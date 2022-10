Eclipse solaire 2022 : quelle visibilité de l'éclipse partielle selon votre ville ?

ECLIPSE DE SOLEIL. Paris, Toulouse, Strasbourg, Avignon, Lyon... l'éclipse solaire partielle de ce mardi 25 octobre 2022 ne sera pas observable de la même façon selon votre région de France. Heure d'observation et taux d'obscuration, voici les infos.

[Mis à jour le 24 octobre 2022 à 11h47] Mardi 25 octobre, une éclipse solaire partielle sera observable dans le ciel de toute la France, mais dans des conditions différentes selon la région dans laquelle vous vous trouverez. Les mieux placés seront les habitants du nord-est avec un taux d'occultation du Soleil par la Lune pour la ville de Strasbourg de 19,5 %, selon les prévisions de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE). Les habitants de Pau, dans le sud-ouest de la France, seront en revanche les moins gâtés, avec un taux d'occultation de 3,5%.

Cette éclipse solaire, la deuxième de l'année et la 16e éclipse partielle du 21e siècle, durera sans ta totalité 1 heure et 42 minutes. Pour observer le phénomène, il faut être impérativement équipé de protection adéquate, sous peine de "brûlures rétiniennes irréversibles", prévient Florent Deleflie, de l'Observatoire de Paris, et de surcroît, "à l'œil nu, il n'y aura aucune baisse de luminosité visible", explique le médiateur scientifique Astropierre sur Twitter.

Quelle protection choisir et où l'acheter ? À quelle heure observer l'éclipse solaire et quel pourcentage d'occultation selon la ville de France dans laquelle vous vous trouvez ? Qu'est-ce qu'une éclipse partielle ? Tout savoir dans le dossier ci-dessous.

L'éclipse de Soleil du 25 octobre 2022 sera visible en France, de manière partielle. "La Lune ne masquera que 2,8 % de la surface du Soleil à Biarritz alors qu'à Strasbourg, la surface couverte sera de 19 %" informe le site Stelvision. Voici le pourcentage d'occultation de l'éclipse solaire selon la ville où vous vous trouvez (données IMCCE) :

Paris : 13,7% d'occultation par la Lune.

Lille : 17,2 % d'occultation par la Lune.

Caen : 11,4 % d'occultation par la Lune.

Quimper : 6,2 % d'occultation par la Lune.

Metz : 18,4 % d'occultation par la Lune.

Strasbourg : 19,5 % d'occultation par la Lune

Dijon : 14,4 % d'occultation par la Lune.

Nevers : 11,8 % d'occultation par la Lune.

Poitiers : 8,3 % d'occultation par la Lune.

Nantes : 7,4 % d'occultation par la Lune.

Bordeaux : 5,1 % d'occultation par la Lune.

Aurillac : 8,1 % d'occultation par la Lune.

Lyon : 11,8 % d'occultation par la Lune

Avignon : 9,3 % d'occultation par la Lune.

Pau : 3,5 % d'occultation par la Lune.

Toulouse : 5,4 % d'occultation par la Lune.

Perpignan : 5,7 % d'occultation par la Lune

Nice : 11,7 % d'occultation par la Lune

Ajaccio : 11 % d'occultation par la Lune.

L'éclipse solaire démarrera au sud du Groenland, puis passera au nord de l'Europe et se terminera sur le continent asiatique, au sud de l'Inde. "Dans le nord des pays scandinaves, l'occultation du Soleil atteindra jusqu'à 60 %" explique Stelvision. En revanche en Europe, le Portugal et le sud de l'Espagne ne pourront profiter du spectacle.

L'éclipse de Soleil du mardi 25 octobre 2022 commencera à 10h58 heure de Paris (8h58 UTC) avec un pic prévu entre 11h55 et 12h12 selon la région de France. L'éclipse se terminera à 15h02 heure française. Voici à quelle heure française vous devez l'observer selon la ville où vous vous trouverez en France (données IMCCE converties en heures françaises) :

Paris : début à 11h12, pic prévu à 12h02, fin à 12h54.

Lille : début à 11h09, pic prévu à 12h02, fin à 12h57.

Caen : début à 11h12, pic prévu à 11h59, fin à 12h48.

Quimper : début à 11h17, pic prévu à 11h55, fin à 12h35.

Metz : début à 11h12, pic prévu à 12h07, fin à 13h04.

Strasbourg : début à 11h13, pic prévu à 12h09, fin à 13h07.

Dijon : début à 11h15, pic prévu à 12h06, fin à 13h.

Nevers : début à 11h16, pic prévu à 12h04, fin à 12h55.

Poitiers : début à 11h18, pic prévu à 12h01, fin à 12h46.

Nantes : début à 11h17, pic prévu à 11h59, fin à 12h41.

Bordeaux : début à 11h23, pic prévu à 12h01, fin à 12h40.

Aurillac : début à 11h21, pic prévu à 12h05, fin à 12h50.

Lyon : début à 11h18, pic prévu à 12h07, fin à 12h58.

