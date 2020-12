"Eclipse solaire 2020 : à quelle heure et où l'observer ce lundi 14 décembre ?"

ECLIPSE SOLAIRE - Ce lundi 14 décembre 2020, une éclipse de soleil totale, la dernière de l'année, sera visible en pleine après-midi en Amérique du Sud, mais pas en France. A quelle heure précisément ? Où pourra-t-on l'observer même partiellement ?

[Mis à jour le 12 décembre 2020 à 22h48] Ce lundi 14 décembre 2020, certaines régions du Chili (au sud) et de l'Argentine (Patagonie) seront témoins d'une éclipse de soleil totale. Si elle ne sera pas du tout visible en France métropolitaine, elle le sera partiellement en Polynésie française et dans "certains endroits du sud de l'Amérique du Sud, du sud-ouest de l'Afrique et de l'Antarctique (...) si le temps le permet", explique le site Time and Date. Ainsi, une éclipse partielle sera visible pour certains habitants de la Polynésie française, notamment sur l'archipel de Gambier.

Durant deux minutes et 9 secondes (2 min 09,6 secondes précisément), la lune occultera le soleil, donnant lieu à un spectacle époustouflant, à 14h33 UTC soit 15h32 heure de Paris. L'astronome chilien José Maza promet "une nuit de deux minutes durant laquelle la nature change" avec un ciel de couleur violette et la possibilité d'observer des étoiles et des planètes comme Jupiter, Saturne ou Vénus.

Cette éclipse de soleil totale ne sera donc visible que depuis l'Amérique du Sud. Phénomène très rare, une éclipse de soleil totale n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081 en France… En revanche, le 12 août 2026, on aura droit à une éclipse solaire totale "européenne", qui traversera l'Islande, le nord de l'Espagne, ainsi qu'une infime extrémité nord du Portugal.

La dernière éclipse solaire totale a eu lieu mardi 2 juillet 2019 en Amérique du Sud, où près de 300 000 personnes ont assisté au spectacle. Elle a traversé tout le sous-continent mais n'a été visible à 100% qu'en Argentine et au Chili. Retrouvez notre sélection des plus belles photos d'éclipse solaire totale :

La prochaine éclipse totale de soleil commencera en plein océan Pacifique équatorial, puis elle touchera le sud du Chili, puis se dirigera en Patagonie où elle aura son maximum, vers le midi local. Puis elle continuera sur l'océan Atlantique Sud, en finissant au large des côtes de Namibie.

Il sera possible de voir l'éclipse uniquement dans sa phase partielle, dans les pays suivants : Équateur, Pérou, Brésil, Paraguay, Uruguay, Antarctique nord, Angola, Namibie, Botswana, Afrique du Sud et Polynésie française sur l'archipel de Gambier.

La 13e éclipse totale du 21e siècle débutera à 14h33 UTC (15h32 heure de Paris) au-dessus du Pacifique équatorial et s'achèvera à 17h54 UTC au large des côtes de Namibie, le lundi 14 décembre 2020. Le maximum de l'éclipse aura lieu à 16h13 UTC (17h13 heure de Paris).

Une éclipse solaire, c'est quoi ? A la fois étrange et fascinant, ce phénomène se produit lorsque la lune vient de placer devant le soleil, le recouvrant partiellement ou totalement. On parle alors d'éclipse partielle ou d'éclipse totale. Une éclipse solaire ne peut se produire que durant la nouvelle lune, quand le Soleil et la Lune sont en conjonction par rapport à la Terre.

Eclipse solaire partielle © Alberto Giacomazzi - 123RF

Pour observer l'éclipse solaire à l’œil nu, il faut impérativement porter des lunettes spéciales. Les lunettes de soleil classiques ne sont pas suffisantes pour protéger la rétine. Pendant l'éclipse, avec la baisse de la luminosité, les pupilles vont avoir tendance à se dilater. Au moment où le soleil réapparaît brutalement, des lésions de la rétine graves peuvent survenir. Ces brûlures ne sont pas douloureuses, il faut donc particulièrement s'en méfier.

Les astuces du type regarder l'éclipse à travers un CD ou à travers du verre fumé ne sont pas efficaces. Pour protéger vos yeux et profiter au mieux de l'éclipse, rendez-vous dans un club d'astronomie où vous pourrez observer l'éclipse indirectement par projection. La solution la plus simple : faire un petit trou dans un carton, le diriger vers le soleil et observer l'éclipse projetée. Sachez que les lunettes permettant d'observer l'éclipse sans danger sont disponibles pour environ 2 euros. Il est également possible d'en acheter dans les centres commerciaux ou dans les magasins comme Nature et Découverte, ou de les commander sur Internet.

Le 4 décembre 2021, une éclipse complète de soleil traversera l'Antarctique. Mais elle ne sera visible dans sa phase totale que depuis l'Atlantique sud. Elle sera visible partiellement dans le sud de l'Australie et en Afrique du Sud.

Si vous souhaitez profiter du spectacle d'une éclipse solaire totale en Europe, vous aurez deux chances d'en apercevoir une... Dans 6 ans ! Le 12 août 2026 tour d'abord, l'obscurité recouvrira le nord de l'Espagne et une partie de l'Islande. L'année suivante, le 2 août 2027, une seconde éclipse totale sera visible à l'extrême sud de l'Espagne. Si vous restez dans l'Hexagone, vous pourrez tout de même profiter d'une très belle éclipse partielle.

Les amateurs français d'astronomie devront s'armer de patience… La prochaine éclipse totale qui traversera la France métropolitaine aura lieu... en 2081 ! Plus précisément le 3 septembre 2081, suivie par une seconde éclipse complète le 29 septembre 2090. Entre temps, il sera tout de même possible de voir la Lune occulter partiellement le Soleil.

Une éclipse partielle donne à voir seulement une partie du Soleil occultée par la Lune. Les prochaines éclipses solaires partielles auront lieu en France aux dates suivantes :

le 25 octobre 2022

le 29 mars 2025

le 12 août 2026

Entre l'éclipse partielle et totale, l'éclipse annulaire se produit lorsque le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre mais que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil. Celui-ci forme alors un anneau brillant entourant le disque lunaire. Les prochaines éclipses annulaires seront visibles depuis la France aux dates suivantes :

Le 5 novembre 2059

Le 27 février 2082

Le 20 mars 2015, même si l'éclipse n'a pas été totale en France, elle a pu être largement observée dans tout le pays. Elle a traversé la France d'ouest en est entre 9h11 et 11h47. La première ville à pouvoir la contempler a été Bayonne et l'ombre de la lune a terminé sa course à Strasbourg. Plusieurs sites astronomiques français proposaient des animations à cette occasion, sur le Pic du Midi par exemple.