus de différents continents : Asie, Afrique, Océanie et Amériques. Ce sont en tout 3 500 œuvres qui sont exposées dans les 5 000 m² que compte l'établissement. La même surface est d'ailleurs dédiée aux expositions temporaires.

Les cubes de couleurs du musée du Quai Branly. © GABRIEL STEPHAN/SIPA

A l'image des collections qu'il abrite, le bâtiment présente une architecture aux géométries variables, mélange de matériaux naturels et modernes, de styles ethnique et futuriste, mais qui trouve une unité dans son ensemble. On retrouve la signature de l'architecte français dans ce gigantesque mur de verre qui protège le musée de la ville, procédé déjà utilisé à la fondation Cartier (1994). Autre empreinte de Jean Nouvel : la forme incurvée du bâtiment qui épouse la courbe de la Seine, comme l'Institut du monde Arabe inauguré en 1987.

La découverte du musée du quai Branly passe également par son jardin et son mur végétal. Le visiteur qui vient de la Tour Eiffel est d'abord intrigué par la jungle qui s'est installée sur le mur du bâtiment administratif, en prolongement avec les façades haussmanniennes du Quai Branly. Son concepteur, le verdoyant botaniste Patrick Blanc, a sélectionné 15 000 plantes qui se développent sur le mur grâce à un procédé très simple de poches de feutrines. En longeant la façade de verre, on découvre le musée posé sur pilotis, qui semble suspendu au-dessus du jardin de 1,8 hectares conçu par Gilles Clément. Sous l'œil bienveillant de la Tour Eiffel qui fait figure de totem, le bâtiment aux couleurs terre réveille le paysage parisien. Enfin sachez que le musée du quai Branly comporte aussi un théâtre de 500 places, une salle de projection, plusieurs salles de cours et d'ateliers, un salon de lecture et une médiathèque avec un cabinet de consultation des fonds précieux.

Le mur végétal du musée du Quai Branly. © vvoennyy - 123RF

Vous prévoyez de visiter ce nouveau musée imaginé par Jean Nouvel ? Voici quelques conseils pour simplifier et optimiser votre excursion.

Avec un audioguide pour apprendre

Au Quai Branly, le traditionnel boîtier laisse place au terminal numérique nomade, transformé en véritable guide multimédia : au travers une sélection de 80 objets à la carte, ce sont les conservateurs du musée qui vous feront la visite.

- 5 € pour une personne

- 2 € par personne supplémentaire (gratuit pour une personne handicapée et un accompagnateur)

- 2,99 € pour l'application iPhone et 3,59 € pour l'application Android

Sachez également que la plupart des grandes expos du musée disposent de leur propre application mobile qui fera office d'audioguide une fois sur place. Consulter l'offre des audioguides.

Des guides papiers ?

A retirer gratuitement à l'accueil ou à télécharger avant votre visite au format pdf, les guides de visite et livrets-jeux s'avèrent être un moyen très ludique de parcourir les collections du musée et les expositions temporaires.

Avec un guide (un vrai !)

Visite de découverte, visite des expositions, visite du jardin, visite contée, parcours en famille... Accompagné d'un guide savourez une heure d'évasion et de culture. Consulter le programme des visites guidées sur le site du musée.

Promenades à la carte

Des parcours transversaux pour explorer le musée à travers de grandes thématiques telles que les rites funéraires, masques, la féminité et fertilité, rites funéraires, les parures et ornements. Ces "promenades à la carte" sont téléchargeables au format pdf, elles sont également proposées sur l'application iPhone et sur l'application iPad du musée.

Ne gardez pas vos questions pour vous

Les samedis et dimanches de 13h à 18h (hors vacances de Noël), des étudiants en médiation culturelle partagent leurs connaissances sur les oeuvres et répondent à vos questions. Ne manquez ces jolis échanges de culture.

Profitez des nocturnes

Plus calmes que le week-end, les nocturnes du Quai Branly promettent souvent des visites dans une ambiance plus intime. Le musée propose chaque semaine 3 nocturnes jusqu'à 21h, le jeudi, le vendredi et le samedi.

Privilégiez les horaires creuses

Lors des grandes expositions, le temps d'attente augmente le week-end, les jours féries et en période de vacances scolaires. Pensez à acheter vos billets en ligne et prévoyez vos visites aux heures creuses, de 12h30 à 14h ou à partir de 17h.

Ouverture mardi, mercredi et dimanche de 11h à 19h, ouverture de la billetterie à 9h30 (dimanche à 10h30), fermeture à 18h.

Ouverture jeudi, vendredi et samedi de 11h à 21h, ouverture de la billetterie à 9h30, fermeture à 20h.

Fermeture hebdomadaire le lundi.

Plateau des collections (incluant les expositions des mezzanines) : tarif plein 10€ / tarif réduit 7€

Expositions temporaires de la galerie Jardin : tarif plein 10€ / tarif réduit 7€.

Billet jumelé (collections permanentes et expositions temporaires) : tarif plein 12€ / tarif réduit 9€

Billet terrasse panoramique (du 21 juin au 20 septembre) : tarif unique 3€

> Réserver votre billet au musée du Quai Branly

Le musée du quai Branly est situé au 37 quai Branly dans le 7e arrondissement de Paris.

> Consulter le site du Musée du Quai Branly

Il existe trois arrêts de métro à proximité : Alma-Marceau sur la ligne 9, Ecole Militaire sur la ligne 8 et Bir Hakeim sur la ligne 6. Le RER C passe à proximité avec la station Pont de l'Alma.

Newsletter Week-End Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le restaurant de cuisine contemporaine du musée s'appelle Les Ombres. Il est situé au cœur du jardin du musée, perché sur le toit-terrasse, offrant une vue panoramique sur Paris et la tour Eiffel.