Centre Pompidou : réouverture le 1er juillet 2020 avec 3 expositions

CENTRE POMPIDOU - Conformément aux directives du gouvernement pour faire face au coronavirus, le musée est fermé jusqu'au 1er juillet 2020. Il accueillera à cette date trois expositions.

[Mis à jour le 29 mai 2020 à 19h17] La direction du Centre Pompidou, qui abrite le musée national d'Art moderne (MNAM) a pris la décision de rouvrir ses portes le mercredi 1er juillet 2020. Il présentera dès lors trois expositions : "Christo et Jeanne-Claude – Paris!" jusqu'au 19 octobre 2020, "Jeremy Shaw" jusqu'au 27 juillet 2020 et "Global(e) résistance" jusqu'en janvier 2021.

Entre musée et galerie d'expositions temporaires, le Centre Georges Pompidou, également connu sous le nom de Beaubourg, compte parmi les plus grands musées d'Art moderne du monde. Ouvert en 1977, le Centre Georges-Pompidou doit son origine au président Georges Pompidou, passionné d'art moderne. Conçu par Renzo Piano et Richard Rogers, le bâtiment abrite la plus imposante collection d'art moderne et contemporain en Europe. Outre sa collection d'art moderne, Beaubourg est un établissement polyculturel, qui accueille également des expositions temporaires, des salles de spectacles et de cinéma, une bibliothèque publique ainsi que, de part et d'autre de la piazza, l'IRCAM et l'atelier Brancusi. Avec une façade très caractéristique qui a longtemps suscité la polémique, le Centre Pompidou se distingue par ses 7 niveaux de verre et d'acier ficelés de gaines et de tubes colorés. Les architectes du Centre, en concevant un bâtiment comme un "diagramme spatial évolutif", ont fait le choix d'optimiser l'espace intérieur en dégageant les gaines techniques et les organes de circulation sur l'extérieur. Le résultat offre une architecture inédite pour ce centre d'art contemporain unique au monde.

Le Centre Pompidou conserve l'une des trois plus importantes collections d'art moderne et contemporain au monde avec celle du Museum of Modern Art de New York et de la Tate Modern de Londres et la première d'Europe avec 77 000 œuvres en 2012. Un accrochage qui couvre plus de cinquante ans d'art moderne, de 1905 aux années 1960, suivant un parcours à la fois chronologique et thématique. A la naissance du fauvisme en 1905, puis celle du cubisme en 1907 auxquelles se succède celle de l'abstraction entre 1911 et 1913 autour des figures de Delaunay, Kandinsky, Kupka ou Klee, la visite nous fait cheminer à travers la diversité et le foisonnement des avant-gardes en Europe au début du XXe siècle. La seconde moitié du siècle est quant à elle plus marquée, après-guerre, par l'art de la récupération, l'épanouissement de l'abstraction ou par les avancées technologiques.

Le Centre Georges Pompidou accueille chaque année un très grand nombre de visiteurs, et avec eux de longues files d'attente, encore plus interminables lors des grandes expositions. Quelques astuces pour les éviter :

De manière générale, acheter ses billets en ligne avant la visite est toujours un bon plan, cela évite au moins de faire la queue aux guichets.

Saisissez le bon timing ! Vous rêvez de voir la prochaine grande exposition de Beaubourg ? Ne vous y précipitez pas dès les premiers jours, une fois l'effet un peu retombé, il y aura moins de monde. Mais n'attendez pas trop non plus, les derniers jours d'expos attirent tous les gens, comme vous, qui ont trop attendu !

Le Centre Pompidou a cet énorme avantage sur de nombreux établissements parisiens, il ferme tard ! Les salles des collections permanentes et des expos ferment à 21h, ce qui vous permet d'arriver après la bataille, vers 18h et de vous offrir 3 bonnes heures de culture. Le jeudi soir, ce sont les expositions qui jouent les prolongations jusqu'à 23h.

Enfin, sachez que les Parisiens n'aiment pas s'enfermer dans les musées lorsqu'il fait beau. Alors après tout, pourquoi ne pas profitez d'un ciel radieux pour filer à Beaubourg ? D'autant plus qu'après votre visite, vous pourrez profiter du soleil en terrasse, la vue sur tout Paris en plus !

Bon à savoir, on peut aussi zapper la visite et accéder directement au 6e étage juste pour la plaisir de la vue panoramique. C'est gratuit !

Des ateliers, des visites, des séances de ciné... On peut dire que le Centre Pompidou chouchoute son jeune public. Et comme il n'est jamais trop tôt pour s'initier au modernisme, certains ateliers et parcours sont ouverts aux bambins dès 2 ans !

La Galerie des enfants propose au jeune public des expositions ludiques de sensibilisation à l'art et à la création contemporaine. La Galerie est gratuite pour les moins de 18 ans et ouverte de 11h à 19h, tous les jours sauf le mardi et le premier mai.

Et pour ne pas vous laisser distancer par vos enfants qui risqueraient de devenir bientôt plus calés que vous en matière d'art contemporain, optez pour des ateliers familiaux le dimanche après-midi.

Le Centre Pompidou est ouvert tous les jours, sauf le mardi et le 1er mai, de 11h à 22h (fermeture des expositions à 21h).

Les expositions temporaires du niveau 6 bénéficient d'ouvertures en nocturne le jeudi jusqu'à 23h.

Atelier Brancusi : 14h à 18h, tous les jours

Bpi : du lundi au vendredi (sauf mardis) de 12h à 22h, week-end et jours fériés de 11h à 22h.

Musée et Expositions : tarif plein 14 € / tarif réduit 11 €.

Valable le jour même pour une entrée dans tous les espaces d'exposition, au Musée et au point de vue panoramique.

Vue de Paris uniquement : 5 €.

Les réservations se font uniquement en ligne Pour les renseignements et informations, contactez le +33 (0)1 44 78 12 33.

Le Centre Pompidou est situé Place Georges Pompidou dans le 4e arrondissement de Paris, à proximité du métro Rambuteau.

En savoir plus : Site officiel du Centre Pompidou

Voici toutes les informations concernant Le George, le restaurant du centre George Pompidou, ouvert tous les jours sauf le mardi, de 12h à 2h. Son accès se fait par le niveau 6.