Avignon : début à 11h22, pic prévu à 12h09, fin à 12h56.

Pau : début à 11h28, pic prévu à 12h02, fin à 12h37.

Toulouse : début à 11h25, pic prévu à 12h04, fin à 12h44.

Perpignan : début à 11h27, pic prévu à 12h07, fin à 12h48.

Nice : début à 11h22, pic prévu à 12h12, fin à 13h04.

Ajaccio : début à 11h26, pic prévu à 12h16, fin à 13h07.

Pour observer l'éclipse solaire à l'œil nu, il faut impérativement porter des lunettes spéciales. Les lunettes de soleil classiques ne sont pas suffisantes pour protéger la rétine. Pendant l'éclipse, avec la baisse de la luminosité, les pupilles vont avoir tendance à se dilater. Au moment où le soleil réapparaît brutalement, des lésions de la rétine graves peuvent survenir. Ces brûlures ne sont pas douloureuses, il faut donc particulièrement s'en méfier.

Les astuces du type regarder l'éclipse à travers un CD ou à travers du verre fumé ne sont pas efficaces. Pour protéger vos yeux et profiter au mieux de l'éclipse, rendez-vous dans un club d'astronomie où vous pourrez observer l'éclipse indirectement par projection. La solution la plus simple : faire un petit trou dans un carton, le diriger vers le soleil et observer l'éclipse projetée. Sachez que les lunettes permettant d'observer l'éclipse sans danger sont disponibles pour environ 2 euros. Il est également possible d'en acheter dans les centres commerciaux ou dans les magasins comme Nature et Découverte, ou de les commander sur Internet.

Une éclipse solaire se produit lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés dans le même plan. La Lune projette alors son ombre sur la Terre, masquant ainsi le Soleil, et plongeant une partie de notre planète dans le noir l'espace de quelques minutes. Si l'alignement n'est pas parfait, lorsque la Lune passe légèrement au-dessus ou en-dessous de l'alignement Terre-Soleil, on parle alors d'une éclipse partielle de Soleil.

La Terre tourne autour du Soleil dans un plan qu'on appelle "plan de l'écliptique". La Lune de son côté tourne autour de la Terre dans un autre plan. Ainsi, à la nouvelle lune, lorsque notre satellite est situé entre la Terre et le Soleil, elle n'est généralement pas alignée parfaitement avec eux. C'est pourquoi il n'y a pas d'éclipse solaire à chaque nouvelle lune. Exceptionnellement, toutes les conditions sont réunies : Terre, Lune et Soleil sont alignés dans cet ordre sur le plan de l'écliptique. Il se produit alors une éclipse solaire.

Samedi 30 avril 2022, une éclipse solaire était visible uniquement depuis l'Antarctique, le Pacifique et l'Amérique du Sud. Les Français ont pu l'observer uniquement depuis la chaîne YouTube de la NASA. Le 4 décembre 2021, s'est produite une éclipse solaire similaire, découvrez le phénomène en images :

Retrouvez toutes les dates des prochaines éclipses de soleil totales dans le monde, mais aussi partielles et annulaires en France, dans notre dossier ci-dessous.

Les prochaines éclipses solaires visibles depuis la France seront partielles. Une éclipse partielle donne à voir seulement une partie du Soleil occultée par la Lune. Elles seront visibles en France aux dates suivantes :

le 25 octobre 2022

le 29 mars 2025

le 12 août 2026

La précédente éclipse solaire en France remonte au 10 juin 2021. Les Français ont-ils eu la chance d'observer un fin anneau de Soleil recouvert par le disque noir de la Lune ? En France métropolitaine, l'éclipse présentait le soleil seulement masqué de 0,2 à 17,8% par la Lune.

Phénomène rarissime, une éclipse solaire totale se produit uniquement quand le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés parfaitement. Une éclipse de soleil totale n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081 en France. Les amateurs français d'astronomie devront s'armer de patience… Plus précisément le 3 septembre 2081, suivie par une seconde éclipse complète le 29 septembre 2090. Entre temps, il sera tout de même possible de voir la Lune occulter partiellement le Soleil.

Si vous souhaitez profiter du spectacle d'une éclipse solaire totale en Europe, vous aurez deux chances d'en apercevoir une... Dans 6 ans ! Le 12 août 2026 tour d'abord, l'obscurité recouvrira le nord de l'Espagne et une partie de l'Islande. Cette éclipse solaire totale ne sera visible que partiellement en France. L'année suivante, le 2 août 2027, une seconde éclipse totale sera visible à l'extrême sud de l'Espagne. Si vous restez dans l'Hexagone, vous pourrez tout de même profiter d'une très belle éclipse partielle.

Entre l'éclipse partielle et totale, l'éclipse annulaire se produit lorsque le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre mais que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil. Celui-ci forme alors un anneau brillant entourant le disque lunaire. Les prochaines éclipses annulaires seront visibles complètement depuis la France aux dates suivantes : le 5 novembre 2059 puis le 27 février 2082.